（照片由厂商提供）

《数码空间》挑选了六种时尚又实用的科玩产品，介绍产品特色，推荐给农历新年准备送礼的你。

再多一个星期就是华人农历新年了。春节是华人最重要的喜庆节日，也是送礼的好时机，就让本期《数码空间》推荐一些适合送给亲朋好友的科玩礼物吧。

·华为FreeBuds口红耳机

真无线蓝牙耳机的设计千篇一律，让人觉得乏味。由巴黎美学研究中心设计师操刀设计的华为FreeBuds口红耳机，采用方条形口红盒设计，极具辨识度，突破无线耳机的典型外观，拜年时佩戴肯定能吸引到众人的目光。

华为FreeBuds口红耳机采用口红盒设计，时尚新颖。

黑、金色的充电盒采用精钢材质，以手工抛光打磨，光泽满满，看起来高贵典雅，很有质感。亮红色耳机采用了半入耳设计，单耳机仅4.1克，佩戴非常轻便。耳机搭载了人耳自适应听感技术，通过耳道声波检测判断耳道形状，自动匹配最佳音效，提升听觉享受。耳机有降噪功能，以触碰控制，通过点击或滑动播放、暂停、切换歌曲等。

由于搭载华为鸿蒙2.0操作系统，口红耳机与手机、笔电、智能手表等设备可以“靠近即连”，并同时能连接两台设备。首次打开充电盒时，耳机将自动进入蓝牙配对状态，周边的华为设备会自动发现耳机，在屏幕上提示连接，只需一步即可完成配对，非常方便。开启降噪功能，耳机续航时间为2.5小时，配合充电盒的话，则有大约14小时的续航时间。

售价：$268

·小米11 Lite 5G NE手机

小米手机以价廉物美出名。11 Lite 5G NE是11 Lite的升级版，“NE”指的是新版，最大区别就是Lite 5G NE搭载了更强大的高通骁龙778G处理器，最高配置为8GB内存和256GB存储量，支援1TB microSD扩展。

小米11 Lite 5G NE手机有四种颜色供选择。

手机采用了一片6.55英寸FHD+ AMOLED屏，支持90Hz刷新率，HDR10+和杜比视界（Dolby Vision），并覆盖100%的sRGB色域。它有一个侧置指纹传感器，具备立体声扬声器。

相机方面，11 Lite 5G NE后置有三个摄像头，包括64MP主摄、8MP超广角镜头和5MP长焦微距镜头；屏幕左上角有一个20MP的自拍镜头。续航力方面，手机配备一个4250mAh电池，小米称可播放约16小时的视频，并通过USB-C接口支持33W快充。这款手机有四种颜色供选择，包括黑、白、蓝、粉色。

售价：$549

·三星Bespoke Jet吸尘机

许多家庭都在农历新年前大扫除，送一台吸尘机是最适合不过的礼物。三星最近在本地推出Bespoke Jet高档吸尘机，最大卖点是它有一个立式“清洁站”（clean station）底座，能自动去除堆积在尘盒的灰尘，并同时为吸尘机充电。

三星Bespoke Jet吸尘机配备一个立式清洁站底座。

Bespoke Jet由无线吸尘机和“清洁站”底座组成，外观有流畅条纹和金属环，高雅设计感，可轻易融入不同家居风格。吸尘机具有最高210W的吸力，使用多层过滤系统可以吸走99%微尘，续航时间大约1小时。

通常在倾倒吸尘机集尘盒时，灰尘会不可避免地飘散开来，弄脏地板和周围空气，为用户带来不悦体验，三星设计师们通过“清洁站”底座，解决了灰尘逃逸的问题。

完成清洁后，用户只须将吸尘机放回清洁站，按下按钮后，清洁站就会自动吸除集尘盒内的灰尘，避免了传统倾倒集尘盒时的二次污染。清洁站内有一个防菌吸尘袋，可过滤99%微尘。本地售卖的Bespoke Jet有白、绿两种配色，不同的是，绿色款附上两个电池，方便替换。

售价：$1299（白色款），$1499（绿色款）

·LG UltraGear（GP9） 游戏音箱

不少人喜欢趁农历新年假期呆在家中打游戏，如果你的亲友是游戏发烧友，不妨考虑送他LG最近推出的首款游戏音箱UltraGear（GP9）。音箱内置Hi-Fi Quad DAC（数模转换器），为专业音频设备而设计，支持高分辨率音频，能呈现更丰富、更接近原声的高品质声音。玩家也可以通过AUX线将音箱连接到其他Hi-Fi音频设备，从而提升游戏的聆听体验。

LG GP9游戏音箱，为专业音频设备而设计。

GP9游戏音箱也搭载了3D游戏音效技术，利用头部相关传输函数算法，呈现虚拟7.1环绕声效果。玩家无需耳机也可以感受到声音位置、方向，体验更加逼真的游戏细节。

售价：$699

·Oppo Watch Free智能表

Oppo最新智能表Watch Free主打“OSleep”睡眠监测能力，能分析睡眠时长和不同的睡眠状态，监测睡眠过程中的实时血氧数据以及心率变异性。值得一提的是，用户能用手机收录鼾声，结合以上数据，对鼾症风险做出评估，更好判断自己的睡眠健康质量。

Oppo Watch Free主打睡眠监测能力。

此外，手表也支持超过100种运动监测，包括跑步、健走、跳绳、骑行等。它采用1.64英寸AMOLED屏，只有10.6毫米厚，重量为20.9克，没有设置实体按键，只支持触控操作。电池容量为230mAh，最长能维持14天的正常使用。

售价：$129

·华硕Vivobook 15（X513）笔电

疫情时代，学生用笔电居家远程上课已是很普遍的事。Vivobook 15笔电针对年轻人市场，“Enter键”采用亮黄色边缘撞色设计，非常抢眼，曾荣获2020年的“红点设计大奖”。

Vivobook 15的“Enter键”采用亮黄色边缘撞色设计。

笔电机身重1.8公斤，厚度约两公分，搭载了英特尔Core i5处理器，有8GB内存和512GB存储量，处理任何文书工作都轻松有效。它采用15.6英寸FHD（1920 x 1080）屏，屏占比为85%，亮度达到250尼特，可以防眩光。接口相当齐全，包括三个USB Type-A、一个USB Type-C、一个HDMI、一个micro SD卡槽和一个耳机孔。值得一提的是，笔电具备华硕智慧效能技术，兼具高效散热与节能省电功能，处理器效能最高可提升40%。

售价：$1099