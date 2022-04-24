智能微农场家电 插电连网轻松在家种菜

Aejou智能微农场家电，可同时种48盆植物及超过40种蔬菜。

用户只要插电，用手机连网下载种植程序，订购种子撒种，Aejou会自动控制灌溉、灯光、温度、施肥等，用户只要耐心坐等收成……

两个新加坡年轻人最近在本地推出“微型农场”（micro farm）智能家电产品Aejou，最适合繁忙的都市人，只要插电连网就能种植蔬菜，人人都可轻松在家当农夫。

施善洋（37岁）和何家伟（33岁）是Aejou的创办人。两人是多年好友，何家伟在本地经营农场，而施善洋则经营家族的金属加工工厂。他们在几年前突发奇想，想发明一台蔬菜种植家电产品，而两年前暴发的冠病疫情加速了他们实现梦想的速度。

两人接受《联合早报》专访时说，过去几年看到不少人在家种植蔬菜，然而市面上的种植产品无法满足消费者需求。此外新加坡政府定下“30·30愿景”目标，希望到2030年，本地出产的农产品可以满足国人30%的营养需求。上述原因让他们看到家庭农场的商机。

何家伟笑说本地人虽喜欢种植农产品，但不希望太麻烦和耗时，于是他们用一年半时间研发出即插即用（plug and play）的Aejou。施善洋解释：“Aejou是一台智能微农场家电，只要插电，用手机连网下载种植程序，每月订购我们的种子，就能开始种蔬菜。Aejou会包办一切工作，自动负责控制灌溉、灯光、温度、施肥等，用户只要坐等收成。”

何家伟说：“开发最大挑战是如何在那么小的空间利用科技，让最多植物成功生长。每种蔬菜都有不同的生长需求，我们要找到适合最多蔬菜成长的状况。我们实验了各种灯光、营养等，才找到秘诀。”他说Aejou在新加坡制造，可以同时种48盆植物及超过40种蔬菜，包括空心菜、菜心、甜叶菊（stevia）等，种植时间介于两周至一个月。

Aejou外形像一台高级葡萄酒冷藏柜，设计简约美观，放在厨房没有任何违和感。施善洋说：“Aejou体积很小，却有物联网功能，可以控制灯光、灌溉、温度等。我最大的挑战是要如何把所有这些科技功能装进去，让它们有效操作。”

Aejou像一台高级葡萄酒冷藏柜，放在厨房没违和感。（受访者提供）

Aejou现已开放预购，售价从1899元起（配搭一年种子订购服务；种子费用另计，每月订费100元）至2499元（只有机器），预计今年夏天上市。

为何提供种子订购服务，难道消费者不能自己买种子吗？

何家伟说：“我们提供整个种植配套。当人们自己购买种子耕种，有时会失败，其实要成功种出植物要考虑各种因素。我们已经考量了这些因素，消费者只要订购种子就能收成，失败风险很低。我们确保他们能成功种出东西，如果不行，会免费提供他们种子再试一次。”

要花大约2000元购买一台种植蔬菜的家电，有些人可能觉得太贵，倒不如去超市直接买。何家伟认为，这是一项长期的健康投资，不能比较：“你在家种植的是健康又有营养的蔬菜，这应该是无价的。当然你可以上超市直接买，但是你清楚知道那些蔬菜背后的种植过程吗？”

施善洋在旁补充说，Aejou可以种植超市缺少的蔬菜：“你不可能在超市买到所有蔬菜，有些菜的需求不高，有些菜很难种，所以农夫不会种。这些菜你自己可以在家用Aejou种出来。”

Aejou可以同时种48盆植物及超过40种蔬菜。（张思庆摄）

何家伟说不少人对农场有兴趣，“现在他们有机会亲自参与撒种和收成，这也是一个很好的家庭活动，能促进家长和孩子们的感情。”他说Aejou今年初在本地一场农产活动上亮相，引起了许多人的兴趣，大家提问各种问题和几时可以购买，让何家伟很受鼓舞。

施善洋笑说Aejou真的是他们的“心血结晶”：“疫情期间，我工厂员工被迫居家办公或被隔离。我们想尽快推动Aejou的研发，却找不到人手帮忙，只好亲自焊接和组装原型，所以Aejou真的是我们亲手打造，有我们的血汗在里面。”

谈到产品的未来发展，两名创办人说目前是撒网阶段，他们已跟学校、餐馆和酒店等接洽。两人会跟珊顿道一家食阁合作，把Aejou放在食阁内，提供“农场至餐桌”的体验。

两人认为Aejou的国际市场潜力很大，对欧美国家有吸引力。用户能通过手机应用获得最新的植物种植程序，不断尝试种植新蔬菜种类。Aejou具有温度控制系统，能在任何国家或地方使用，大大增加农耕面积。施善洋说：“我们可以把无用空间转换成农耕面积，例如在地下走道或组屋楼下放置Aejou，不用任何特别安装，电费也不很贵。”他们已经计划推出大型的Aejou，能同时种植1000盆植物，适合餐饮业者使用。