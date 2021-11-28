国家美术馆推广数码科技 机器人辅助观展体验

新加坡国家美术馆致力于发展和推广数码科技的运用，馆内新设Showcase展厅，展示美术馆与初创企业近年研发的各种科技原型产品。这些产品利用人工智能、区块链、增强实境等技术，为访客提供艺术与科技结合的观展体验。

新加坡国家美术馆将大力发展和推广数码科技运用，并希望未来把这些技术运用在艺术以外的领域。旗下的科技与艺术创新实验室“Y-Lab”本周四（25日）宣布在馆内地下层设立新的“Showcase”展厅，展示美术馆近年研发的各种科技原型产品。

此外，美术馆也推出东南亚首个结合艺术与科技的初创计划（Y-Lab Foundry），邀请有兴趣的团体提出创新产品或服务点子。国家美术馆将在明年2月选出优胜队伍，入驻新的“Workspace”沙盒空间。

国家美术馆数码创新与转型处副处长林永裕受访时说，Showcase里面的原型展示品将每半年更换，它们都由跟美术馆合作的初创企业设计，运用了人工智能、区块链、增强实境等技术。“我们邀请公众跟这些原型展品互动，并提供意见。这将把Y-Lab变成一个生活实验室，跟公众一起发展未来的创新科技，引发艺术与科技结合的讨论。”

Showcase展示厅展示国家美术馆近年研发的各种科技原型产品。

至于Workspace沙盒空间，林永裕说美术馆会让初创业者和他们的导师入驻，在里面测试创意点子及展示研发过程。这个空间也会有各种设备帮助初创者举行虚拟会议，展开远程合作等。Workspace预计在明年第一季启用。

很多人不会直接把艺术跟科技扯上关系。林永裕说艺术和科技虽然看起来不相干，但历史上有很多两者结合的例子。“达芬奇是文艺复兴的先锋者，他不但是画家，也是知名工程师、科学家和建筑师。韩国艺术家白南准也是结合艺术与科技的领导者，将视频应用于作品中，探索媒体艺术的无限可能，被称为视频艺术的创始者。目前的非同质代币（NFT）是这类艺术的最新代表。”

导览机器人

国家美术馆去年9月推出的Temi导览机器人是Showcase的展品之一。机器人的负责人是美术馆创新与数据经理陈俊杰，他说美术馆一向对使用机器人感兴趣，“Temi可以自动导览，辅助美术馆原有的导览安排。Temi能提供按需（on demand）导览服务，游客就算错过每日的预定导览时间，也可享有导览体验。”

Temi能提供按需导览服务。

陈俊杰透露Temi的研发过程大概花了半年，“我们最初担心机器人可能会损坏艺术品，因此做了各种测试解决安全问题后，才展开下一阶段。Temi可以应对各种测试，我们甚至添加了虚拟墙功能，增加它的安全性，避免它撞到物品。”

陈俊杰最喜欢机器人的管理系统，Temi的应用可以很快升级，美术馆团队也可以轻易添加新地点、地图和内容，不需太多编码过程，“只要让Temi跟着我们走，它少过半天就可以输入新导览地点的资料。”

谈到Temi未来的功能，陈俊杰除了想增加更多导览语言外，也计划让机器人在美术馆入口担任“移动礼宾员”，甚至为无法来到本地的外国游客提供远程视讯导览服务。

聊天机器人

聊天机器人Chatbot Arthena是Showcase的另一个展品，虽然处于原型阶段，这款机器人曾派上用场，在先驱画家张荔英的画展上试用。

聊天机器人Chatbot Arthena曾在张荔英画展上试用。

国家美术馆业务流程专家周珊珊说，Arthena是美术馆与新加坡国立大学数据科学研究所的研究结晶。研究团队发现访客看展通常面对两大问题——对艺术家背景缺乏认识，以及不知要如何欣赏作品。研发Arthena就是为了解决上述问题。

周珊珊透露整个研究和准备大约花了一年半，“其中一个挑战是把机器人从开放式交流改成建议式交流。我们的研究显示，访客会比较喜欢机器人建议导览内容，因为他们通常对艺术家和作品不了解，所以不知道要问什么。”

研究团队让Arthena建议一些导览要点，访客可以选择要听哪些资料，Arthena会即时利用演算法侦测他们对哪些题材有兴趣，并不断提供适当资料维持用户兴趣，其操作跟社媒运作非常相似。团队发现用户人数虽然不多，但使用程度深入，很多人觉得Arthena所提供的资料很透彻。

周珊珊透露，美术馆计划在明年综合所有聊天机器人的研究成果，推出一个“移动学习”（mobile learning）聊天机器人，定时向订户发送短资讯。以后的聊天机器人甚至还可以利用人工智能，向用户提出客制化建议。

林永裕说，美术馆一直运用数码科技在艺术品和公众之间建立联系，培养热爱艺术的社群。美术馆已在三个方面看到数码转型的成绩，包括策展，提供客制化导览体验，提升效率和生产力。“我们一开始会以美术馆的要求，选择要发展哪些科技项目，不过我们也会考虑这些项目日后在其他产业的扩展性。”