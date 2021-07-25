Secretlab新推出Titan Evo 2022 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM Titan Evo 2022有两种新面料。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 本地知名电玩游戏椅厂商Secretlab最近推出了Titan Evo 2022电竞椅系列。新系列是上一代的Titan和Omega款式的混合体，有三种尺寸选择，两种新面料——SoftWeave Plus织物及Neo混合人造皮革。Secretlab重新设计了“鹅卵石”座椅，更符合人体工程学，让用户自然坐到中间位置，又给双腿许多活动空间。Secretlab也开发了新的四向L-ADAPT腰椎支撑系统，可以上下前后调整，为用户提供更好的腰部支撑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Secretlab Titan Evo 2022 华硕双屏幕笔电 1+1等于3？ Oppo 6G白皮书 AI与通信互融 带来颠覆性 新体验