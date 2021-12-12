科玩产品精选 圣诞送礼声声祝福

照片由厂商提供

下周六是圣诞节，冠病疫情肆虐了全球两年，虽然严重影响了大家生活，但不妨碍年底佳节互送礼物，为亲友在疫情中带来一些欢乐。《数码空间》特别精选了以下几样科玩产品，让你表达对亲人好友的爱与关怀。预祝大家圣诞快乐，阖家健康平安！

·华为GT 3智能表

智能表具有各种健康和运动监测功能，适合送给注重健康的亲友。华为将于下周六（18日）在本地推出最新的GT 3智能表及首款专业跑步表GT Runner。GT 3有42毫米及46毫米两种表盘尺寸，GT Runner则只有46毫米版。

华为GT 3的心率监测功能获得提升。

GT 3配备升级的TruSeen 5.0+心率监测功能，能更准确地测量激烈运动中的心率。这款手表也能监测睡眠品质、血氧饱和度、压力和月经周期等，并有100多种运动模式。42毫米和46毫米款式分别提供长达7天和14天的续航。

GT Runner采用超轻陶瓷表圈与钛金属旋转表冠，表体重量只有38.5克。它的悬浮式天线设计将天线隐藏在复合纤维材料中，减少金属材料对信号干扰，提升卫星定位的准确度。手表支持双频全球导航系统（GNSS），连接卫星的速度更快，定位更精准，可以满足跑马拉松或日常跑步的需要。华为表示，GT Runner续航力长达两周。

上述两款手表皆搭载华为鸿蒙操作系统，并支持全新的AI跑步教练应用，及跑步能力指数。两款手表即日起至17日开放预购，每名顾客可免费获得Freelace颈挂式蓝牙耳机，送完为止。

售价：

GT 3—$298，$348（42毫米及46毫米）

GT Runner—$398

·富士胶片Instax Mini Evo相机

虽然现在是数码年代，但有不少人仍怀念即时打印照片的感觉。富士胶片（Fujifilm）最近推出了新的数码混合相机Instax Mini Evo，复古外型设计吸睛，搭载了液晶显示屏，方便用户预览拍摄内容，并自由打印心仪的照片。

富士胶片Instax Mini Evo的复古外型设计很亮眼。

相机的操作别具巧思，旋转镜头可切换镜头效果，滚动拨盘则能调整胶卷效果。相机自带各10种的镜头效果和胶卷效果，能混搭出100种照片表达方式，让用户发挥无限创意。拉动控制杆可在相机马上打印出照片，又新奇又好玩。

Instax Mini Evo还有一个专门应用程序，让用户将相机与手机连接。相机中的照片可以发送至手机，方便用户分享至社交媒体平台；用户也可从手机接收照片，并从相机打印出来。圣诞期间，凡购买相机的顾客，将可获得两盒相片纸等免费礼品。

售价：$299

·夏普Cube空气净化器

疫情期间，大家非常在乎周围环境的空气素质，不想被病毒感染，纷纷购买空气净化器。夏普（Sharp）Cube空气净化器体积很小，长宽高三围只有大约9公分，适合放在桌上、衣柜、鞋柜等空间。

夏普Cube空气净化器采用净离子群技术。

这款空气净化机采用夏普独有的净离子群（plasmacluster）技术，释放与自然界中相同的正负离子，有效抑制空气中看不见的有害病毒、细菌与过敏原。在日本长崎大学协助下，夏普研究人员在3公升的实验空间里，用净离子群对浮游于空气中的冠状病毒照射约30秒，实验结果显示可减少90%以上的病毒。此外，Cube可以除去室内香烟臭味、烹饪气味与宠物异味等。它也能减少静电，使花粉、灰尘不易附于窗帘、衣物的表面上。

售价：$299

·ROG Zephyrus M16（GU603）电竞笔电

如果你的亲友爱打游戏或是一个媒体创作者，那么，送上华硕（Asus）旗下的ROG Zephyrus M16会是个不错的选择。这款笔电性能强劲，搭载了第11代英特尔Core i7-11800H处理器及GeForce RTX 3070 GPU显卡，有16GB内存和1TB存储空间。

ROG Zephyrus M16性能强劲。

笔电重1.9公斤，在15英寸机身内装置了16英寸WQHD屏幕，支持高达165Hz刷新率。屏幕获得Pantone认证，同时能显示100%的DC1-P3色域。Zephyrus M16有6个扬声器，音效达到杜比全景声水平，环绕效果能让玩家沉浸在电影或是游戏中。它搭载了90Wh高容量电池，提供长达10小时的视频播放，并可在30分钟内充满50%电力。

售价：$3798

·JBL JR 310BT儿童耳机

疫情期间，许多学生被迫居家学习。JR 310BT是一款专为儿童设计的无线蓝牙耳机，有32毫米驱动单元，音量控制不超过85分贝，以保护儿童听力。内建的麦克风让儿童可以与朋友及家人聊天，或者在学习时跟教师交谈。

JBL的JR 310BT耳机音量控制不超过85分贝，以保护儿童听力。

耳机头梁有软垫让儿童佩戴更加舒适。长达15公尺的无线连接距离，让孩童可以自由活动，无需担心“失连”。耳机有30小时的续航时间，充电5分钟能用上两小时。此外，JBL也贴心地提供各种可爱贴纸，让儿童贴在耳机上，创造独一无二的耳机设计。

售价：$79.90

·苹果AirPods Max耳机

虽然已推出一年，AirPods Max至今依然引起讨论。它不仅是苹果首款头戴式无线降噪耳机，价钱过了一年也没有调低，依然比其他竞争者贵很多。如果你的亲友是苹果产品的铁粉，送他AirPods Max会是不错选择，有深空灰色、银色、天蓝色等五种配色。最吸睛的地方是头带上的网面，由透气织物构成，可分散重量，减少头顶压力。伸缩支臂能顺畅拉伸调整，并固定位置。

AirPods Max是苹果首款头戴式无线降噪耳机。（黄少伟摄）

耳机右耳罩上有一个旋钮，能控制音量，播放、暂停音乐。旁边的长形按钮是降噪按键，一键切换降噪和通透模式。AirPods Max采用苹果H1晶片及40毫米动圈式驱动单元，最长续航时间可达20小时。

售价：$849