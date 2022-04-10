在地铁站遇见 泡咖啡机器人Ella

开设咖啡馆时遇到全球科技创业潮，陈邦耀以为自己错失机会。为解决咖啡馆人手短缺问题，他亲手研发智能咖啡机器人Ella，还让Ella打响名声，进驻地铁站，进军日本，搭上了数码转型风潮。

经营咖啡馆遇到人手短缺，皇冠科技公司（Crown Digital）首席执行官陈邦耀（42岁）决定“下海”亲自动手研发智能咖啡机器人，结果成功发明Ella。皇冠科技去年底进军日本，跟JR东日本铁路公司合作，让Ella入驻东京和横滨车站，并刚在上个月获得淡马锡控股旗下海丽凯资本（Heliconia Capital）投资，今年内将入驻我国30个地铁站。

陈邦耀开咖啡馆前是一名财富管理经理，接受《联合早报》专访时他笑说，在2015年开设咖啡馆时遇到全球科技创业潮，“我开了咖啡馆后发现餐饮业人手短缺的问题很严重，很难把生意做大。当时全球各地都掀起数码转型风潮，新闻不断报道某些科技公司增长非常迅速。我以为自己错过了机会，很懊悔自己当初在大学为何不修读信息技术。当时如果有机会投身科技业，我会马上转行。”

陈邦耀私下热爱改造汽车，具备一些机械工程知识。为解决咖啡馆的人手问题，陈邦耀决定采购机器人，并自己编写操作软件，设计心仪的机器人。“我的咖啡馆附近正好是英特尔区域总部办公室，很多英特尔职员常到这里喝咖啡。他们知道我在研发机器人，邀请我到英特尔提案，之后也介绍不少合作伙伴给我认识。”

Ella每小时可冲泡200杯咖啡。（受访者提供）

2018年，中国科技企业阿里巴巴在滨海湾金沙会展中心举行活动，陈邦耀被邀用Ella原型提供冲泡咖啡服务，从此打响名堂，之后陆续在许多大型国际活动和会展亮相。让陈邦耀最难忘的是，Ella曾在新加坡举办的亚细安峰会服务贵宾，为新加坡、日本和中国外长泡制新加坡拉茶。2020年，Ella咖啡机器人正式在陈邦耀的咖啡馆运作，每小时可冲泡200杯咖啡。

陈邦耀对Ella的设计感到自豪，“我们了解零售店的经营模式，所以Ella的设计很注重用户界面（UI）和用户体验（UX），制作出的咖啡都很有水准。如果你请一个工厂的机器人工程师来设计，他们可以造出很有效率的机器人，但UI和UX或许不会那么好。”

初期募资非常困难

谈到研发过程的最大挑战，陈邦耀坦言初期募资非常困难，经常遭风险投资公司拒绝，“我们几次用完资金，公司几乎停运。很多投资公司虽然了解Ella可以帮助解决人手短缺问题，但他们还是对金融科技、区块链、超级应用等比较感兴趣。”

有些投资者对Ella感兴趣，不过却要求看到一些成绩才愿意投钱。陈邦耀以海丽凯资本为例：“他们其实三年前就与我接洽，一直观察我的进展，要我们先进入日本后才考虑投资，但我得先要有资金才能打进日本。当我想办法进军日本后，海丽凯资本才决定投资，接下来也会在A轮融资阶段支持我。”

皇冠科技至今已成功筹募约700万元资金，投资者包括JR东日本、SMRT等，公司接下来将迎来爆炸式增长。Ella最近在莱佛士地铁站的Bytes Station咖啡厅投入服务，预计今年内入驻另外30个地铁站。公司也跟凯德集团签署谅解备忘录，会在本地至少12家商场设立机器人咖啡厅，狮城大厦商场已能见到Ella的身影。海外方面，陈邦耀计划在今年设立迪拜办公室，并在2025年前于日本600个地点设立机器人咖啡销售点。

陈邦耀说：“要操作Ella得先建立各种基础设施，例如在本地建设控制中心，24小时远程操控全球各地的机器人。我们也要招募系统工程师、网络安全专家、线上付款专家、手机应用设计师等。Ella是为大规模业务而设计的，这样才能实现规模经济效益（economy of scale）。有了规模，运营Ella会更有效率，是一个利润很高的生意。”

顾客通过手机应用下单，然后到咖啡厅领取咖啡，陈邦耀说能通过数据分析技术创造广告商机,“我们知道顾客是谁，也知道他几点会到哪里领取咖啡。当他到我们的咖啡厅时，大屏幕可以向他播放一些特定广告，例如促销旁边商店的产品，这就是所谓的‘新零售’概念。”

顾客通过手机下单，扫描QR码，便可领取咖啡。（受访者提供）

Ella是一个六轴机器人，灵活度非常大，陈邦耀说只要设计出新操作软件就可以让它制作各种饮料或食品。他透露Ella接下来将制作三文治，未来还可以泡茶、调制鸡尾酒，甚至烹煮拉面。

陈邦耀相信机器人20年后将成为人们生活的一部分，协助人类处理各种任务。“机器人已在工厂使用了30多年，最近才走出工厂，进入零售业。如果人们对机器人的表现感到高兴又信赖它们，相信机器人随后会出现在大家的住家中。随着人口老化，需要更多人照顾老年人，而这行业的人手短缺问题严重。我的愿景是希望看到Ella进化，能‘回家’协助照顾老年人。”