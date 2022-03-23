小米新手机 中档价位 高端装备

小米刚刚发布了今年度最具性价比的新品Redmi Note 11系列智能手机，以厚道的价格打造旗舰级规格的产品，功能强劲深受粉丝的欢迎。本文带你了解这个系列为什么会被称为“中端旗舰之王”。

三大亮点 王者特色

小米新登场的Redmi Note 11系列手机共有四种型号，包括基本型号的Redmi Note 11、略微升级的Redmi Note 11S、更大的Redmi Note 11 Pro，以及支持5G的Redmi Note 11 Pro 5G，任你挑选最适合你的型号。

亮点①： 强大镜头 拍摄更顺心

超强的摄像功能，拍风景、群组照、近物或是人像都可让你得心应手。（图／小米）

这系列手机具备超强的摄像功能，除了前置16MP镜头，还配备三个后置镜头，包括108MP主摄、8MP超广角镜头、2MP微距景深镜头，无论是拍风景、群组照片、近物或是人像都让你得心应手。

其中，除了入门型号Redmi Note 11之外，其他三个型号的手机都配备了108MP主传感器，让你以高分辨率和逼真的细节，随时捕捉和分享生活瞬间。这三个型号的手机，其正面配备16MP 前置摄像头，方便爱玩自拍的人士，捕捉清晰、自然的自拍画面。

说到拍摄功能，镜头捕捉到的画面有更高的动态范围，色彩表现更明亮，在光线昏暗的环境也能拍出卓越的效果，夜晚或室内拍照不愁。

此系列的屏幕尺寸分别为6.67英寸和6.43英寸，提供更鲜艳的色彩和细节，即使在明亮的日光下也能确保屏幕清晰度，一目了然。

亮点②：实用兼顾美感 切换顺畅

在光线昏暗的夜晚或室内拍照也能拍出卓越的效果。（图／小米）

这款手机提升了屏幕体验，支持120Hz刷新率以及360Hz三指触控，远高于行业同级水准。超高刷新率使游戏或视频中每个动作都清晰可见，流畅无停顿；每秒360次触控采样率，带来更精准快速的操作。玩游戏的时候，基本感受不到任何延迟，观看视频时也不会出现画面顿挫感。

手机搭载上下完全对称的双扬声器，位于手机上下两侧的相同位置，呈献高端音质。用来观看视频、打游戏、听音乐，可获得更多细节享受。即便只用来打电话也能感受到更加逼真的说话声音，这是单扬声器所无法达到的效果。

值得一提的是，功能强大之余，机身依然轻巧美观，平框机身设计棱角分明，散发极简风格。

亮点③：内涵精彩 5G就绪

拥有庞大的电力，能提供更长久的使用时间，也有快充支持。（图／小米）

Redmi Note 11系列的所有四款型号，电池容量为5000mAh，庞大的电力能提供更长久的使用时间。其中Pro 5G及Pro支持67W快充，在短短15分钟内就能充足50%的电力，而11S及11则支持33W快充，大约一小时内可充满电。

最顶级的型号Redmi Note 11 Pro 5G手机能支援5G，搭载了高通骁龙695 5G处理器，采用6nm制程，八核CPU架构，CPU主频为2.2GHz，保证日常使用流畅。

其余三个型号的手机同样拥有精彩的“内涵”。Redmi Note 11 Pro和Redmi Note 11S搭载先进的MediaTek Helio G96八核处理器，高达8GB的内存（RAM）。入门级的Redmi Note 11则搭载了旗舰等级的6nm骁龙680处理器，带来卓越的表现而又节省能源。

轻巧美观的机身下的“内涵”却十分精彩。（图／小米）

诱人售价 从$279起

Redmi Note 11 Pro 5G（8GB + 128GB）售价$429

Redmi Note 11 Pro (8GB + 128GB）售价$379

Redmi Note 11S (8GB + 128GB）售价$329

Redmi Note 11 (6GB + 128GB）售价$279

即日起接受预订，可在指定小米商店找到。

小米指定经销店，请点击此处查询，或到以下的小米商店询问：

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【本文由小米呈献】