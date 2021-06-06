疫病在外 宅家玩电玩社交

无论是喜欢征服地狱厨房的刺激，通过合作考验友谊是否坚固，还是钟情桌游或捕猎游戏，近期的一些热门又轻量，适合居家畅玩的多人游戏，多少可以一解无法实体聚会的郁闷。

居家生活越来越让人感到枯燥乏味。不能出门，自己几乎要变成“洞穴人”，工作、学习、做家务……生活的一切都被牢牢关在家中。心中与朋友相聚玩耍的渴望如何才能满足？

随着6月学校假期的开始，本期《数码空间》推荐四款适合人们居家畅玩的多人游戏，让你和家人、朋友在线上玩耍！

赶紧上菜，不要烧焦了！

《胡闹厨房！全都好吃》

（Overcooked! All You Can Eat）

平台：PlayStation、Xbox、Steam、Nintendo Switch

《胡闹厨房！全都好吃》让玩家手忙脚乱地应对一个接一个点菜单，花样百出的厨房闹剧频频上演。（截图）

无法出门堂食，在家里做饭这个差事却未必是每个人拿手的。如果和家人朋友一起分工在厨房里切菜、煮饭、煎肉……到底会齐心协力，还是马上就一团乱？

《胡闹厨房！全都好吃》就是这样一款紧张刺激的厨房模拟游戏。在有限的时间里，挑战家人朋友能否分工合作，完成一道道的寿司、汉堡、比萨等等。

从容易的菜单逐渐升级到更具难度的制作工序。稍不注意，把顾客的点菜单搞错了？又或者错过了食物出锅的时间，造成厨房火患？花样百出的厨房闹剧很容易就能让玩家们被彼此的窘态戳中笑点，十分适合一家大小一起参与。

游戏集合2016年首代《胡闹厨房》和2018年发布的《胡闹厨房2》全部游戏内容，该系列在家庭游戏类别里绝对是赫赫有名的佳作。《胡闹厨房！全都好吃》也支持电脑、主机及Switch玩家展开跨平台联线，带来真正意义上的全平台游戏体验。

当你上了贼船……

《在我们之中》（Among Us）

平台：PlayStation、Xbox、Steam、Android、IOS、Nintendo Switch

《在我们之中》的设定是在一艘太空船上，身为船员的玩家们要一边完成各种维修任务，一边找出潜伏在他们其中的卧底杀手。（截图）

出门要记得保持社交距离，而《在我们之中》也频频提醒玩家与彼此保持安全距离，因为你的身边很有可能藏着一个冷血卧底杀手！

游戏设定在一艘太空船上，身为船员的玩家们要一边完成各种维修任务，一边找出潜伏在他们当中的卧底杀手。

千万不要太信任身边的队友，否则下一秒就有可能在无人察觉的角落被人暗杀。而发现尸体之后，其他玩家就会拉响警报，展开一系列的推理、诡辩、侦查，最后投票把最有可能是卧底的人投出去……但投错了人，游戏就会继续下去。

卧底能否潜伏成功？船员是否明察秋毫？这一切其实都在考验玩家的口才和诡辩能力，作为一款社交游戏，人们须要在信息量很少的条件下，不断地试探彼此的口风，从而找出最有利的证据，找出凶手。

这款2018年发布的游戏，得益于疫情下人们的社交需求，热度迅速飙升成为目前最热门的游戏之一，也被许多人称为“太空狼人杀”，尤其适合和朋友们组队一起参与，但在这个游戏里要注意，你们友谊的小船很有可能被彻底打翻哦！

摇起骰子，桌上见真章！

《桌游模拟器》

（Tabletop Simulator）

平台：PC、Mac、Linux

《桌游模拟器》拥有包间系统，可以轻松为朋友打开一个包间，供选择的桌游琳琅满目。（截图）

《大富翁》《卡卡颂》《狼人杀》等经典桌上游戏是许多人周末聚会时的热门休闲，如今既然无法“实体”聚会，在网上开辟的桌游平台就成为了另一种选择。

想玩《大富翁》？《桌游模拟器》可以自动摆好桌游布局，每个玩家也能在三维空间里自由游荡，可以拥有上帝视角，也可以伸缩变成微观视角，找到桌上游戏的新体验。

《桌游模拟器》拥有包间系统，可以很轻松地为朋友打开一个包间，供选择的桌游琳琅满目。除了官方提供的桌游，坊间不少桌游爱好者也把各自珍藏的桌游做了实体扫描，大大丰富了游戏选择。

喜欢《星球大战》《战锤》等模型游戏的玩家也能在《桌游模拟器》里找到许多栩栩如生的游戏人物模型，不仅在方方面面让桌游零件更逼真，也用编码让游戏规则、程序变得流畅许多，省去了不少麻烦。

热血，等待一场捕猎

《无畏》（Dauntless）

平台：PC、PlayStation、Xbox、Nintento Switch

《无畏》让你与朋友相约在雪地、丛林、高山、洞穴寻找庞大而凶猛的猎物，齐心协力将其拿下。（截图）

喜欢动作冒险的玩家听到捕猎，马上会想到久负盛名的《怪物猎人》系列，这次推荐的《无畏》可以说是它的轻量版，而且可以兼容更多平台，这意味着更多朋友可以和你一起狩猎。

与朋友相约，在雪地、丛林、高山、洞穴寻找庞大而凶猛的猎物，齐心协力将其拿下。这样热血的故事，或许正是捕猎类游戏最吸引人的地方。

《怪物猎人》系列对武器、材料的收集和技巧的讲究程度令一些玩家着迷，但也让普通玩家望而兴叹。作为一种更简易、快速的版本，《无畏》把复杂的系统简化，以至于每场捕猎的时长变得更短，整个游戏氛围也轻松许多。

《无畏》的战斗模式十分流畅，怪物的动作习性变化多端，需要玩家见风使舵，在它露出破绽之时合作围歼。作为一款免费的多人线上游戏，《无畏》的游戏体验足以让居家生活多一些畅快。