戴尔UltraSharp摄像头

疫情期间，许多人使用笔电或外接摄像头跟同事举行远程会议或与亲友联络。戴尔（Dell）看准商机，最近推出4K画质的UltraSharp摄像头。

UltraSharp采用索尼的8.3MP Starvis感光器，就算灯光不足也能有极佳的画质，内建的HDR模式在光照足够时带来更生动的画面。摄像头可以选择三种不同的视角，从最窄的65度到最广的90度。它有5倍数码变焦功能，AI取景功能追着用户跑，确保人物一直在画面中央。