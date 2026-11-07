每当提起新加坡美食，许多人会联想到辣椒螃蟹或叻沙等重口味佳肴。然而，在精准烹饪技艺与优质食材面前，烘托出食物精细美味的关键，在于“少即是多”。米其林一星餐馆Labyrinth迈入第13个年头之际，创办人兼主厨韩立光化繁为简，以个人记忆与新加坡文化，创作美味。

过去，餐馆以摩登手法解构本地美食，常客能看到某道熟悉的新加坡菜肴上演“变形记”，如辣椒螃蟹化作雪糕或派，惊喜上桌。

最新一季菜单，韩立光将设计方向概括为三大支柱：食材、极简主义与新加坡风味。换言之，即通过简约而精准的烹调方式，发挥食材的极致本味，做出代表当代新加坡的菜肴。这也反映出精致餐饮的精髓与意义，以细腻手法和恰到好处的调味，让优质食材成为餐盘主角。

新加坡虽缺乏自产食材，但胜在与世界连接紧密，能汇集全球各地的优质物产。韩立光引入近期的海外好食材，包括云南菌菇、韩国牛肉等，用这些优质食材入菜，也反映出新加坡在区域内的美食枢纽地位。

在竞争激烈的新加坡餐饮界，能屹立超过10年，必有实力。积极与海外厨师合作的韩立光认为，这些活动有助于促进彼此交流，学习切磋，精进厨艺。

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韩立光多年积淀的功底，在这次新菜中迸发出令人欣喜的火花。

鸭肉肉松面包是新加坡人熟悉的味道。（餐馆提供）

精致小点中的鸭肉肉松包、咖啡布里欧面包配紫菜牛油，都是新加坡人熟悉的味道。自制豆腐饺子包裹着鲜甜蟹肉，展现厨师对食材味道、质感的精准拿捏。

韩立光对意大利传统肉酱面（ragù）情有独钟，他的自制鸡蛋面打开想象空间。他选用猪的不同部位，如猪肩肉、肉碎香肠、猪肝，再加入猪肉高汤、参峇辣椒酱等一同炖煮，调味中能尝出云南菌菇、黑松露和猪油渣的风味，口感层次丰富。

醇厚的肉酱覆盖在鸡蛋面上，既像中西合璧的升级版肉脞面，又带有意大利面的嚼劲。入口还能尝到黑醋与酱油交织的香气，令人齿颊留香。

韩立光的鸡饭有不同组合，包括热腾腾上桌的砂锅鸡饭。（餐馆提供）

压轴登场的鸡饭，未选用传统的白斩鸡，而是将鸡胸肉制成肉泥馅料，去骨鸡翅则以粤式烧腊技法烤制，外皮酥脆焦香，内里柔嫩多汁。

同时上桌的砂锅鸡饭，米饭以老母鸡汤焖煮，搭配加入五指毛桃的汤品。它自带淡淡椰香味，为这道鸡饭添加南洋风味。

韩立光推荐，这道菜最过瘾的吃法，是把鸡肉、辣椒酱和姜葱酱调料，与鸡饭一起搅拌着吃。这一打破精致餐饮拘束的举动，本身就是一种化繁为简——让人在鸡饭的纯粹美味中，吃出新加坡的味道。

厨师品味菜单每人$288++，午餐套餐每人$208++。

▲Labyrinth

地址：Esplanade Mall #02-23 S039802

网址：www.restaurantlabyrinth.com