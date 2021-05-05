防止个人隐私被倒卖 苹果手机要充当“数据保安”？

如果你的个人信息是一座金矿，那你的手机就是被别人利用偷挖这座金矿的铁铲，在广告商、数据代理商的驱使下不断地对你“开挖”。

但随着苹果公司在4月26日推出iOS 14.5系统，宣布隐私新规“应用跟踪透明度（App Tracking Transparency）”，用户将可以选择是否允许手机应用跟踪自己在手机上的操作。苹果从此刻开始，似乎要充当用户的数据保安。

苹果如何保护你的信息？

安装新系统后，苹果用户可以在隐私设置的跟踪栏目下，选择允许或不允许应用向用户提出跟踪请求。当用户打开拥有跟踪手段的应用时，手机会提示：要求应用不跟踪，或者，允许跟踪。

这意味着任何没有用户允许的跟踪行为都将违反苹果的隐私条例。

每一部苹果手机都拥有独一无二的IDFA（Identifier for Advertisers，用于追踪用户的广告标识符）。以往，广告商可以通过获取IDFA，了解每个用户在不同手机应用里的操作：如果你在购物平台搜索了一款衣服，那当你在社交平台上浏览图片时，就有可能看到同款衣服的广告。如此精准的广告投放就依赖于获取IDFA，知道手机用户在关注些什么。

如今，只有当用户主动授权同意，广告商才能获取IDFA用于广告的定向投放。

不过，许多软件仍然可以通过其他手段来窥探用户信息，包括利用人们上网时留下的蛛丝马迹，串连出一套信息链，以此展开个人信息的跟踪。

苹果公司软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）日前接受《华尔街日报》专访时解释说，由于如今的软件有各种追踪手段，因此苹果希望从隐私政策下手，禁止不被允许的追踪行为。

当被问及隐私提示会否出现在苹果自家开发的应用上时，费德里吉说，不会出现，因为目前没有任何一款苹果应用在跟踪用户。

个人信息变成了商品

个人信息的监管是人人都应该关心的课题，因为这牵涉到利益集团在人们不知情的情况下，以用户的隐私为代价获取暴利。

许多人会说，没有人比广告商更了解你去过哪些商店，喜欢谁的音乐，又或是计划去哪里旅游。

有研究指出，只要你打开手机，市面上的许多应用都含有平均六个跟踪器（tracker）。若第三方在手机上收集这些数据，利用网浏览记录、定位、基本身份信息等要素，广告商就可以根据这些数据拼出一幅“用户画像”，了解你的需求，展开精准的广告推送。

这造就了一个以数据盈利的市场。根据国际数据公司在2018年的估算，利用个人信息推送精准广告的搜索引擎和社交媒体公司的盈利达到1780亿美元（2376亿新元）；而倒卖数据的数据代理商们则盈利210亿美元。

《纽约时报》在2018年的报道中指出，一些美国公司往往从人们的手机定位信息下手，不仅可以跟踪上千万美国人的精确行踪，也能根据定位信息轻易找出用户的真实身份。而在人们常用的应用当中，这类收集定位信息的就有不下1000多个。

在如何管理自己手机上的个人信息方面，用户几乎没有发言权。若想浏览一些网页或使用某些社交平台，用户往往都必须接受平台收集个人信息。但近年来，不少互联网公司正在一步步地赋权用户，例如：Snapchat可以让用户选择不显示第三方推送的广告，Safari和Firefox浏览器也开始屏蔽第三方Cookie（记录上网用户信息的网络跟踪器）的使用。

即便如此，在互联网上监管个人信息的使用仍然让人觉得力不从心。

要隐私，还是要免费服务？

另一方面，收集用户的个人信息提供精准的、个性化的广告推送，已经成为了一些互联网平台如面簿、Instagram的盈利模式。

这些社交平台主要靠广告收入维持营运，并以此让用户免费使用。

互联网平台如面簿、Instagram需要收集用户的个人信息，以此提供精准的、个性化的广告推送。（路透社）

苹果推出的新系统将意味着，在苹果手机上使用面簿的用户有权要求面簿不再跟踪自己，而这势必将影响个性化广告的推送。

负责面簿广告和商业产品的副总裁丹·利维（Dan Levy）指出，苹果改变隐私政策，“不是为了保护隐私，而是为了盈利。”他认为，这项改变将逼迫一些免费应用，转向应用内付费内容（in-app purchase），又或者是订阅付费模式，而苹果商店可以从中抽成。

面簿也强调，许多小型企业依赖于在社交媒体上投放个性化广告，他们也将会连带受到影响。面簿特别为此设立了一个专属网站，让这些小企业发声。

然而苹果首席执行官库克对此的回应是：我们相信用户有权选择是否让别人收集他们的信息。

保护隐私还是排挤对手？

苹果手机的系统目前已经更新至14.5.1，新加坡的苹果用户已经可以下载安装最新系统。

但业界对于苹果这项隐私政策仍持有不小的争议，其中有不少人指出，大型互联网公司各自坐拥庞大的用户群，其实并不会受到太大的影响。这项政策的结果可能是进一步边缘化小型互联网公司，把所有的用户信息集中在互联网巨头的手中。

据英国《金融时报》报道，牛津大学的研究团队分析了谷歌商店近30%的应用发现，直到2017年1月为止，其中88%的数据会经过第三方最终来到谷歌旗下的Alphabet公司手中，43%的数据也最终会来到面簿手中。而这说明科技巨头可以收集到绝大部分的手机数据。这些数据的来源包括游戏、健康、教育、音乐、通讯、艺术、新闻、促进生产力等相关应用。

个人信息不仅变成了商品，也逐渐成为了企业垄断市场的筹码。而这，或许不是我们愿意看到的未来。