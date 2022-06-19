华硕Expertbook B7 Flip vs LG gram 14 二合一变形笔电面面俱到

二合一变形笔电近年逐渐受市场特别是商务用户的欢迎，因为这类笔电结合传统笔电跟平板电脑功能，一个机体可提供两种使用体验。

二合一变形笔电近年逐渐受市场特别是商务用户的欢迎，因为这类笔电结合传统笔电跟平板电脑功能，一个机体可提供两种使用体验。华硕（Asus）和LG最近在本地先后推出最新二合一笔电——“Expertbook B7 Flip”及“gram 14”。两者均采用14英寸屏幕和翻转变形设计，到底有什么卖点？《数码空间》为你剖析。

设计

或许是面向商务人士，两款笔电都采用低调沉稳的简约设计风格。B7 Flip跟之前的B5几乎一模一样，正面外壳中间是华硕英文标志，左上角有一个“ExpertBook”标志，旁边有一个小红灯，能在会议时自动亮起或手动开启，提示用户正处在忙碌状态，旁人避免打扰。

B7 Flip深蓝色机身以镁铝合金材质制作，摸起来像塑料，并采用磨砂表面。值得一提的是，音量按键和附带指纹辨识的电源键都装在B7 Flip机身右侧，而不是在键盘上。不知为何，按下方音量按键反而提升音量，让人有点不习惯。

gram 14机身采用镁合金材料，触感比较像铁质，重量是1.23公斤，比B7 Flip的1.43公斤轻。这200克的重量差距在平板模式中感觉较清楚，单手握gram 14比较不费力。笔电外壳中间的“gram”英文标志跟机身一样是黑色，不仔细留意很难看清，笔电看起来平淡无奇却不失时尚。上述两款笔电都通过了美军MIL-STD多项严苛测试，能够在沙尘、震动、高温、低温等恶劣环境下稳定运行，结实耐用。

LG gram 14支持LG Stylus Pen书写笔。（厂商提供照片）

影音

两款笔电都具备可360度翻转的触控屏，除了一般的笔电模式，透过不同翻转角度，能实现平板模式、帐篷模式等，让简报和观赏影片更方便。

华硕Expertbook B7 Flip透过不同屏幕翻转角度，让工作简报更方便。（厂商提供照片）

B7 Flip屏幕的分辨率为FHD+（1920x1200），并具有抗眩光功能，亮度最高达到500尼特，在强光下使用也没问题。B7 Flip的屏占比只有81%，主要原因是屏幕下方的边框占了不少位。这款笔电具有华硕屏幕隐私防窥功能，对于经常在办公室外处理机敏资料的商务人士来说，更能保护隐私。我从屏幕旁边尝试“窥看”，遮蔽效果过得去。

B7 Flip也支援华硕书写笔，收纳时能磁吸于屏幕右侧，既方便又能降低遗失风险。屏幕上方配置了一个红外线摄像镜头，附有实体遮蔽盖，可支援脸部识别。

gram 14的屏幕边框较窄，也拥有FHD+分辨率（1920x1200），并覆盖99%DCI-P3高色域，最高亮度是300尼特。它也支持LG Stylus Pen书写笔，但不像华硕笔电那样可以磁吸于屏幕旁边。

LG gram 14的屏幕边框较窄。（厂商提供照片）

两款笔电屏幕其实有不少相似之处。它们都拥有16:10长宽比，与传统16:9的屏幕相比，16:10的画面可以给用户带来更大的视野空间，方便剪辑视频或处理多种任务。两款笔电也都使用由康宁玻璃覆盖的IPS面板，不过gram 14的屏幕看起来比较反光。两款笔电屏幕的色彩还原都很准确，画面清晰。

音响方面，两款都搭载一对扬声器，B7 Flip获得哈曼卡顿的认证。两款笔电都具备降噪功能，可以过滤环境杂声，突出人声。扬声器音效素质不错，声量够大，视频或音乐的中低音效果普通。

键盘

B7 Flip和gram 14都采用“孤岛式”按键设计，按键尺寸不会太小，按键布局也不会很挤。两款笔电键盘大概有1.5毫米键程，回弹力强，有很好的反馈，打字舒适。两者的触控板面积适中，操作顺滑，不过B7 Flip能启动NumberPad虚拟数字输入功能，对需要常常处理数字的用户很实用。

B7 Flip触控板能启动虚拟数字输入功能。（厂商提供照片）

配置

gram 14采用第12代英特尔Core i5或i7处理器，内存是16GB，储存量为512GB。无论搭载什么处理器，笔电使用的是英特尔Iris Xe集成显卡。笔电提供了两个雷电4 USB-C接口，一个USB-A接口，一个3.5毫米耳机孔及一个Micro SD卡槽。

另一方面，B7 Flip采用第11代英特尔Core i5或i7处理器，最高内存是16GB，最大储存量为1TB，搭配英特尔Iris Xe集成显卡。B7 Flip的接口比LG笔电多出不少，包括两个雷电4 USB-C接口、两个USB-A接口、一个3.5毫米耳机孔、一个Nano SIM卡槽、一个HDMI、一个Mini DisplayPort接口、一个Micro HDMI接口。华硕能在那么薄的机身装上那么多接口真的令人佩服。

gram 14的电池容量为72Wh，LG称能连续使用大约20小时。B7 Flip的电池容量则是63Wh，华硕称续航时间大约12小时。

总结

整体而言，B7 Flip和gram 14是一款面面俱到的商用二合一笔电，拥有出色的屏幕和硬体规格，用来办公、娱乐都绰绰有余。如果你需要经常携带笔电外出办公，gram 14比较轻，续航力较长，或更适合，且价钱便宜近$700。若你较在乎接口多元性和触控板额外功能，则应该考虑B7 Flip。

售价：

华硕ExpertBook B7 Flip（B7402）：$3198起

LG gram 14（二合一）：$2499起