ROG与宜家携手打造 电竞家具完善游戏体验

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来自 / 联合早报

文 /
黄少伟

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

宜家与ROG首次合作，推出30多款电竞家具和周边商品。
宜家与ROG首次合作，推出30多款电竞家具和周边商品。

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华硕电竞品牌ROG与家居品牌宜家跨界合作，打造电竞家具系列产品。两个品牌结合所长，开发实用、美观，符合人体工学又平价的产品，提升玩家的游戏体验。

全球有大约25亿名电子游戏玩家，电竞业今年的价值估计超过14.5亿元，比去年增长50%，这块商业大饼不容忽视。瑞典知名家居品牌宜家（IKEA）最近跟华硕的电竞品牌ROG跨界合作，为游戏玩家打造电竞家具系列产品“IKEA Gaming Range”。该系列今年初率先在中国大陆推出，引起热议，本月初在新加坡上市。

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