华为智能办公发布会 一拉即连 提升用户效率

华为笔电的“超级终端”功能，可自动侦测到附近的华为产品如平板、手机、显示屏、耳机等。用户只要把这些设备的图标拉进超级终端的“泡泡”中，便可以进行无线配对，非常快捷方便。

中国科技龙头华为上周三（27日）在泰国曼谷举行亚太区发布会，推出各种最新的“智能办公”产品和功能，包括笔电、平板、耳机等。一大焦点是“超级终端”（Super Device）功能，简化和加强华为各类设备的协同过程，“一拉即连”大大提升用户办公效率。

用户先在华为笔电的控制中心里开启“超级终端”功能，笔电会自动侦测到附近的华为产品如平板、手机、显示屏、耳机等。用户只要把这些设备的图标拉进超级终端的“泡泡”中，便可以进行无线配对，非常快捷方便。用户能同时使用各种协同设备无缝隙办公，例如把手机的照片或文件传到笔电里，把笔电内容投屏到平板或智能电视等。

华为亚太区消费者业务首席营销官程江飞接受《联合早报》访问时说：“华为很重视智能办公市场，而亚太区是全球最有活力和强劲的市场。市场正从疫情中恢复，我们对前景非常乐观。现在人们不只在办公室，也在住家或移动办公。我相信华为的超级终端功能可以为消费者在跨设备合作方面提供更多方便。”

办公科技产品竞争激烈，各大品牌都想分一杯羹。谈到如何面对竞争，程江飞说华为不断推出对消费者有“有意义的创新技术”，如改善机体设计、笔电表现、用户操作等。“新技术为消费者带来价值，他们才会支持华为，也是我们的竞争优势。过去两年，华为在一些市场迅速崛起，拿下可观的占有率。”

发布会推介三款笔电

华为在发布会推介三款笔电，包括旗舰的MateBook X Pro、MateBook D 16及MateBook 16s。MateBook X Pro的外型设计跟前几代相似，除了传统灰色，也增添了蓝白两个新颜色。极简风格的镁合金一体机身重1.26公斤，采用微绒金属机身新工艺，摸起来温润舒适。笔电采用14.2英寸屏幕，是全球首款通过莱茵（TUV）眼部舒适度“Eye Comfort 3.0”认证的笔电。屏幕的最高刷新率是90Hz，有92.5%高屏占比，并支持P3和sRGB广色域。笔电搭载英特尔第12代Core i7处理器，支持30W高性能模式，配置最高16GB内存和1TB存储量。

MateBook X Pro采用微绒金属机身新工艺，摸起来温润舒适。（照片由华为提供）

MateBook D 16和MateBook 16s是两款16英寸屏笔电，首次在新加坡售卖。D 16有数字键盘，方便用户计算。金属机身重1.7公斤，屏幕分辨率是1920 x 1200，屏占比为90%，支持100%sRGB广色域。D 16首发业界首款Metaline天线，信号转化效率提升56%，在弱信号环境下，网络依然稳定流畅，不影响文件下载或在线观看视频等。D 16搭载英特尔第12代Corei5或i7处理器，配置16GB内存和512GB存储量。

MateBook D 16是华为首款有数字键盘的笔电。 （照片由华为提供）

16s重量约两公斤，屏占比是90%，具有2520 x 1680分辨率，支持100%sRGB广色域。16s采用3:2屏幕比例，比其他16寸笔电的16:9屏幕，多出了8%显示面积。让屏幕在纵向上显示更多内容，更符合人眼从上往下的阅读习惯。笔电搭载最高英特尔第12代Core i9处理器，配置16GB内存和1TB存储量。

MateBook 16s搭载最高英特尔第12代Core i9处理器。（照片由华为提供）

华为也推出新的11英寸MatePad Pro 11，重量449克，厚度为5.9毫米，是全球最轻的11英寸平板。它采用OLED屏，屏占比达到了92%，支持最高120Hz刷新率，拥有2560 x 1600分辨率，10.7亿色彩显示和支持P3广色域。平板搭载鸿蒙3（HarmonyOS）操作系统，内置8300mAh容量电池，支持66W超级快充，30分钟可充电55%。

华为发布的FreeBuds Pro 2耳机，通过高清无线音频（Hi-Res Wireless Audio）认证，由华为和帝瓦雷（Devialet）联合设计。单只耳机重量为5.9克，比其上代（6.1克）更轻。耳机配备了11毫米单元，支持蓝牙5.2以及LDAC、AAC和SBC解码，搭载三个麦克风。耳机在降噪开启情况下，续航时间可达4小时，配合充电盒为18小时；降噪关闭的情况下，耳机可使用6.5小时，配合机盒为30小时。FreeBuds Pro 2有银、陶瓷白和新银蓝三种颜色。

FreeBuds Pro 2由华为和帝瓦雷联合设计，重量比上一代更轻。（照片由华为提供）

新加坡消费者可从8月5日起预购笔电，所有新品8月19日在本地上市，耳机为9月1日，售价稍后公布。