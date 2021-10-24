华硕vs戴尔 14英寸笔电谁领风骚

华硕和戴尔最近分别推出14英寸笔电——Zenbook 14X OLED和Inspiron 14。前者采用高画质OLED屏幕，外形沉稳时尚；后者功能中规中矩，胜在价格有吸引力。

华硕（Asus）和戴尔（Dell）最近在本地分别推出最新14英寸笔电——Zenbook 14X OLED （UX5400）和Inspiron 14（5410）。Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕，Inspiron 14则强调其居家办公和娱乐的优势。