苹果新品发布会 iPhone13拍出电影感

果粉引颈期待的iPhone 13系列，来临星期五将在本地上市，共有四款机型供选择。苹果同时发布第九代iPad基本机款，iPad mini也加大屏幕尺寸到8.3英寸。

苹果日前在美国加州库比蒂诺（Cupertino）总部预录的主题演讲中推介一系列苹果新品，当中以果粉引颈期待的iPhone 13手机系列打头阵，本期《数码空间》，一起去看看这场发布会的亮点。

iPhone 13与iPhone 13 mini

苹果iPhone 13和iPhone 13 mini双摄像镜头的布局经过重新设计，镜头呈对角排列。（苹果提供）

来临星期五（24日）在本地上市的iPhone 13系列造型和前代相似，采取平正工整边框的设计，这回也都置入更高性能的A15 Bionic晶片，显著提升电池续航能力。和上一代的 iPhone 12系列一样，共有四款机型供选择。“入门”型号是最小5.4英寸屏幕的iPhone 13 mini和6.1英寸的iPhone 13（$1299起），它们后置双摄像镜头的布局经过重新设计，镜头呈对角排列，感光元件也加大了， 促使进光量增加47%，噪点更少，成像更明亮。

iPhone 13系列首次纳入电影效果模式（cinematic mode），手机能在录制人物、宠物等主体的视频时根据眼神方向和动作自动改变焦点，达成精美的景深效果，让用户也能拍摄出富有电影感的瞬间。

售价： iPhone 13：$1299起；iPhone 13 mini：$1149起

iPhone 13 Pro 与iPhone 13 Pro Max

iPhone 13系列的标杆级机型是 6.1英寸的iPhone 13 Pro与6.7英寸的 iPhone 13 Pro Max（$1799起）， 除了石墨色、金色和银色之外，今年也发布全新的远峰蓝色（sierra blue）。

这两款Pro机款采用ProMotion技术的超视网膜XDR屏幕，支持从10Hz到120Hz的自适应刷新率区间，能够在用户需要时提供高帧率，并在没有必要的时候节约电量，延长电池续航时间。新的OLED屏幕搭配A15晶片，让操作、动画和游戏更快，响应更灵敏，户外最大亮度最多可提升25%，达到1000尼特。

Pro机款三摄系统的广角镜头配 备更大的f1.5光圈，显著提高了镜头在低光环境中的表现，与上一代相比相比，低光拍摄时进光量提升高达2.2倍。两种机型采用传感器位移式光学图像防抖（OIS），稳定传感器而非镜片，即便在抖动情况下，也能保证图像平滑，视频稳定。

售价： iPhone 13 Pro：$1649起；iPhone 13 Pro Max：$1799起

新一代iPad

iPad mini屏幕尺寸加码到8.3英寸，边框也更窄。（苹果提供）

苹果平板电脑系列当中身形最小巧的iPad mini也更新了。新机款的屏幕尺寸从上一代的7.9英寸提升到8.3 英寸，边框更窄，加大了显示区域。 它内置A15 Bionic晶片，有USB-C 接口，支持速度高达5Gbps的数据传输，上方按键融入Touch ID指纹辨识技术，但依然没有苹果其他配备都支持的Face ID。

苹果也同时发布第九代iPad基本机款，它使用A13 Bionic晶片，12MP的超广角前置镜头在用户视讯通话时，能自动追踪用户位置，调整角度。这两款iPad和iPad mini现也支持Apple Pencil书写功能。

售价： iPad：$499起；iPad mini：$749起

Apple Watch Series 7

苹果智能手表Apple Watch Series 7拥有更大更坚固的表面屏幕。（苹果提供）

苹果新一代智能手表Apple Watch Series 7，保持过往圆润外形，并以41毫米和45毫米更大尺寸的表面屏幕登场。新款手表的边框比上一代窄了40%，在未明显改变表壳整体尺寸同时实现最大屏幕区域。它的表镜经过全新设计，厚度比上一代增加超过50%，更加抗裂，但清晰度不受影响。Apple Watch Series 7现也达到IP6X防尘规格，在沙滩、沙漠 等环境中更加耐用。

此外，这款手表的屏幕亮度比上 一代提高70%，用户现在无须抬起手腕或唤醒屏幕即可轻松看清表盘信息。

Apple Watch Series 7今秋上 市，售价未定。