ROG与宜家携手打造 电竞家具完善游戏体验 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 宜家与ROG首次合作，推出30多款电竞家具和周边商品。 字体大小: 小 中 大 华硕电竞品牌ROG与家居品牌宜家跨界合作，打造电竞家具系列产品。两个品牌结合所长，开发实用、美观，符合人体工学又平价的产品，提升玩家的游戏体验。全球有大约25亿名电子游戏玩家，电竞业今年的价值估计超过14.5亿元，比去年增长50%，这块商业大饼不容忽视。瑞典知名家居品牌宜家（IKEA）最近跟华硕的电竞品牌ROG跨界合作，为游戏玩家打造电竞家具系列产品“IKEA Gaming Range”。该系列今年初率先在中国大陆推出，引起热议，本月初在新加坡上市。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 IKEA Gaming Range IKEA ROG 华硕 宜家 三星Galaxy M52 5G 可优化手机游戏硬件 谷歌骑车导航功能 覆盖全岛6800公里骑行路线