戴尔UltraSharp摄像头

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄少伟

发布 / 2021年7月18日 5:00 AM

UltraSharp摄像头达到4K分辨率。（厂商提供）
UltraSharp摄像头达到4K分辨率。（厂商提供）

字体大小:

疫情期间，许多人使用笔电或外接摄像头跟同事举行远程会议或与亲友联络。戴尔（Dell）看准商机，最近推出4K画质的UltraSharp摄像头。

UltraSharp采用索尼的8.3MP Starvis感光器，就算灯光不足也能有极佳的画质，内建的HDR模式在光照足够时带来更生动的画面。摄像头可以选择三种不同的视角，从最窄的65度到最广的90度。它有5倍数码变焦功能，AI取景功能追着用户跑，确保人物一直在画面中央。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容