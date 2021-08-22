LG推出改良版PuriCare 对话功能改善 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月22日 5:00 AM 新款PuriCare添加了黑色款式。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情迫使全球人戴上口罩防疫。LG去年看准商机，巧妙地把口罩与空气净化机结合在一起，创造出PuriCare口罩型空气净化机。LG最近推出了改良版的PuriCare，特别改善了口罩的对话功能。新PuriCare添加了“VoiceON”技术，内建麦克风和扬声器，可以侦测用户谈话，让对方听到更清晰的声音。内建电池也由820mAh增加至1000mAh，续航力同样为8小时。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Pixel 6 Pixel 6 Pro 谷歌 Oppo Reno6 Pro 旧瓶装新酒的轻薄手机 华为Watch 3 Pro vs 三星Galaxy Watch4 Classic 续航能力强vs应用选择多