Apple Watch Series 7测评：更大显示提升操控体验

苹果新一代的智能手表Apple Watch Series 7星期五（10月15日）在本地上市，它虽然没有太多的新改动，但却拥有历来最大的屏幕和最窄边框，显著提升操控体验。

设计

Apple Watch Series 7（简称Series 7）和上一代的Series 6相比，外观上保留四方形表壳，改动多在细微处。表壳现在增大到41毫米和45毫米的款式，方正的边缘融入更圆润的棱角，表面采用比上一代更坚韧的玻璃，苹果说，其厚度比上一代增加50%。Apple Watch本来就防水、能在泳池和海中使用，Series 7现在添加了IP6X防尘功能，接下来可说是能陪伴用户“上山下海”。

Apple Watch Series 7铝金属表款有五种全新颜色。（厂商提供）

Series 7铝金属表款有五种全新颜色，而我测试的午夜色（Midnight）在不同光线环境当中，哑面黑会透出深蓝色调，极富层次感。但表盘最大的亮点，则是须要你启动手表，点亮显示屏后才会发现的：Apple Watch历来最大的屏幕和最窄边框。

Apple Watch Series 7（右起）的屏幕区域比Series 6大了近20%，比Series 3大50%。（厂商提供）

屏幕

就算是在中午大太阳底下运动时，还是能看清楚屏幕内显示的信息。（杨全龙摄）

Series 7在几乎保留Series 6尺寸的情况下，融入了比上一代大20%的屏幕，窄40%的1.7毫米边框，更大的显示面积带来一系列的好处。这个OLED表盘现在添加了Always On功能，在你抬手唤醒表盘时的亮度达1000尼特，而垂手时还是会有500尼特的亮度，让用户随时从各角度轻松看清表盘。

更加圆润的棱角让显示屏的边缘透过光线折射，令画面显现在连接表壳的曲面。（厂商提供）

使用手表一个星期，就算是在大太阳底下运动时，还是能看清楚屏幕内显示的信息。此外，表壳更加圆润的棱角，让显示屏的边缘设计利用光线折射，令画面显现在连接表壳的曲面，也是挺酷的视觉效果。

操作

配合更大的屏幕，苹果全面调整了应用界面，虚拟按键更大，短信也能显示比上一代多出50%的文字。这让我在与Series 7的日常互动中，减少了用表冠滚动画面的必要，运动、股票等应用中的图表在表盘上也一目了然。更大的屏幕意味着能在无须牺牲太多信息量的情况下放大字体，惠及视力不佳的用户。属于这个群体的我，大屏幕让我运动时，大多无需戴上眼镜就能看到卡路里消耗、里数等关键信息，佩戴手表的意愿和时长也因此大大增加了。

新的正念（Mindfulness）功能会在适当时机提醒用户静心反思。（厂商提供）

新的watchOS 8操作平台带来了不少新功能，我最受用的是正念（Mindfulness）功能，它会在适当时机提醒我练习调节呼吸，花一分钟静心反思，为忙碌的日常注入纾压的时刻。这加上原先已融入的心率、心电图（ECG）、血氧追踪功能，让用户更完整的掌握身心健康。

Series 7手表附带一个新的USB-C磁盘快充器，能够在45分钟内将电量从零充到80%。测试手表一个星期，每天12小时左右的佩戴时间，内含至少一小时的运动追踪，临睡前的剩余电量介于15-40%，电池续航能力表现不俗。

结论

如果已经在使用Apple Watch Series 6，你可能会觉得新一代的提升未必石破天惊，但若是要考虑从更早的型号升级，甚至是从其他品牌过档，Apple Watch Series 7明亮宽大的屏幕，一系列呵护身心健康的监测管控功能，顺畅操作和全天电池续航，加起来会是极大的吸引力。

售价：$599起

（厂商提供照片）

同行点评

“尽管苹果的最新智能手表没有突破性新功能，但它的屏幕宽广靓丽，造工仍然一流，操作也灵动。如果你已经在使用iPhone，这毫无疑问是你能买到的最佳智能手表。”

——HardwareZone