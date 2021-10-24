华硕vs戴尔 14英寸笔电谁领风骚 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕。（照片由厂商提供） 字体大小: 小 中 大 华硕和戴尔最近分别推出14英寸笔电——Zenbook 14X OLED和Inspiron 14。前者采用高画质OLED屏幕，外形沉稳时尚；后者功能中规中矩，胜在价格有吸引力。华硕（Asus）和戴尔（Dell）最近在本地分别推出最新14英寸笔电——Zenbook 14X OLED （UX5400）和Inspiron 14（5410）。Zenbook 14X主打高画质OLED屏幕，Inspiron 14则强调其居家办公和娱乐的优势。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Zenbook 14X OLED Inspiron 14 华硕 戴尔 Sonos Beam 2条形音箱 体积小声量强大 苹果新版MacBook Pro 自家芯片打造高效能笔电