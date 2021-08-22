LG推出改良版PuriCare 对话功能改善

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月22日 5:00 AM

新款PuriCare添加了黑色款式。（厂商提供）
新款PuriCare添加了黑色款式。（厂商提供）

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冠病疫情迫使全球人戴上口罩防疫。LG去年看准商机，巧妙地把口罩与空气净化机结合在一起，创造出PuriCare口罩型空气净化机。LG最近推出了改良版的PuriCare，特别改善了口罩的对话功能。新PuriCare添加了“VoiceON”技术，内建麦克风和扬声器，可以侦测用户谈话，让对方听到更清晰的声音。内建电池也由820mAh增加至1000mAh，续航力同样为8小时。

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