尼康发布复古相机Z fc

尼康（Nikon）本周发布的微单数码相机Z fc，向品牌1982年推出的标志性FM2单反胶片相机致敬，复古机身与多样色彩让人眼前一亮。它带有上世纪七八十年代的尼康标志及与FM2相似的机身尺寸和拨盘位置。相机还搭载一个圆形目镜，三个拨盘和机身顶部面板，保留极其传统的设计。

Z fc拥有紧凑小巧便携的机身，为拍摄Vlog的用户带来良好使用体验，支持人眼和动物眼部侦测自动对焦功能，让视频拍摄效果更加清晰生动，协助用户捕捉日常生活瞬间。尼康Z fc本地上市日期和售价未定。