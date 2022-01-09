myFirst创办人杨冠哲：儿童科技产品不是玩具 发展潜能大

家长多不愿孩子过早接触科技产品，担心会影响孩子身心发展，不过，本地科技人杨冠哲受访时针对儿童科技产品提出不同看法。

市场上多数消费科技公司都瞄准成人市场，不过本地科技人杨冠哲（39岁）却看准儿童科技产品市场的商机，创立myFirst科技公司，至今商品销售到26个国家，营业额高达几百万元。

毕业于国大电子与电脑工程系的杨冠哲2006年投身科技产业，曾帮国际知名科技品牌开发各种产品。他在2010年成立硬件和软件服务控股公司，并在2017年创立myFirst。

问到myFirst的创业动机，杨冠哲透露竟来自宝贝女儿：“我的女儿当时两岁，我在用数码单反相机跟她拍照。她很好奇也想使用，不过相机大约两公斤，她根本举不起来。于是我开始寻找适合儿童使用的相机，发现市场上只售卖玩具相机，没有其他产品。我和团队就萌起创立myFirst的想法，想自己开发儿童相机。”成立myFirst几个月后，杨冠哲迅速推出了首款儿童相机，大受欢迎，公司一年后就有盈利，相机也在全球各地获得20多个优秀产品奖项。

杨冠哲的创业动机来自宝贝女儿。（受访者提供）

杨冠哲笑称6岁女儿是公司的“首席产品官”，“她很喜欢试用我们的新产品，一直提供改善产品的意见。其实是她建议我们的R1腕表手机采用丁香紫色，团队一开始觉得有点不搭，后来决定放胆一试，竟成为最火的款式。”

myFirst目前在新马、中国和日本约有30名员工，旗下科技产品主要针对6岁至12岁儿童，包括具有打印功能的相机、二合一腕表手机、数码画板、耳机等。日本是myFirst最大市场，接着是韩国和新加坡。

填补儿童科技市场空缺

杨冠哲认为myFirst填补了儿童科技产品的市场空缺，“玩具制造商不大了解科技，设计出来的玩具太幼稚。其实现在儿童很小就很厉害，早知道怎么用iPad等。知名科技品牌则不清楚儿童和家长真正需要什么，推出的产品未必适合儿童使用。”

杨冠哲以myFirst生产的骨传导（bone conduction）耳机为例，指出儿童耳膜发育至15岁，如果使用不好的耳机会影响听觉。“骨传导耳机不是入耳式设计，儿童可以听到环境声，也能避免音量过大。”

骨传导耳机和Fone R1s腕表手机专为儿童设计。（受访者提供）

myFirst至今最畅销的产品是Fone系列腕表手机，搭载镜头和环球定位系统，并具有电话或视频通话功能。家长能通过手机应用拨电接通手表，和孩子用语音或视讯沟通。孩子也能通过手表中的联络名单，联系当中的人。手表也内置一个求救（SOS）按键，启动后家长会收到孩子的位置，手表同时会自动录下30秒的周遭声音发给家长。

杨冠哲说，疫情破坏了公司原本进军欧洲的计划，迫使他把业务焦点放在东南亚，“我们相信好产品会‘长脚’，产品在社交媒体打响口碑，结果引起了西班牙和中东零售商的注意，纷纷联络我们要求合作。”去年疫情虽然严峻，myFirst的市场却增加了十多国，营业额暴增，是2020年的三倍。

杨冠哲认为，儿童科技产品市场现在处于初期发展阶段，过去的家长缺乏知识，给孩子使用成人产品；现在的家长见识较广，会特别给孩子选购适合又安全的产品，从而刺激myFirst的销量。

家长应注重产品安全

那么，家长为孩子选购科技产品应该注意些什么？杨冠哲说，不少家长有错误观念，把科技产品当成玩具，认为孩子很快会玩腻或弄坏，所以只要买最便宜的产品就好。“家长们忽视了产品安全，它们可能有充电、电磁辐射等危险。我建议家长们购买有信誉的品牌，并查看产品是否有安全标志。他们也不应该买太便宜的产品，因为真正科技产品不可能像一般玩具那样便宜。”

很多家长不喜欢给孩子太早接触科技产品，认为会影响他们的身心发展，不过杨冠哲却持不同看法。“科技是大家生活的一部分，我觉得让孩子提早接触科技很重要。不过他们应该在家长的监督下渐渐接触科技产品，例如我女儿在一两岁就开始使用了。如果你禁止孩子们使用，当他们长大一点后才用，反而可能会过度沉迷，一头陷进去而无法自拔。”

myFirst目前没有生产平板电脑和手机，对于是否会进军这两大市场，杨冠哲回答：“如果你做的产品不比别人好，为何要做呢？我觉得苹果iPad的操作系统和生态对孩子很安全，其他品牌的手机也做得很好。myFirst的目标顾客是12岁以下的孩童，我们应该专注在这方面。”

问到公司今年的计划，杨冠哲卖起关子，只说准备推出适合儿童使用的社交媒体，“我们发现孩子们很小就接触社交媒体，但面簿和IG都对儿童不安全，我们开发的应用让他们可以安全地跟朋友交谈、互传照片等，甚至还能以手表的心率感应器监测孩子的情绪和压力程度。”