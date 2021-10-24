华硕vs戴尔 14英寸笔电谁领风骚

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄少伟

发布 / 2021年10月24日 5:00 AM

Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕。（照片由厂商提供）
Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕。（照片由厂商提供）

字体大小:

华硕和戴尔最近分别推出14英寸笔电——Zenbook 14X OLED和Inspiron 14。前者采用高画质OLED屏幕，外形沉稳时尚；后者功能中规中矩，胜在价格有吸引力。

华硕（Asus）和戴尔（Dell）最近在本地分别推出最新14英寸笔电——Zenbook 14X OLED （UX5400）和Inspiron 14（5410）。Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕，Inspiron 14则强调其居家办公和娱乐的优势。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容