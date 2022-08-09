迎接更快捷、安全、无缝的生活方式

随着新电信的5G网络的全国覆盖率已达95%，新加坡将成为全球首个全国充分备有5G网络的国家。

最近关于5G网络的资讯不绝于耳，这也是科技行业的一大趋势所在。为什么大家都对5G网络感到兴奋不已？

5G网络的超快速度是最常见的关联词，但这个新一代流动连接更是拥有超低延迟——响应任何动作的时间延迟，即可以低至1毫秒！这不但使得5G网络移动体验变得更快捷，也更平稳、安全、灵敏和可靠。更妙的是，无论您身在何处——旅途出行或在舒适的家中，您都能拥有同样的优质体验。

借助新电信5G网络，这个体验将更胜一筹。这个国庆佳节之前，新电信的独立5G网络的全国覆盖率已经达到超过95%，其中包括超过1300个户外场所和400个室内设施及地下隧道，促使新加坡成为全球首个全面覆盖5G网络的国家。

5G网络的突破性技术，能助于开创新的应用程序，并提供沉浸式体验。欢迎您进入通往未来的5G网络世界。

新电信独立5G网络 成就无限可能

即使您不精通于资讯科技，也能轻易地体会到5G网络是如何益于您的生活方式，因为无处不在的媒体应用，已使5G网络深深地影响我们的日常生活。

除了丰富的流动体验之外，新电信的独立5G网络科技为一家大小的生活、工作与周遭环境以及彼此互动的方式开辟了许多可能性。

下列是已经实现的功能，以及您可以期待的更多功能：

我们的互动方式：技术赋予我们的最大力量是能够与我们的亲朋好友进行互动，无论他们身在何处。即使一家人身处不同的时区，您还是可以全家人进行顺畅无缝的5方视讯电话会议，为奶奶庆生。您也可以与同事们使用高清或三维视频，在没有中断地情况下顺利地完成工作会议，宛如面对面开会。由于5G网络提供快速稳定的连接将减少延迟的情况，因此，您可以使用流动设备轻易地进行多人游戏。得益于新电信的独立5G网络，云游戏还能让流动游戏爱好者更好地使用定位功能。

新电信也极力扩大数码包容性，以帮助不具备基本数码技能的年长者也能受益于数码世界，进入可靠的5G连接网络。（图/新电信提供）

我们的生活方式：新电信的独立5G网络也为我们的日常生活带来了无与伦比的便利和新鲜的体验。在最近的新加坡越野摩托车沙滩赛（Singapore Motocross Beach Race）上，新电信完全使用5G网络直播比赛，展示了其超强移动宽带能力，从多个支持5G网络的设备直播超高清内容，同时于全球线上平台联播。

试想象一下，您的外卖餐点将由5G网络驱动的自动驾驶汽车机器人送餐；在流动设备上观看您最喜欢的艺人的音乐会视频时，您可以随时点击应用程序“跳转”到前排，近距离观赏演唱会。

户外活动可以利用新加坡电信5G网络的可靠性，通过支持5G的设备传输实时超高清现场活动，及时可在全球的在线媒体传播。（图/新电信提供）

我们的工作方式：企业使用的尖端技术可以为社区人士带来长远的好处。例如，使用无人机监测蓄水池中的水质、水生植物的生长和水中的活动，以防止泄漏和浪费，并降低运营成本。

5G网络准备扩增实镜（AR）技术，提升到一个新的水平，尤其是在医疗领域。试想象一下由完全不同地方的医生来进行手术——5G网络能够减少准备和等侯回应的时间，医生也许无须和病人在同一个房间里。只需使用机器人技术和触觉反馈，医生和专家就能够跨地域传授他们的专业知识。多亏了5G网络，这一切都能成为事实。

当然，目前这些功能只不过是冰山一角。有了新电信的独立5G网络，那些过往在科幻电影中才有可能出现的情节，现已梦境成真只限于您的想象力。

新电信5G网络也为我们的工作方式开启广大的可能性。例如，使用无人机监测蓄水池中的水质和活动状况，降低运营成本。（图/新电信提供）

5G网络国的幕后功臣

将5G网络技术普及到全国，是新电信全公司上下共同努力的成果，当中关伟文（右）在为企业和消费者提供可靠和高效的网络，就发挥了关键性的角色。（图/新电信提供）

如何将5G网络技术普及到全国对新电信而言，这实现了其他国家尚未取得的骄人成就。因此，新加坡人可以通过科技的帮助，建立更紧密的关系，毫不费力地进行创新并发展未来的数码能力。

无论是负责领军的高级管理团队，或者是为新电信独立5G网络奠定基础的工程师和合作伙伴，甚至是向年长客户悉心解释5G网络如何帮助他们打造更安全的线路。新电信商店的客户服务人员，新电信的员工不遗余力地确保新加坡人做好准备，接受5G网络技术及其带来的所有好处。

其中一位是无线电网络质量高级总监关伟文。他的工作是确保新电信的网络在国庆日当天保持稳健，从而满足出席国庆庆典观众的需求，让他们能够毫无延迟地上网。平日的工作时间，他则致力于为企业和消费者提供可靠和高效的网络支持。

随着新加坡全面推进支持5G网络和数码化，关伟文对新加坡未来的可能性感到兴奋。他表示：“5G网络不仅拉近了人们的距离，也造就了更安全的生活质量。能够为大众建立联系和为大众服务，我深感自豪。”

【本文由新电信呈献】