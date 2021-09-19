Aftershock PC推出两款桌上定制电脑

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月19日 5:00 AM

Cloud机身有一片透明玻璃，方便用户更换组件或维修。（厂商提供）
Cloud机身有一片透明玻璃，方便用户更换组件或维修。（厂商提供）

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新加坡个人电脑定制公司Aftershock PC最近推出两款新桌上电脑——Templar和Cloud。两款电脑都采用白色简约设计，是许多游戏玩家喜欢的风格。

Templar是一款高性能电脑，采用英特尔或AMD处理器，用户可以选择升级到Gigabyte RTX 3090 Vision OC 24GB显卡和Corsair iCUE H100i Elite Capellix液冷CPU冷却器。

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