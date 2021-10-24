Sonos Beam 2条形音箱 体积小声量强大

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美国音响系统品牌Sonos最近推出第二代Beam（Gen 2）条形音箱。设计跟上一代大同小异，不过将格栅由织物材质改成塑料材质，较容易清理。它依然走极简风格，有黑白两种颜色，节省空间，便于摆放在电视机下方。Beam 2虽然体积不高，但放太靠近电视机的话，可能会遮住某些电视底部的红外线接收器，影响用户用遥控器控制电视。

Beam 2搭载更先进的处理器，性能比上一代产品提升了40%，因此Sonos这次可以增加对杜比全景声（Dolby Atmos）、HDMI eARC和3D音频的支持。音箱内置五个“D类数码放大器”，一个中央高音扬声器和四个中低音扬声器。

看动作电影时，Beam 2声音洪亮，声域很广，人声不但清晰，低音也震撼人心，杜比全景声的环境声效突出，临场感很足，很难相信它体积虽小，整体音质那么好。如果真的要挑剔，就是低音还不够强，若能搭配两个后置扬声器和低音炮会更完美，当然这也会大大增加成本。

Beam 2也搭载Sonos的“Trueplay”调音功能，音箱会自动分析客厅或房间的面积、摆设布局等，然后采用均衡和滤波技术让用户能听到最佳音质，但这功能目前只限于苹果手机用户。Beam 2也不支持蓝牙连接，用户须通过Sonos应用连接各串流平台，或用内置的苹果AirPlay 2播放音乐。整体而言，Beam 2体积小，无需复杂安装或布线，价格不太贵。如果你在寻找一款高品质的小型条形音箱，Beam 2应该在你的考虑范围内。

售价：$799