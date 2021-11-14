飞利浦电动牙刷 AI功能更深度洁净牙齿

飞利浦（Philips）的Sonicare 9900 Prestige应该是市面上最高端的电动牙刷之一，它融入了人工智能，搭配应用，让你借助科技保持牙齿干净，维护口腔卫生。

这款牙刷采用SenseIQ技术，能通过内置感应器探测你刷牙的动作、力度、涵盖面，探测频率多达每秒100次。牙刷会根据你的刷牙力度，自动调节刷头震动的强度，以达到最高效安全的体验。