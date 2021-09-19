Aftershock PC推出两款桌上定制电脑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM Cloud机身有一片透明玻璃，方便用户更换组件或维修。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡个人电脑定制公司Aftershock PC最近推出两款新桌上电脑——Templar和Cloud。两款电脑都采用白色简约设计，是许多游戏玩家喜欢的风格。Templar是一款高性能电脑，采用英特尔或AMD处理器，用户可以选择升级到Gigabyte RTX 3090 Vision OC 24GB显卡和Corsair iCUE H100i Elite Capellix液冷CPU冷却器。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Templar Cloud 桌电 新品 Aftershock PC 108MP主摄、高刷屏、大电池 Redmi Note 10 Pro性价比高 苹果新品发布会 iPhone13拍出电影感