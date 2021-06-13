争取高端玩家青睐 Beoplay Portal耳机为Xbox当马前卒 订户 来自 / 联合早报 文 / 卞和 发布 / 2021年6月13日 5:00 AM 轻巧、高档的Beoplay Portal耳机为Xbox玩家带来量身定制的设计，但要价高昂。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 当一款耳机的售价堪比一台Xbox X系列主机，它就势必要赢得最高端客户的青睐，而且准备面对苛刻的要求。评测的Beoplay Portal由拥有96年历史的丹麦音响品牌Bang & Olufsen推出，该品牌在全球音响发烧友中积累了坚实的拥趸。Beoplay Portal作为B&O与Xbox合作推出的首款游戏耳机，在功能上采纳量身定制的设计，并且支持主动降噪、虚拟耳麦等功能。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 耳机 Xbox Beoplay Portal Bang & Olufsen 评测房 父亲节送好礼让老爸疫情中更健康快乐 苹果新一代OS 保护隐私是重中之重