订早报电子报配套 送平板加键盘保护壳

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来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​黄少伟

发布 / 2021年10月17日 5:00 AM

订阅早报平板电子报配套，即可获赠蓝牙键盘保护壳和三星Galaxy S6 Lite LTE型号平板电脑。
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10月限时好礼，订阅早报平板电子报配套（LTE型号），将获赠蓝牙键盘保护壳（$88）和三星Galaxy S6 Lite LTE型号平板电脑（$698）。

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