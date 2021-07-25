Secretlab新推出Titan Evo 2022

本地知名电玩游戏椅厂商Secretlab最近推出了Titan Evo 2022电竞椅系列。新系列是上一代的Titan和Omega款式的混合体，有三种尺寸选择，两种新面料——SoftWeave Plus织物及Neo混合人造皮革。

Secretlab重新设计了“鹅卵石”座椅，更符合人体工程学，让用户自然坐到中间位置，又给双腿许多活动空间。Secretlab也开发了新的四向L-ADAPT腰椎支撑系统，可以上下前后调整，为用户提供更好的腰部支撑。