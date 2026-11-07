耗资800万元打造的“新加坡茅台之舟”（Moutai House Singapore）坐落于历史悠久的三层楼富丽敦船屋（The Fullerton Waterboat House），乃东南亚首家。贵州茅台体验中心、御宝舫餐馆的精致美食及天台酒吧Sohaus的茅台鸡尾酒，以”三合一”模式共同推广茅台白酒的生活与文化。

进入贵州茅台体验中心，访客可透过多感官探索茅台背后的文化、历史与酿造工艺。这里汇集逾300款茅台酒，构成东南亚规模最大的茅台珍藏系列。其垂直年份可追溯至新加坡独立的1965年份，访客可购得生日、周年纪念酒款，从价格亲民的酒款，到高达100万元的珍品，一应俱全。

贵州茅台体验中心汇集逾300款茅台酒，是东南亚规模最大的收藏。（新加坡茅台之舟提供）

独家设计带新加坡元素

贵州茅台文化系列－新加坡以设计与艺术为媒介，演绎经典茅台。（新加坡茅台之舟提供）

新加坡独家推出的系列包括：贵州茅台走进系列－新加坡和贵州茅台文化系列－新加坡；两者均采用南洋风格设计，将中国传统纹样与新加坡元素（如胡姬花、店屋）融为一体。

“走进系列”以鲜明的红色为主调，灵感源自经典的飞天商标及新加坡国花卓锦万代兰。该酒历经五年而成，酒体醇厚，带有花香、水果香、干植物香、坚果香等，风味层次丰富。

“文化系列”通过设计与艺术演绎经典茅台，并以“美丽的花园城市”新加坡为主题，与全球美学接轨。酒液采用专属勾调配方，小批量生产，其品质定位高于经典飞天系列，风格接近精品系列。

茅台·御宝舫餐馆主打淮扬精致美食，又融入茅台的贵州风味。（新加坡茅台之舟提供）

茅台·御宝舫餐馆的三味笋壳鱼，配搭贵州茅台走进系列－新加坡。（黄向京摄）

贵州茅台体验中心设有咖啡馆，食客可尝试在咖啡中加茅台，以及茅台冰淇淋。想单点15毫升茅台品鉴，得上楼到茅台御宝舫（Imperial Treasure Moutai House）。

在全球共拥有八颗米其林星的御宝舫，主打淮扬精致美食，并为配合茅台而增添贵州风味。融入茅台的醉鸡口感不错；金酸汤海鲜竹笙翅灵感取自贵州白酸汤，酸辣开胃，滴入少许茅台更添风味；笋壳鱼三吃呈现三种做法；以贵州辣椒烹制的螺丝椒炒安格斯牛肉与茅台最为相配；红烧肉辽参也宜搭配茅台；扬州炒饭粒粒可口。六道式午餐套餐每人$98++起。

早年从事大宗商品交易，现为新加坡茅台之舟董事经理的石云鼎说，新加坡天气虽炎热潮湿，但储藏茅台没问题。他为媒体开了一瓶2001年出品的茅台。25年光阴足以褪去新酒的呛劲，酒中没有火气，只留酒的本色；酒体醇厚，口感纯净柔和，回味悠长，微带酸梅味。

屋顶酒吧视野辽阔

Sohaus屋顶酒吧由本土团队Nutmeg Collective构思打造。（Moutai House Singapore提供）

以珍珠奶茶为灵感，茅台为基酒的Milk Tea Alexander鸡尾酒。（Moutai House Singapore提供）

饱足后可拾级上到屋顶酒吧Sohaus。室内狭长的吧台只能站六人，室外周围草木葱郁，当天烟霾夜凉风习习，夜景辽阔。这座绿色系的酒吧由本土团队Nutmeg Collective构思设计，旗下旗舰酒吧Nutmeg & Clove名列2026年亚洲50最佳酒吧榜单第12名，全球50佳酒吧第38名。酒吧名称融合了“Social”（社交）与“Haus”（House，屋舍），定位为凌空城市客厅。

酒吧主打以茅台为基酒的鸡尾酒，共有18款，包括八款招牌特调（均用贵州茅台王子酒）及十款经典鸡尾酒（均用贵州茅台金王子酒），价格从$28++起。以珍珠奶茶为灵感的Milk Tea Alexander，融入亦竹彩天烧酎、大红袍茶、梨及咸味玄米茶，口感特别。French 75则融合Tanqueray No. Ten Gin、Lallier Champagne、柠檬等，口感清爽，是笔者比较偏爱的一款。

茅台体验中心每天上午10时至晚上10时开放。御宝舫每天上午11时至下午3时、傍晚6时至晚上10时营业。Sohaus星期二至六傍晚5时至午夜12时营业。新加坡茅台之舟网址：moutaihouse.sg。