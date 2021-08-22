订早报平板电子报配套 获赠平板电脑 以折扣价买三星耳机

早报8月限时促销来了！现在凡订阅“早报平板电子报配套”，即能以$99购买三星Galaxy Buds Pro无线蓝牙耳机。这款幻境银色耳机原价$308，具有主动降噪功能，可提供沉浸式音效，同时具备防水功能，能同时连接两台设备。此促销活动从8月18日开始，三星Galaxy Buds Pro耳机数量有限，售完为止。现有订户也可以享有此促销。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。