戴尔UltraSharp摄像头 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM UltraSharp摄像头达到4K分辨率。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 疫情期间，许多人使用笔电或外接摄像头跟同事举行远程会议或与亲友联络。戴尔（Dell）看准商机，最近推出4K画质的UltraSharp摄像头。UltraSharp采用索尼的8.3MP Starvis感光器，就算灯光不足也能有极佳的画质，内建的HDR模式在光照足够时带来更生动的画面。摄像头可以选择三种不同的视角，从最窄的65度到最广的90度。它有5倍数码变焦功能，AI取景功能追着用户跑，确保人物一直在画面中央。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Dell 戴尔 UltraSharp 华为FreeBuds 4 舒适的降噪聆听体验 RSG创办人苏峻锋： 电竞业崛起 东南亚市场壮大