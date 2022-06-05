微软、谷歌、苹果大力推动 无密码登录时代明年可待

记性不好，经常忘记密码？世界三大科技巨头苹果、谷歌和微软，宣布扩大对FIDO联盟的无密码登录标准的支持，人们最快明年或可不必使用密码登录网站和应用。这项技术也大大增强网络安全。

你是不是常常忘记登录密码？登录网站和应用程序前，通常要先输入密码，现代人要记住的密码一大堆，很多人都有忘记过密码的经历。最近有一则好消息，世界三大科技巨头苹果、谷歌和微软宣布，将扩大对FIDO联盟的无密码登录标准的支持，人们最快明年或可不必使用密码登录网站。

FIDO是一个非盈利联盟，是“Fast IDentity Online”的英文缩写，成员包括苹果、谷歌、微软、亚马逊、英特尔、三星等。在传统密码的验证架构中，用户的设备与伺服器之间互相都知道账号与密码。FIDO采用“公开金钥加密”（public key cryptography）的验证模式，FIDO认证的伺服器只保存相对应的“公钥”，而“私钥”（passkey）则仅保存在用户的设备（如手机）中，用户须通过指纹或脸部识别解锁设备，才能用私钥配对公钥登录。

谷歌、微软与苹果计划扩大对无密码登录标准的支援，让使用者不管使用任何设备或操作系统，都能不用密码登录网站及应用程序。当用户想用电脑登录网站时，只须把手机放在附近，便会收到解锁通知。手机一旦解锁，用户以后不再需要手机，可以直接在电脑登录到网站。例如，用户能以苹果手机内的私钥，在微软操作系统笔电上，用谷歌Chrome浏览器登录网站。就算遗失手机也没问题，用户可通过云端把私钥跟新手机无缝连接。

手机一旦解锁，用户可以直接在电脑登录网站。（iStock图片）

无密码登录可加强网安

萨姆帕特·斯里尼瓦斯（Sampath Srinivas）是谷歌信息安全产品管理总监，也是FIDO联盟主席。他接受《联合早报》专访时说，FIDO研究和推动无密码登录标准已超过10年，至今才水到渠成。“其实科技业者一直在合作，希望未来能达到无密码登录。过去10年，科技业取得许多里程碑，互联网现在终于有基建，让用户可以既安全又容易登录网站或应用。无密码登录还需要很多年才会普及化，但我们现在可以加快这过程。”

由于有太多密码要记，许多人在不同账号会重复使用密码，导致严重的网安问题。一旦密码泄露，黑客可登录用户的多个账号，盗窃电子邮件、银行款项和社交媒体个人资料等。谷歌去年的一项调查发现，82%的新加坡人在多个账号重复使用密码，而44%受访者会随意跟家人和朋友分享密码。

斯里尼瓦斯说无密码登录可大大增强网络安全，“网站使用公开金钥加密技术，只有用户解锁手机才能登录。这确保用户的信息不会轻易外泄，能应对钓鱼（phishing）、诈骗、密码泄露等威胁。不用密码登录，会大大简化用户的登录过程，他们只须解锁设备，不用记得和输入任何密码。”

斯里尼瓦斯坦言，无密码登录是一个新模式，大家刚开始接受度可能比较慢，一旦全球人逐渐习惯，采用速度将非常迅速。“大家可能会觉得‘失去控制’，因为他们无法只凭记忆登录。不幸的是，正是有这样的‘控制’才让密码登录变得很不安全，因为黑客会一直尝试从用户窃取个资。不过我认为这种失去控制的感觉会随着时间消退。”

他以汽车当初推行自动变速器为例，“人们当时觉得没有手排挡，就无法控制要使用哪一挡。人们后来慢慢接受，之后自动变速器开始盛行，例如北美现在几乎所有车子都使用自动变速器，车子变得更安全和节能等。我相信无密码登录也会经历类似的S曲线过程。”

无密码也不可放松警惕

就算全球人接受无密码登录，并不意味人们可以放松警惕。斯里尼瓦斯说，黑客以后无法通过互联网窃取密码，但是网上还是有其他危险。“大家不应该随便安装不知名或没有信誉的软件或应用，因为它们可能有安全隐患。比如你安全地登录银行网站，但是坏软件还是可以暗地里执行非法转账。”

斯里尼瓦斯说，无密码登录不意味人们可以放松警惕，网上有其他陷阱。（受访者提供）

桌上电脑或笔电特别容易出现这类网安问题，因此他建议使用Chromebook笔电，因为它们无法安装软件，只能使用Chrome浏览器。“如果你无法安装软件，就无法被黑客攻击。”

斯里尼瓦斯说，科技只能帮到某程度，大家还是要保持警惕，遵守基本的网安规则，例如不要随便放置笔电，进行银行转账前确认收款人身份等，“要长点心眼，不要轻易相信任何人。”