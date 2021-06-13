争取高端玩家青睐 Beoplay Portal耳机为Xbox当马前卒

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来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​卞和

发布 / 2021年6月13日 5:00 AM

轻巧、高档的Beoplay Portal耳机为Xbox玩家带来量身定制的设计，但要价高昂。（厂商提供）
轻巧、高档的Beoplay Portal耳机为Xbox玩家带来量身定制的设计，但要价高昂。（厂商提供）

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当一款耳机的售价堪比一台Xbox X系列主机，它就势必要赢得最高端客户的青睐，而且准备面对苛刻的要求。

评测的Beoplay Portal由拥有96年历史的丹麦音响品牌Bang & Olufsen推出，该品牌在全球音响发烧友中积累了坚实的拥趸。

Beoplay Portal作为B&O与Xbox合作推出的首款游戏耳机，在功能上采纳量身定制的设计，并且支持主动降噪、虚拟耳麦等功能。

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