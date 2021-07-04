雷蛇游戏鼠标Orochi V2抓握契合度高 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨全龙 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 雷蛇Orochi V2不到60克的重量适合外出携带，办公游戏两相宜。 字体大小: 小 中 大 雷蛇（Razer）推出的Orochi V2是一款外形紧凑的超轻量级无线游戏鼠标，不到60克的重量适合外出携带，办公游戏两相宜。它外形经重新设计，有更自然的契合度，确保大多数鼠标抓握方式都会舒适。Orochi V2拥有Razer HyperSpeed无线和蓝牙两种无线连接模式，操控灵敏，反馈即时。它拥有长达950小时的电池续航时间，也支持AA或AAA电池，只用一个电池即可操作，它的混合式电池插槽位置极佳，可以平衡重量的分布，非常有伸缩性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科技 杨全龙 雷蛇 戴森Omni-glide吸尘机 颠覆性设计 吸尘更灵活 骑车成“全民运动” 智能配件提升骑行安全