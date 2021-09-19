Aftershock PC推出两款桌上定制电脑

新加坡个人电脑定制公司Aftershock PC最近推出两款新桌上电脑——Templar和Cloud。两款电脑都采用白色简约设计，是许多游戏玩家喜欢的风格。

Templar是一款高性能电脑，采用英特尔或AMD处理器，用户可以选择升级到Gigabyte RTX 3090 Vision OC 24GB显卡和Corsair iCUE H100i Elite Capellix液冷CPU冷却器。