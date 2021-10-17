订早报电子报配套 送平板加键盘保护壳

10月限时好礼，订阅早报平板电子报配套（LTE型号），将获赠蓝牙键盘保护壳（$88）和三星Galaxy S6 Lite LTE型号平板电脑（$698）。

凡订阅早报平板电子报配套，都会获得一台附带S Pen书写笔的Galaxy Tab S6 Lite LTE（每月订阅费只需$34.90，30个月合约）。蓝牙键盘保护壳可磁吸分离，快速链接蓝牙，设计轻薄纤巧，续航时间超长。