【新货上架】LG C1系列OLED电视 比你更懂你自己

有没有试过坐在电视机前，花10-15分钟浏览却还是不知道自己想看什么？

有没有想象过如果能坐在沙发上，边看电视边操控这个家里不同电器的操作现况，会是什么滋味？

有没有想过曾经只是黑色一片的电视机，如今也可以是一幅美丽的画作。

LG C1系列OLED电视让这一切变成现实。

LG C1系列电视可说是一站式家庭娱乐天地。（图／LG Electronics 提供）

OLED vs LED

要认识C1，那就先从OLED和LED的区别开始说起。

传统LED采用背光照亮的方式呈现画面，而OLED采用的是Self-lit Pixels，所以在色泽的完整度上，OLED更胜一筹。OLED不止能呈现更丰富饱满的颜色，它也具备呈现绝对黑色（Perfect black），所以画面看起来更真实生动。

Self-lit Pixels 能够呈现绝对黑色，让画面更看起来更真实生动。（截图来自LG官网）

玩家首选 全球唯一G-Sync认证电视

电视如今已跳脱只是用于观看电视节目与电影的媒介，而更是许多游戏玩家享受高清电玩游戏的媒介。LG C1系列与Nvidia合作，成为全球唯一G-Sycn认证的电视。与此同时，他们也和AMD紧密配合，AMD FreeSync在速度上给予最佳支援，让整体效率提升。

LG OLED电视响应时间（Response Time）为1ms，电视也搭载HDMI 2.1，让画面更稳定。另外，frame rate、Variable Refresh Rate (VRR)，Auto Low Latency Mode (ALLM)等的互相配合让游戏画面顺畅并可在4K下达到120fps的惊人速度。

快速的响应时间让玩家享受更好的游戏体验。（视频截图来自LG官方Youtube）

感官合一 电影人也支持的画面系统

电视回归它最基本功能—— 看电视节目和电影。LG C1在画面上采用Dolby Vision IQ系统，系统可根据节目内容和周遭环境调整画面设置，让观众能更深入其境。声音方面也有Dolby Atmos提供环绕声，将原本为电影院而诞生的音响技术走入电视，同样让观众能体验更真实的声音。

另外，LG利用HDR 10 Pro（动态范围技术）来增强色彩，以让细节更明显，整体画面更栩栩如生和更清晰。

LG C1也推出了一个Filmmaker Mode， 画面上保持原始的纵横比，同时也保持了最原始电影制作人最想呈现的颜色和帧速率（fps - frame per second），充分还原电影最真实场景。

Filmmaker模式能还原电影制作的最初状态。（视频截图来自LG官方Youtube）

找到最懂你的人—— LG C1

这么说有点夸张，但AI系统确实让机器成了最了解你的“人”。LG AI recommendation 会依照你平时的收看习惯推荐影片和内容给你。有时你不知道要看什么/找自己喜欢的节目，这套系统就能很好帮助到你。

LG AI ThinQ更能结合家中其他的LG电器，坐在沙发上就能操控家中的LG产品。当然还有遥控器上的的 麦克风，只需要声控就能请它猜测你的喜好！

售价：

LG C1 4K OLED TV 电视尺寸 65“” 55“ 48” 售价 S$5299 S$4099 S$3599 能源效率等级 (Energy Rating) ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ 每年能源消耗量 (Annual Energy Consumption) 237Kwh 199Kwh 162Kwh 每年能源价钱 (Annual Energy Cost) $64 $54 $44

*可查看不同零售商以获取最新优惠详情

【本文由LG Electronics呈献】