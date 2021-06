疫病在外 宅家玩电玩社交

无论是喜欢征服地狱厨房的刺激,通过合作考验友谊是否坚固,还是钟情桌游或捕猎游戏,近期的一些热门又轻量,适合居家畅玩的多人游戏,多少可以一解无法实体聚会的郁闷。

居家生活越来越让人感到枯燥乏味。不能出门,自己几乎要变成“洞穴人”,工作、学习、做家务……生活的一切都被牢牢关在家中。心中与朋友相聚玩耍的渴望如何才能满足?

随着6月学校假期的开始,本期《数码空间》推荐四款适合人们居家畅玩的多人游戏,让你和家人、朋友在线上玩耍!

赶紧上菜,不要烧焦了!

《胡闹厨房!全都好吃》

(Overcooked! All You Can Eat)