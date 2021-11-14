飞利浦电动牙刷 AI功能更深度洁净牙齿 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨全龙 发布 / 2021年11月14日 5:00 AM 飞利浦Sonicare 9900 Prestige融入人工智能，协助用户改善刷牙效率。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 飞利浦（Philips）的Sonicare 9900 Prestige应该是市面上最高端的电动牙刷之一，它融入了人工智能，搭配应用，让你借助科技保持牙齿干净，维护口腔卫生。这款牙刷采用SenseIQ技术，能通过内置感应器探测你刷牙的动作、力度、涵盖面，探测频率多达每秒100次。牙刷会根据你的刷牙力度，自动调节刷头震动的强度，以达到最高效安全的体验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 飞利浦电动牙刷 飞利浦 数码新品 评测房 Fitbit Charge 5 时刻检测身心健康 JBL vs Klipsch真无线降噪耳机 同中存异，各有所长