尼康发布复古相机Z fc 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨全龙 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM 尼康Z fc机身复古，色彩多样。 字体大小: 小 中 大 尼康（Nikon）本周发布的微单数码相机Z fc，向品牌1982年推出的标志性FM2单反胶片相机致敬，复古机身与多样色彩让人眼前一亮。它带有上世纪七八十年代的尼康标志及与FM2相似的机身尺寸和拨盘位置。相机还搭载一个圆形目镜，三个拨盘和机身顶部面板，保留极其传统的设计。Z fc拥有紧凑小巧便携的机身，为拍摄Vlog的用户带来良好使用体验，支持人眼和动物眼部侦测自动对焦功能，让视频拍摄效果更加清晰生动，协助用户捕捉日常生活瞬间。尼康Z fc本地上市日期和售价未定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科技 尼康 戴森Omni-glide吸尘机 颠覆性设计 吸尘更灵活 骑车成“全民运动” 智能配件提升骑行安全