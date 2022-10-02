华为、三星、Jabra和森海塞尔真无线耳机 佩戴舒适 易操控音效佳

华为、三星、Jabra和森海塞尔最近推出的真无线主动降噪耳机轻巧便携，整体音质都不错。Jabra Elite 5续航时间最长，华为FreeBuds Pro 2触控方式有点另类，三星Buds2 Pro低音效果强劲，森海塞尔Momentum True Wireless 3音质平衡、清晰。

国际市场调查公司Canalys刚公布今年第二季度的全球个人智能音频设备的出货量数据。真无线蓝牙耳机是唯一实现正增长的个人智能音频设备品类，增长幅度为8%，达到了惊人的6300万副。从以往数据来看，真无线耳机呈现出连年增长的趋势，各大科技品牌都想分一杯羹。

华为、三星、Jabra和森海塞尔（Sennheiser）四大品牌最近在本地先后推出真无线主动降噪（ANC）耳机。它们的设计、操作、音质等各不相同，到底消费者该如何选择？

设计

华为FreeBuds Pro 2有银、陶瓷白和新银蓝三种颜色。外观设计跟上一代相似，不过长方形耳机柄变得更短小。椭圆形充电盒的体积和重量也减少，更加便携。充电盒侧边依然有一个按键，用于蓝牙配对连接。最明显的变化在充电盒背面，上面除了印有华为标志，也有帝瓦雷（Devialet）的名字，代表耳机是双方合作的产品。要注意的是，从充电盒内取出耳机会有点手滑。耳机具备IP54防水防尘等级，无惧运动汗水和雨水。



华为FreeBuds Pro 2推出新银蓝色，长方形耳机柄更短小。（厂商提供照片）

三星Buds2 Pro外观大致跟之前一样，不过体积更小，十分轻盈，有黑、白与紫色三种配色。充电盒精致小巧，像一个珠宝盒，其外壳、内部与耳机配色统一。耳机具有IPX7防水等级，可在1米深的淡水中浸泡30分钟，但没有防尘保护。

Jabra Elite 5在外观上保留了近期Jabra产品的风格，设计简洁，有米及黑两种颜色。耳机具备IP55防水防尘等级，可耐受低压水柱喷射至少3分钟。

Jabra Elite 5设计简洁，采用实体按键。（厂商提供照片）

德国森海塞尔Momentum True Wireless 3有黑、白与石墨三色。耳机外观一改前两代搭配金属侧板的设计，整体造型较趋近CX True Wireless的简约低调风格，具备IPX4防泼水等级。充电盒跟上一代相似，外壳依然由一层织布包裹，盒面上只印着品牌图标，相当独特；最大不同是森海塞尔把USB-C充电口移到了充电盒的前方。

Momentum True Wireless 3有黑、白与石墨三色。（厂商提供照片）

操作

四款耳机中，只有Jabra Elite 5采用实体按键，鹤立鸡群。耳机按键够大，按压力道适中也不容易误触。用户可依使用习惯，透过Jabra Sound+应用自定义左右按钮功能。耳机连线，开启ANC或通透模式时，也会有很清楚的语音提示。

华为FreeBuds Pro 2的触控区域在耳机柄两侧，而不是正面主体。它支持按捏和滑动两种操控方式，用于实现暂停／播放、接听／挂断电话、降噪模式切换、音量调节等控制。滑动只限耳机柄上端部位，如果滑太大力，可能会把耳机弄掉，需要一点时间习惯。之前只有安卓设备可以下载华为AI Life应用来设置华为耳机，现在苹果设备用户也能下载该应用，提升了这款耳机的吸引力。

三星Buds2 Pro是通过点击耳机来操控。点击一下可暂停／播放音乐；点击两下是播放下一首歌曲、接听或结束通话；点击三下回到上一首歌曲。用户也能在三星应用自行设置左、右耳机的对应手势功能。

森海塞尔Momentum True Wireless 3同样用点击方式播放／暂停音乐，接听／结束通话，曲目向前／向后跳过，增大／减小音量，开关主动降噪功能等。用户可通过森海塞尔Smart Control应用自定义启动这些功能的手势。

音质

上述四款耳机的整体音质都很不错，主要不同在低中高音的调校及声场特质。FreeBuds Pro 2通过高清无线音频（Hi-Res Wireless Audio）认证，由华为和帝瓦雷联合设计。FreeBuds Pro 2配备了11毫米驱动单元，支持蓝牙5.2，LDAC、AAC和SBC解码。我觉得声音还原饱满，低音澎湃，细节丰富，出色音质让人印象深刻。

Buds2 Pro内置10毫米驱动器，支持蓝牙5.3连接和三星无损解码（SSC），也支持24 bit高保真音频。这款耳机具备“360度音频”功能，类似苹果的空间音频功能。我觉得这款耳机的声场较大，低音效果比较强劲。

三星Buds2 Pro低音效果比较强劲。（厂商提供照片）

Elite 5搭载6毫米驱动单元，硬体规格与Elite 3大致相同，支持SBC、aptX、AAC编码。耳机整体表现平均，稍微强调低音，高音及人声相当到位。

Momentum True Wireless 3使用与前代产品相同的7毫米动态驱动器，支持蓝牙5.2，及SBC、AAC、aptX Adaptive等解码。耳机处理低中高音相当平均，声音有层次感，各种声音都听得很清晰、锐利。

电池

FreeBuds Pro 2在降噪开启情况下，续航时间可达4小时，配合充电盒为18小时；降噪关闭的情况下，耳机可使用6.5小时，配合机盒为30小时。ANC模式下，Buds2 Pro续航时间达5小时，搭配充电盒的话，总计长达18小时；若关闭主动降噪功能，则是8小时／29小时。

Elite 5开启ANC的话，可播放7小时，搭配充电盒最多可播放28小时；在关闭ANC下，耳机续航时间为9小时，搭配充电盒最多可播放36小时。Momentum True Wireless 3在没开启ANC的情况下，有7小时电池续航时间，加上充电盒可延长到28小时；森海塞尔并没有提供开启ANC的续航时间数据。上述所有耳机都支持无线充电。

总结

上述四款耳机在外观，配戴舒适度，连线稳定，操控方便性等都挺出色。Jabra Elite 5价格比较亲民，续航时间最长。华为FreeBuds Pro 2在四款耳机中属于中价位，颜值高，音质出色，但触控方式有点另类。三星Buds2 Pro外观时尚，低音效果强劲，再加上有三星品牌的加持，最适合三星手机用户。森海塞尔Momentum True Wireless 3音质最平衡和清晰，功能完善，但价格不便宜。要如何选择就看你看重哪一项优点。

华为FreeBuds Pro 2：$298

三星Buds2 Pro: $328

Jabra Elite 5：$228

森海塞尔Momentum True Wireless 3：$399