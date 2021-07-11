华为发布亚太区六款新产品

华为上周二（6日）举办线上发布会，宣布在亚太区推出六款新产品，包括nova 8i手机、Watch 3系列智能手表、MatePad系列平板（12.6英寸及10.8英寸MatePad Pro，MatePad 11）、半开放无线耳机FreeBuds 4，以及两款高阶显示屏MateView及MateView GT。其中，MatePad系列和Watch 3系列是第一款采用“鸿蒙2”操作系统的华为智能设备，能连接手机、电脑、显示屏等，用户能在不同设备间切换使用。

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