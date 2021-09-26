客制化电脑兴起 自我表现无极限

居家办公带动客制化电脑的需求，本地客制化电脑组装公司Aftershock PC去年的营业额增加了53%。

客制化电脑在满足自我表现的欲望之余，还须要注意什么？本期《数码空间》为你解析。

自去年暴发冠病疫情，便掀起居家办公潮，也令本地客制化电脑的需求大增。本地客制化电脑组装公司Aftershock PC说，不少人希望在家使用性能更好的电脑来办公、玩游戏或看娱乐视频等。该公司透露，自去年起已为大约2万4000名顾客客制化组装电脑，营业额大增53%，收入约6500万新元。

居家办公潮令本地的客制化电脑需求大增。（Aftershock PC提供照片）

Aftershock PC由本地兄弟档黄勇学和黄勇耀在2012年创办，目前在本地、马来西亚和澳大利亚提供客制化电脑组装服务。他们受访时说，客制化电脑顾客群的属性近几年发生变化，他们过去的顾客多数为工程师、科技玩家等，现在的顾客变得比较主流，连儿童也要求客制化电脑。

Aftershock PC团队说，虽然购买各品牌预先组装的电脑较简单，不过客制化的选择不多，而且这些产品可能使用过时或较便宜的元件，影响电脑的性能表现。“很多顾客把客制化电脑当成一种自我表现的方式，选用自己喜欢的冷却系统、颜色部件、LED灯光等。”

Aftershock最近为一名顾客组装世界首台泡泡茶主题的客制化电脑。（Aftershock PC提供照片）

客制化组装电脑应该留意些什么？Aftershock PC团队认为，首先要决定预算，并根据需求分配，“例如你想打造一台游戏电脑，应该花钱购买更好的GPU，CPU则可以买较普通的，因为多数游戏不须要使用高端CPU。如果你是创作者的话，则需要更好的CPU和更多RAM，因为可以大大加速任务处理时间。”

客制化电脑可以自己动手或请人组装。自己在家组装的话，能完全控制电脑各个方面，或许可节省一些元件费用，不过你需要有一定的技术知识，了解如何选取、安装元件，以及未来如何升级电脑。请人组装电脑则比较省事，组装公司会确保各个元件可以相互操作，并提供售后服务。以Aftershock PC为例，它有一组技术人员一周六天为顾客解决各种问题，甚至能安排人到顾客家取走电脑维修。

Aftershock PC有一组技术人员确保客制化电脑素质达标。（Aftershock PC提供照片）

客制化电脑元件

客制化组装电脑须要选择以下元件，让《数码空间》为你一一介绍：

1.机壳

在开始挑选电脑零件之前，首先要考虑机壳，先想好机壳大小。主要考量是电脑的摆放位置，这将决定你可以使用多大的机壳，有助于确定各种优异的机壳功能是否值得添购。例如，如果你想将电脑隐藏在办公桌底下，就不须要买玻璃侧面板。

2.中央处理器（CPU）

中央处理器基本上就是电脑的大脑。有两种主要的效能指标，可协助你选择合适的CPU——核心数与时脉速度（clock speed）。核心数是CPU有多少个处理器，时脉速度是CPU执行每项任务的速度。

专家指出，大多数CPU都具有多核心，而许多现代游戏的设计也都会利用此特色，因此你应该寻找至少有四个核心的CPU，在执行更多任务时，额外核心会有所助益。

3.主机板（motherboard）

主机板是与所有元件相连的主电路板。CPU、显示卡、硬碟、记忆体等全都插在主机板上。由于所有元件都必须插入主机板，因此要选择足以容纳目前和未来硬体的主机板。

4.随机存取记忆体（RAM）

RAM是电脑的短期记忆体（也称内存），比电脑的SSD或硬碟更快速且更容易存取。电脑会将正在使用的数据存放于此。拥有超过所需的RAM不会有任何影响（除了浪费钱之外），但如果RAM不足则会对电脑效能造成负面影响。一般而言，游戏装备平均需要8至16GB的RAM。购买RAM时请务必记住主机板和处理器可支援的规格。如果RAM的执行速度高于系统所能支援的速度，RAM将配合系统降频执行。

5.图像处理器（GPU）

图像处理器有两种类型：整合式和独立式显示卡。整合式图像处理器与CPU整合为一，效能通常仍低于独立显示卡。

独立显示卡是另外插入主机板的元件，带有自己的资源，包括图像记忆体和主动式冷却系统等。如果要玩要求严苛且须处理大量图形的游戏，就必须拥有独立显示卡。专业游戏玩家的显卡必须至少达到60fps的画面播放速率，若要玩VR游戏则最少能达到90fps。高端显示卡通常价格昂贵，如果想省钱，不妨查看上一代的GPU，或许效能没差太多。

6.储存装置

储存装置主要有两种类型：固态硬盘（SSD）和机械硬盘（HDD）。HDD会将资料储存在旋转硬盘上，并用机械臂来存取；SSD使用快闪记忆体来储存资料，与USB类似，存取资料比HDD更快，而且较不易出现机械故障。然而要享有SSD的速度和便利，花费较高，它储存每GB数据的单价会高于HDD。

7.其他

电源供应器（PSU）为所有元件提供电源，必须制作精良且功能强大，可以应付目前和未来所有元件的需求。

电脑系统散热也很重要，有两种主要冷却方式：空气冷却与液体冷却。空气冷却利用风扇将热气排出，主要好处在于成本低和易于安装，缺点则是受制于机壳内部空气流动。液体冷却利用液体冷却液来吸收元件的热能，冷却特定元件效果较佳，然而它体积通常较大，较难安装，价格也较高。