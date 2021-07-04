雷蛇游戏鼠标Orochi V2抓握契合度高

雷蛇（Razer）推出的Orochi V2是一款外形紧凑的超轻量级无线游戏鼠标，不到60克的重量适合外出携带，办公游戏两相宜。它外形经重新设计，有更自然的契合度，确保大多数鼠标抓握方式都会舒适。

Orochi V2拥有Razer HyperSpeed无线和蓝牙两种无线连接模式，操控灵敏，反馈即时。它拥有长达950小时的电池续航时间，也支持AA或AAA电池，只用一个电池即可操作，它的混合式电池插槽位置极佳，可以平衡重量的分布，非常有伸缩性。