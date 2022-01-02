2022年科技趋势 元宇宙、折叠手机领风骚

消费类科技突飞猛进，面簿改为元宇宙，人们可在虚拟世界里拥有自己的虚拟化身，这概念成为2021年至高的讨论点，2022年将继续勇往前行。此外，折叠手机，多功能家用机器人，自动驾驶技术，以及超高速网络，预计将成为看点。

2021年刚过。持续近两年的疫情并没阻碍科技发展，今年有哪些消费类科技趋势值得关注？《数码空间》为你剖析。

┃元宇宙（Metaverse）

自从面簿创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将面簿改名为“Meta”（元宇宙的英文简写）以来，元宇宙便成为了热门话题。美国作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）1992年出版的科幻小说《雪崩》里首次提到了“metaverse”（元宇宙）和“avatar”（化身）这两个概念。人们在虚拟世界（元宇宙）里可以拥有自己的虚拟化身，而整个体验是沉浸式的。

其实元宇宙本身不是一种技术，而是一个概念，需要整合不同的新技术，如5G、6G、人工智能、大数据等，强调虚实相融。元宇宙目前还在演变中，没有一个标准定义，多数人将它宽泛定义为一个线上世界。在这个虚拟空间里，人们可以参加虚拟音乐会等沉浸式活动，购买数码商品，并借助虚拟化身互动交流。在多数情况下，用户使用虚拟现实（VR）设备来获得体验。摩根士丹利的调查报告便指出，元宇宙很可能成为下一代社交媒体、流媒体和游戏平台。

用户可使用VR设备体验元宇宙。（iStock图片）

扎克伯格对元宇宙的野心很大，很早便开始布局。他2014年收购了Oculus VR设备公司，之后组建了“Reality Lab”实验室，专注研发沉浸式科技。他的目标是在未来10年，让元宇宙覆盖全球10亿人，实现千亿美元的的经济规模，提供数百万个就业机会。2021年12月9日，Meta宣布旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大18岁以上成年用户开放，是目前Meta最具规模的元宇宙产品。

┃折叠手机

上个月，折叠屏手机市场再添新玩家，Oppo和华为先后推出Find N和P50 Pocket折叠手机。分析师认为折叠手机价格2022年将变得更大众化，带动消费者换机热潮。

P50 Pocket是华为最新折叠手机。（厂商提供）

从供给端看，过去阻碍折叠手机普及的原因主要包括：技术难度高，折叠屏及铰链耐用性，电池续航、盖板适配等问题，但各厂商目前已解决大部分技术问题，突破手机创新瓶颈。随着技术进步和成熟，折叠手机价格预料将下降，出货量有望迎来快速增长。专家预测，折叠手机2022年的出货量会达到1750万台。据悉，苹果、Vivo、荣耀等手机品牌已在研发折叠手机，准备加入战局。

┃智能家居设备

家用机器人已推出市场一段时间，但主要是单一功能机器人，例如吸尘机器人等。亚马逊2021年9月推出了Astro多功能家用机器人，相信会改变家用机器人市场格局。

亚马逊Astro是一款多功能家用机器人。（路透社）

Astro搭载了一个摄像镜头，通过一个伸缩杆可以升到42英寸高，结合超声波等传感器，可以在房子巡逻监控。它能绘制房子地图，列出阻塞点和障碍物在哪里，自动停靠和规避。用户也能通过语音命令或应用程序给Astro下达指令，跟它交谈，或用它进行视频会议等。

此外，由苹果、谷歌和亚马逊合作开发的智能家庭操作系统“Matter”预计会在2022年推出，为各品牌的智能家居设备提供一个统一和标准的操作系统。目前各品牌的设备都采用不同系统，无法互连，为消费者带来诸多不便，相信Matter推出后，智能家庭设备市场可以增长至530亿美元（约718亿新元）。

┃人工智能更重要

随着人们的生活智能化和网络化，网络犯罪不可避免地逐渐成为一个大问题，世界经济论坛便发表报告，指出网络安全风险是全世界今后面临的一项重大风险。

人工智能正在改变网安的游戏规则。通过分析网络流量，识别恶意应用，智能算法在保护人类免受网安威胁方面发挥越来越大作用。2022年，人工智能的最重要应用可能会出现在这领域上。人工智能可以从数百万份研究报告、博客和新闻报道中即时洞察信息，分析整理出威胁情报，从而大幅加快响应速度。

人工智能将成为自动驾驶汽车、船只和飞机的“大脑”。特斯拉公司生产的汽车2022年会拥有完全的自动驾驶能力。谷歌、苹果、通用和福特等公司也可能在今年宣布在自动驾驶技术领域取得的重大飞跃。

人工智能将推动自动驾驶技术的发展。（法新社）

船舶方面，由科技巨头IBM联手海洋研究组织ProMare合作打造的无人驾驶船“Mayflower”（五月花）完全使用人工智能，具备侦测、思考与决策能力，能够扫描地平线以发觉潜在危险，并根据各种即时数据改变航线。

该船2021年6月从英国普利茅斯（Plymouth）启航，尝试穿越大西洋至美国马萨诸塞州（Massachusetts），不过后来因技术问题而返回英国。五月花计划在2022年春天再次尝试穿越大西洋。

┃超高速网络

5G网络将更为普及化，成为所有价位手机和其他设备的基本功能，而不仅限于高阶和旗舰产品。这意味着消费者将能享用更高分辨率和更快的宽带影片服务，包括8K串流影视、云端游戏和VR服务等。由于所有电脑计算是通过云端处理，所以无需大型的晶片和图像处理器，消费者的设备会变得更便携。