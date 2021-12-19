总结2021【科技】 记者推荐心水科玩产品

2021年即将结束，很快就会迎来2022年。虽然疫情持续，全球各大科技品牌依然推出各种新颖产品，包括显示屏、手机、智能口罩、游戏耳机等。《数码空间》的评测团队总结出他们今年最喜欢的10款数码产品，现在就带你一起回顾吧。

黄少伟喜欢……

华为MateView显示屏

华为今年开始进军高端显示屏领域，推出了针对专业人士的MateView显示屏。多数显示屏看起来都大同小异，MateView的设计别具一格，简洁时尚，一体化程度非常高，乍看之下感觉像一台放在支架上的轻薄大平板，高颜值给我留下很深刻的第一印象。

华为MateView设计简洁时尚，一体化程度非常高。

MateView屏幕比例是非主流的3:2，刚使用时有点不习惯，感觉28.2英寸屏幕太大。但使用了近两个月后，反而觉得这比例很适合文字工作者，读电邮，上网看报告或查资料都能一目了然，不用上下滑动，确实方便。

此外，MateView的接口也相当齐全，全部位于支架下半部而不是屏幕背面，USB Type-C接口除了能连接笔电外，也能为笔电充电，一线多用，让桌面保持整洁。屏幕下方的“Smart Bar”触控键可以调节亮度、音量等，也很容易上手。

售价：$998

Oppo Find X3 Pro手机

Oppo手机越做越好，给其他品牌带来不少竞争压力。Find X3 Pro设计与众不同，背部采用独特的一体化四曲面流线设计，相机模组跟机背完美结合，有一种浑然天成的圆润手感和观感。

Oppo Find X3 Pro采用独特的一体化四曲面流线设计。

Find X3 Pro的摄影能力优秀，号称是全球第一台可以呈现和拍摄10亿色的手机。照片色彩贴近真实，景物呈现细腻，动态范围表现也不错。给我留下最深刻印象的是，我在酒店宅度假时，没有用任何外壳，用它在泳池水底拍摄，出来的照片效果不错，手机也运作正常。3MP显微镜是这款手机的一大卖点，镜头有星环光带助于补光，最多可放大60倍，开辟一个全新和有趣的拍摄场景和体验。

售价：$1599

戴森Omni-glide吸尘机

Omni-glide是戴森（Dyson）至今最颠覆性的产品，设计主打全方位吸尘体验，是市场上最灵活的吸尘机。它的万向软绒滚筒吸头突破了传统吸头“直来直去”的清洁方式。吸头里面有双软绒刷条，底部有四个可以360度旋转的滑轮，能实现弧形、横向及旋转式的全方位吸尘。

吸尘机能180度躺平，直接伸入家具底部打扫。

多数人的住家风格都不走极简主义，通常有各种家具摆设，成为吸尘时的障碍物。Omni-glide让用户不必特别移动这些障碍物，能贴合它们灵活改变吸尘方向。此外，吸尘机能180度躺平，直接伸入家具底部打扫，最低可达8公分，无须任何专用吸头配件。使用Omni-glide帮我节省了不少时间和麻烦，让打扫家居更愉悦。

售价：$649

杨全龙喜欢……

苹果iPhone 13 Pro手机

苹果iPhone 13 Pro手机用AI加持的强大摄影功能让人赞叹。

苹果iPhone 13系列9月亮相时，由于造型和功能看似无太多突破，当时没有激起千层浪花，但使用iPhone 13 Pro两个多月后，深深感受到它强大的内在。四方工整的设计依然隽永耐看，而它经AI加持的强大摄影功能让人赞叹；虽然三倍光学变焦和微距（macro）摄影的功能并不新，和传感器和软件相互配合却能拍出素质超高的照片。在新晶片和机器学习加持下，人人看重的电池续航时间大大拉长了，第一次完全解除我外出时担心手机没电的焦虑。

但作为苹果生态系统的核心产品，让我兴奋的是手机的iOS 15操作系统在隐私上的增强，进一步保障消费者的数据免受第三方应用“监视”，用户也能选择不与这些应用分享特定数据。iPhone 13系列和新的苹果智能手表Apple Watch Series 7更紧密融合，手机和手表新添专注模式（Focus）。手表也能通过用户随身携带的iPhone分析行走时的移动数据，评定步行稳定性，提供针对摔倒风险的预测和应对方法，对年长者来说是重要功能。

售价：$1649起

LG第二代PuriCare口罩

LG去年8月疫情当前，用自家的空气洁净技术打造了一款PuriCare高科技口罩，我今年初测试后称它是该品牌近年来最靓眼的科玩产品。LG月前推出第二代机款，解决了用户最大两处痛点，是疫情下的好伙伴。

LG第二代PuriCare能根据用户呼吸强度自动输入适当空气量。

新一代PuriCare“可佩戴空气洁净器”（Wearable Air Purifier）重量比上一代稍轻，配件组装更简便，滤网、滤布更容易安装。口罩采用两个H13 HEPA滤网，配合内置的两个迷你风扇，能够过滤99.95%的尘埃、细菌、病毒、过敏原等。

第一代产品原有三个风速设定，一呼一吸送进经滤净的凉凉空气，现在以AI技术取代，根据用户呼吸强度自动输入适当空气量，无须调节即可全天候顺畅舒服地呼吸。

第一代机款的另一痛点是，戴上口罩后，说话声量会被大大抑制，语音也模糊，要和他人对话时大多须要除下口罩。新款的口罩内置麦克风和扬声器，一旦探测到用户说话，就会对外传送清晰话语，带来不小便利。

售价：$249

Arctis 9无线游戏耳机

Arctis 9无线游戏耳机在质材、音效、电池续航等有不俗表现。

SteelSeries的无线游戏耳机Arctis 9，有两种无线连接模式，可兼容个人电脑、PlayStation主机和其他电玩主机。和其他采用炫彩的游戏耳机相比，它外形设计显得更为沉着，通体哑面黑色，低调不张扬，能获得成熟玩家的青睐。Arctis 9的强项在于玩游戏时的立体自然音效，播放音乐时的丰富中频浑厚低音表现，还有和队友通话时的清晰度。此外，Arctis 9一次充满电能使用长达20小时，开箱后，每天轻度到中度使用耳机，经过一个星期后还无须充电。

Arctis 9在无线游戏耳机市场属于高端价位，但它在质材、音效、电池续航、舒适度都有不俗表现，在游戏以外的影音用途，音质依然清脆自然，伸缩性十足。

售价：$349

卞和喜欢……

《孤岛惊魂6》

（Far Cry 6，平台：PC、PS4、PS5、Xbox）

一对父子，一个独裁的岛国（以古巴为原型），还有一场游击与革命。《孤岛惊魂6》的叙事由《绝命毒师》（Breaking Bad）的著名演员吉安卡洛·埃斯珀西多（Giancarlo Esposito）一力撑起，饰演大反派安东，精湛演技让玩家不得不为之信服。

《孤岛惊魂6》保留“一只独狼迎战万千”的原味套路，由吉安卡洛·埃斯珀西多扮演大反派独裁者。（互联网）

与游击战士为伍，参加斗鸡比赛等等，一个拉丁美洲的缩影展现在眼前。孤岛惊魂依旧保留“一只独狼迎战万千”的原味套路，但也从前作《新黎明》（New Dawn）吸取了经验，融入自制化武器和道具的特色，可玩性十足。

颠覆暴君之余，整个岛国就是一个沙盒（sandbox），垂钓、打猎或寻宝的支线任务相当丰富，为孤岛惊魂系列创造了近年来的又一个高峰。

售价：$79.90起

《微软飞行模拟》

（Flight Simulator，平台：PC、Xbox）

去年已经面世的《微软飞行模拟》，今年登陆Xbox，终于让那些“电脑乏力”的玩家体会到流畅的飞行探索。

《微软飞行模拟》今年登陆Xbox，让更多玩家收获流畅的飞行探索。（互联网）

新加坡滨海湾、日本富士山、珠穆朗玛峰、埃及金字塔等世界著名景点，以及多达3万7000个机场供玩家随意起降，其中包括40个模仿真实场景的机场，补偿玩家长期居家无法出国的旅行欲望。

售价：$71.99起

《死亡回归》

（Returnal，平台：PS5）

《死亡回归》作为PS5的独家游戏，并没有愧对人们对这台次世代主机的期待。（互联网）

有创意，有难度，还有别出心裁的设定，《死亡回归》作为PS5的独家游戏，并没有愧对人们对这台次世代主机的期待。这款闯关游戏全面向考验玩家的毅力，但另一方面，《死亡回归》巧妙的关卡设计和随机性，又为每一次闯关带来惊喜。

更难能可贵的是，《死亡回归》给予DualSense手柄非同一般的上手体验，堪称别具匠心之作。

售价：$97.90起

谢智扬喜欢……

索尼Alpha 1无反相机

索尼（Sony）Alpha 1搭载了50MP传感器，连拍速度达到30fps，电子取景器又亮又高解析，摄影和录像的自动对焦达顶级水平，能拍摄30分钟以上的4K 120fps及8K 30fps规格视频等，这些令人瞩目的配置和性能，让Alpha 1成为今年最亮眼的新相机。

索尼Alpha 1各方面表现优异，几乎没有缺点。

虽然较便宜的佳能（Canon）R5相机（$5699）也有类似配置和功能，但Alpha 1在各方面都稍胜一筹。Alpha 1自动对焦跟踪比较紧和稳定，电子取景器的像素和刷新率也更高。跟R5不同的是，Alpha 1的录像模式不局限在30分钟内，能以几乎任何规格录像超过一小时，让用户在操作时更方便和轻松。此外，Alpha 1的电池续航时间也很棒，照片和影片的素质非常出色。

这款无反相机各方面表现优异，几乎没有缺点，因此一推出市场便掀起抢购，延期交货长达数月，连评测相机都很难找到。Alpha 1的优点实在太诱人，我自己也抵挡不住掏钱购买。

售价：$8999