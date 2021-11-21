ROG与宜家携手打造 电竞家具完善游戏体验

华硕电竞品牌ROG与家居品牌宜家跨界合作，打造电竞家具系列产品。两个品牌结合所长，开发实用、美观，符合人体工学又平价的产品，提升玩家的游戏体验。

全球有大约25亿名电子游戏玩家，电竞业今年的价值估计超过14.5亿元，比去年增长50%，这块商业大饼不容忽视。瑞典知名家居品牌宜家（IKEA）最近跟华硕的电竞品牌ROG跨界合作，为游戏玩家打造电竞家具系列产品“IKEA Gaming Range”。该系列今年初率先在中国大陆推出，引起热议，本月初在新加坡上市。