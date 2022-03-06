语音社交平台Tiya本地设全球总部 荔枝创始人兼总裁赖奕龙：声音将成主流社交模式

荔枝2019年率先在美国推出Tiya语音社交平台，上个月在新加坡成立Tiya全球总部。荔枝创始人兼总裁赖奕龙预测以后用户随时随地可用语音社交，建立更深的人际连接。

去年初，语音社交平台Clubhouse风靡全球，吸引不少名人和明星使用，包括特斯拉（Tesla）创办人马斯克、林俊杰、萧敬腾等。其实在Clubhouse成名之前，中国音频市场就相当蓬勃，较出名的音频企业是2013年成立的荔枝。它是中国最大的音频社区及互动音频娱乐平台之一，2020年1月在纳斯达克上市。

荔枝2019年开始瞄准海外市场，创建Tiya语音社交平台，率先在美国推出。Tiya上个月正式在新加坡成立全球总部，在中央商业区租下了1万平方英尺的办公空间，准备大展拳脚。总部将设有大数据、用户研究、营运等部门，公司计划在今年底前扩充至30多名员工，逐步在全球推出最新版的Tiya。

Tiya本地全球总部的办公环境舒适。

Tiya会定期为员工举行技术或产品培训。

来自中国广东的Tiya董事长赖奕龙（47岁）接受《联合早报》专访时透露：“其实Tiya在2019年成立于新加坡，现在团队大部分高管也是新加坡人。由于疫情的原因，我们在今年才落地新加坡。”赖奕龙也是荔枝的创始人兼CEO。

Tiya在洛杉矶和东京设有办公室。为何选在本地开设全球总部？赖奕龙解释：“新加坡是一个透明、高效、多元化国家。新加坡大量涌现估值超过10亿美元的互联网公司，资本和创业条件都非常好。新加坡人才也非常国际化，我们也跟南洋理工大学等开展人才发展合作，希望为本地人才发展和团队组建提供更多可能性。”他透露，他投资约1000万美元（1358万新元）设立本地总部，计划在未来三年投入3亿美元（约4.08亿新元）发展Tiya业务。

场景切入与用户实时语音互动

Tiya是一款基于场景切入的实时社交产品，用户从主页上可以点击不同的热门标签，进入随机匹配的房间，与其他用户进行实时语音互动。据悉，Tiya用户目前遍及全球各地，去年的全球下载量超过1000万次，曾在全球约50个国家的社交排行榜达到前10，美国社交榜最高排名第4名。

赖奕龙说：“Tiya鼓励用户更实时、轻松且便捷地与亲密好友交流和互动，让人们用更富有情感的声音交流，和朋友更紧密地连接在一起。虽然同样（跟Clubhouse）专注于语音社交，Tiya更为平民化，不强调身份等级，其定位更集中被Z世代用户所喜欢，从最早以游戏切入，到后来不同场景下不同用户的拓展，未来我们会继续在这个领域深耕。”

赖奕龙透露，经过几年的研发已推出实时音视频流技术平台“DOREME”，公司最近也在全球市场开始启用初版的即时语音通讯平台“VoderX”，丰富用户体验。

荔枝的营收来源主要来自向用户出售虚拟礼物，用户可将这些礼物打赏给喜欢的直播主，这商业模式已相当成熟。赖奕龙说，Tiya还是一个初创公司，目前的重心主要以用户体验为核心，通过创新产品功能和产品形态满足用户的社交需求，促进用户规模有机增长。

他说：“我们关注到产品改版和引入更多创新性功能后，用户的使用时长和参与度有明显提升。短期内，我们将持续多维度地打磨产品，关注用户互动、使用时长等核心指标，为长期增长打好基础。未来我们会在合适时机逐步开始商业化尝试。”

根据“Frost & Sullivan”的调查报告，全球线上社交及娱乐平台的用户规模预计在2024年达到53亿个，语音的社交及娱乐互动平台的用户规模则预计约20.8亿个。

赖奕龙认为：“相比于图文，语音可以传递更多的情绪信息，更能拉近人与人之间的距离，促进互相理解，建立更深的连接。此外，相比视频聊天，音频聊天的门槛更低，不受环境制约，有利于扩大产品受众，提高聊天的匹配效率。”

用户可随时随地用语音社交

赖奕龙大胆预测以后用户随时随地可以用语音社交，“例如听个什么东西就群聊一下，上了汽车，在车里接入。你不是听内容，是跟很多朋友聊。这将会发展成为未来主流的社交模式。”他说，Tiya将积极拥抱元宇宙、NFT、DAO（Decentralised Autonomous Organisation，去中心化自治组织）等创新理念，希望打造一个声音的新宇宙。

20多年前，赖奕龙在创业前曾在中国广东的一家广播电台担任电台DJ。问他是否会考虑在Tiya开设自己的频道，他笑答：“Tiya现在的用户是全球的年轻人，可能他们对我没太多兴趣。我担任Tiya的董事长和首席产品体验官，其他大部分工作都是交给本地的年轻团队来承担。”

赖奕龙呆在新加坡处理全球总部开幕工作，在线上处理大量工作，“空闲时间，我最喜欢的是徒步，现已走完几条经典的徒步线路。我非常喜欢新加坡旧建筑旧店铺和广州的骑楼很像。”他说，由于疫情，会逗留多一些时间，待疫情缓和后，便要回中国处理荔枝集团事务和到其他国家出差，“所以我非常珍惜在新加坡的这段时间。”