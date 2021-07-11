华为发布亚太区六款新产品 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月11日 5:00 AM Watch 3的旋转表冠是一大设计亮点。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 华为上周二（6日）举办线上发布会，宣布在亚太区推出六款新产品，包括nova 8i手机、Watch 3系列智能手表、MatePad系列平板（12.6英寸及10.8英寸MatePad Pro，MatePad 11）、半开放无线耳机FreeBuds 4，以及两款高阶显示屏MateView及MateView GT。其中，MatePad系列和Watch 3系列是第一款采用“鸿蒙2”操作系统的华为智能设备，能连接手机、电脑、显示屏等，用户能在不同设备间切换使用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华为 华为发布会 watch3 Marshall首款真无线耳机Mode II 设计鲜明 音质均衡 厘清用途 按需挑选 选择显示屏4要点