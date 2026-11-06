随着人们对健康餐饮的认识不断提升，关注点已从低糖低脂转向高蛋白、精准营养”。摄取足够蛋白质有助于抗老、维持肌肉和促进代谢。人们经常在外用餐，一些业者也顺势推出主打蛋白质的菜式选择。

从即日至11月23日，争鲜（Sushi Express）集团与新加坡“大胃王”网红梁照远（Zermatt Neo）合作，在全岛的Sushi Express和Sushi Plus推出蛋白质精选菜单，包括：三文鱼鸡蛋美乃滋（$3++）、鸡蛋鲜虾（$2++）和鲭鱼蛋饼卷 ($1.50++，数量有限）。

梁照远有营养学背景和健身经验，他说：“不单是健身人士才需要摄取高蛋白质，维持日常活动量同样需要它，但一般人的摄取量往往不够。很多年轻人的饮食以饭或面等碳水化合物为主，蛋白质摄取不足。”

冰岛酸奶含天然高蛋白、活性益生菌，并且零脂肪。（品牌提供）

想在日常餐饮中加入更多蛋白质，酸奶（也称优格）是个方便之选。新登陆新加坡的Isey Skyr，是冰岛乳制品品牌。

品牌采用脱脂牛奶生产，加入冰岛Skyr菌种发酵，含天然高蛋白、活性益生菌，并且零脂肪。共五种口味，原味、香草、草莓白巧克力等，口感浓郁顺滑。现已在冷藏公司（Cold Storage）、平价精品超市（FairPrice Finest），以及线上平台RedMart和PandaMart等出售，特价$5.80（原价$6.15）。