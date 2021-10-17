订早报电子报配套 送平板加键盘保护壳 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年10月17日 5:00 AM 订阅早报平板电子报配套，即可获赠蓝牙键盘保护壳和三星Galaxy S6 Lite LTE型号平板电脑。 字体大小: 小 中 大 10月限时好礼，订阅早报平板电子报配套（LTE型号），将获赠蓝牙键盘保护壳（$88）和三星Galaxy S6 Lite LTE型号平板电脑（$698）。凡订阅早报平板电子报配套，都会获得一台附带S Pen书写笔的Galaxy Tab S6 Lite LTE（每月订阅费只需$34.90，30个月合约）。蓝牙键盘保护壳可磁吸分离，快速链接蓝牙，设计轻薄纤巧，续航时间超长。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 早报电子报 三星Galaxy S6 Lite LTE 数码快讯 苹果Series 7智能表 呵护你的身心灵 华为高端显示屏 专业人士游戏达人各取所好