过去，国际奢华酒店集团布局餐饮时，都把焦点放在欧美名厨身上，借力Alain Ducasse、Jean-Georges Vongerichten或Nobu等重量级名字的号召力来吸引食客。然而近五年，这一风向已悄然逆转。酒店巨头纷纷将目光投向亚洲本土的米其林星级人才，而拥有新加坡餐饮实战经验的主厨，正成为这场区域扩张中最抢手的“出海”主力。

在马尔代夫施展澳式烧烤

在马尔代夫伊挞富士岛华尔道夫酒店，餐馆The Ledge引入新加坡米其林一星餐馆Burnt Ends主厨派恩（Dave Pynt）的标志性现代澳式烧烤。木火、海鲜与烤架搬到海边，露天餐馆和烧烤体验塑造了度假村极具辨识度的餐饮名片。

双方在马尔代夫的合作取得成功，促成下一波的合作，即将把The Ledge引入峇厘岛努沙杜瓦的华尔道夫酒店，打造有热带岛屿风情的Burnt Ends。