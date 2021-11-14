飞利浦电动牙刷 AI功能更深度洁净牙齿

订户

来自 / 联合早报

文 /
杨全龙

发布 / 2021年11月14日 5:00 AM

飞利浦Sonicare 9900 Prestige融入人工智能，协助用户改善刷牙效率。（厂商提供）
飞利浦Sonicare 9900 Prestige融入人工智能，协助用户改善刷牙效率。（厂商提供）

字体大小:

飞利浦（Philips）的Sonicare 9900 Prestige应该是市面上最高端的电动牙刷之一，它融入了人工智能，搭配应用，让你借助科技保持牙齿干净，维护口腔卫生。

这款牙刷采用SenseIQ技术，能通过内置感应器探测你刷牙的动作、力度、涵盖面，探测频率多达每秒100次。牙刷会根据你的刷牙力度，自动调节刷头震动的强度，以达到最高效安全的体验。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容