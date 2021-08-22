订早报平板电子报配套 获赠平板电脑 以折扣价买三星耳机 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月22日 5:00 AM 订阅早报平板电子报配套附赠一台平板电脑，同时以$99元买三星耳机。 字体大小: 小 中 大 早报8月限时促销来了！现在凡订阅“早报平板电子报配套”，即能以$99购买三星Galaxy Buds Pro无线蓝牙耳机。这款幻境银色耳机原价$308，具有主动降噪功能，可提供沉浸式音效，同时具备防水功能，能同时连接两台设备。此促销活动从8月18日开始，三星Galaxy Buds Pro耳机数量有限，售完为止。现有订户也可以享有此促销。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Pixel 6 Pixel 6 Pro 谷歌 Oppo Reno6 Pro 旧瓶装新酒的轻薄手机 华为Watch 3 Pro vs 三星Galaxy Watch4 Classic 续航能力强vs应用选择多