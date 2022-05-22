Shiok Meats两女创办人 推动培植肉成为大众食品

两位干细胞生物学家出身的本地培植肉企业Shiok Meats创办人，有感于全球未来需要可持续的食物供应，决定成立公司，培植海鲜肉，过程既环保也可持续。

培植海鲜你听过吗？国人明年将有机会品尝到本地实验室培植出来的人造海鲜。2018年创立的本地初创企业Shiok Meats是新加坡首家培植肉和海鲜公司，计划明年推出各种培植海鲜产品。

目前有45名员工的Shiok Meats至今已筹到3000万美元（约4160万新元）资金，投资者包括几家亚洲知名企业如韩国外卖龙头Woowa Brothers、韩国大型食品公司CJ第一制糖公司（CJ Cheiljedang）、越南海鲜出口商永环集团（Vinh Hoan）等。Shiok Meats正在进行B轮融资，准备建厂量产培植海鲜，前景光明。不过很多人或许不知道公司在成立初期，竟然是在圣约翰岛做实验，过程非常艰辛。

Shiok Meats联合创办人兼首席科技官凌家怡博士（34岁）接受《联合早报》专访时说：“当时新加坡本岛没有实验室可以给我们租用，只有圣约翰岛有实验室可用。我们在实验室里从虾身抽取干细胞进行培植，每天早上得扛着一大堆实验器材和虾子乘坐前往圣约翰岛的早班渡轮。一般实验室会有各种资源，我们的情况却很不一样，所以过程非常难忘。”

不屠杀动物 不虐待动物

凌家怡的创业伙伴是36岁的总裁桑迪亚·思利然博士（Sandhya Sriram）。两人都是干细胞生物学家，创立Shiok Meats前是新加坡科技研究院（A*STAR）的科研人员。地球人口估计将从目前的77亿增加至100亿，全球需要可持续的食物供应让两人看到商机，决定创立公司培植海鲜肉如螃蟹、龙虾和虾，力图复制自然海鲜肉的营养成分、口感和外观。与实验室培植人造肉和传统养殖业相比，碳足迹和温室气体的排放量显著较低，也不需要大面积农地。

Shiok Meats在本地迷你厂房利用生物反应机培植海鲜肉。（Shiok Meats提供照片）

Shiok Meats在2020年举办培植龙虾肉试吃会。（Shiok Meats提供照片）

桑迪亚说：“过程就像酿酒，在巨型铁缸内培植海鲜干细胞，过程环保也可持续。我们不杀动物，所以没虐待动物问题，也不使用任何化学品和抗生素。”

经营企业和科研工作很不一样，两人对于“下海”从商有什么感受？桑迪亚回答：“Shiok Meats很注重生物和食品研发，研究和创新会一直是我们的核心。我几年前决定停止科研工作，现在很享受把科学成果推出成商品的过程。”凌家怡则说：“我很喜欢初创公司的挑战，扮演的角色一直在变。过程中得学习各种新技能，领导团队朝一个可以影响很多人的商业目标前进，让我感到很有满足感。”

用来培育肉类细胞的胎牛血清（FBS，fetal bovine serum）十分昂贵，是肉类培植产业的主要挑战。据悉，全球一年只生产大约50万公升的胎牛血清，1公升售价介于800美元（约1100新元）至1000美元（约1400新元），占生产成本的九成。2019年，Shiok Meats推出了8个培植虾肉烧卖原型，成本竟高达5000新元。过去两年，公司成功研发出自家的培植营养液，大大降低培植虾肉成本，桑迪亚有信心能在明年把价钱减到每公斤50美元（约70新元）。

Shiok Meats曾以培植虾肉制作烧卖原型。（Shiok Meats提供照片）

产业规模化才能降价

桑迪亚说：“每晚困扰我的是，要如何把培植肉产业规模化。我们得长期生产数百万吨培植肉给全球人类。要如何快速提升量产规模？要如何让培植肉更平价？要如何让大众接受，并推广到世界各地？我们一直思考这些问题。这些挑战让我们感到兴奋也想克服它们。”她坦言培植肉一开始会是优质小众产品，不过随着产业规模化，大家将负担得起培植肉价格，价钱会跟传统肉类相似。

新加坡政府在2019年宣布“30·30愿景”，希望到2030年，本地出产的农产品可以满足国人30%的营养需求。桑迪亚说，这将大力推动本地的培植肉产业，“新加坡也是全球首个推出培植肉监管架构的国家。”

让培植肉成为大众食品是两名Shiok Meats创办人的最终愿景。凌家怡说：“我希望5至7年后能在超市看到培植海鲜和肉类产品，跟传统肉类和植物基（plant-based）食品摆放在一起。消费者只考虑要吃什么，而不会太在乎肉类背后的生产过程。”

对于想创业的女性有什么忠告？凌家怡说：“找出你的兴趣在哪里，然后放手一搏！设立目标和时间点会帮助你的创业过程。”桑迪亚则说：“身为女领袖是很棒的体验，我很高兴每天能激励其他人。我认为如果你想创业就放胆去做。不试的话，你永远不会知道自己是否办得到，是否喜欢创业，或者是否会成功。”