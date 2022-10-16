iPhone 14 Plus vs Pixel 7 Pro 苹果旗舰手机遇劲敌

iPhone 14 Plus大屏、轻薄、续航时间长，能在检测到严重车祸、用户昏迷或无法使用iPhone时，自动拨打求助电话；Pixel 7 Pro屏幕素质较好，多一个变焦镜头，电池容量更大，性价比较高。两款手机的画面都很清晰明亮，立体声效果均衡，整体观影感美好。

苹果和谷歌这两周先后推出新旗舰手机——iPhone 14 Plus及Pixel 7 Pro。今年iPhone 14系列取消了小尺寸mini机种，改推大屏和比Pro型号便宜的iPhone 14 Plus。Pixel 7 Pro外观和上一代相似，但采用第二代Tensor G2处理器，性能比上一代产品更好。消费者该如何做出选择？

设计

iPhone 14 Plus的外观和尺寸跟上一代iPhone 13 Pro Max一样，不过后置摄影系统拿掉一个长焦镜头，边框也采用铝合金材质。我认为最大的好处就是重量从240克降到203克，握感更好，放在口袋里也不会感到沉重。配色方面，iPhone 14 Plus有黑、白、蓝、紫和红五种颜色供选择。

Pixel 7 Pro延续Pixel 6 Pro的设计语言，在玻璃背面依然有一条相机模组，不过材质这次却改用抛光铝金属，因此看起来非常显眼。我觉得这独特设计让谷歌手机鹤立鸡群，而且相机模组贯穿左右，令手机在水平放置时不会因触控而晃动，我相当喜欢。

Pixel 7 Pro玻璃背面有一条抛光铝材质的相机模组。（厂商提供）

Pixel 7 Pro机身有黑、白和灰三种配色。它重212克，微曲面屏幕搭配光滑机背，握感不错。Pixel 6 Pro不支持脸部解锁，让人诟病。Pixel 7 Pro做出改进，可以用脸部解锁，也支持屏下指纹解锁，实际测试的解锁速度和准确率都很好。

影音

新iPhone 14 Plus配备6.7英寸OLED大屏，分辨率为2778 x 1284，刷新率是60Hz。它支持原彩显示及P3标准广色域。显示HDR内容时，屏幕亮度最高可达1200尼特，相当明亮。要注意的是，iPhone 14 Plus屏幕没有Pro Max的“灵动岛”和“常亮显示”（Always-On Display）功能。

Pixel 7 Pro搭载6.7英寸AMOLED屏,具有更高分辨率（1440 x 3120），刷新率也达到120Hz，画面因此比iPhone 14 Plus更流畅，最高屏幕亮度是1500尼特。我觉得两款手机的画面都很清晰明亮，色彩鲜艳，立体声效果均衡及响亮，整体观影感美好。

摄影

iPhone 14 Plus采用后置双摄系统。（厂商提供）

iPhone 14 Plus采用后置双摄系统，有一个12MP广角镜头和一个12MP超广角镜头，没有长焦镜头，支持5倍数码变焦。Pixel 7 Pro则搭载后置三摄系统，包括50MP广角主摄、12MP超广角、48MP变焦镜头，支持5倍光学变焦和30倍数码变焦。

iPhone 14 Plus的照片色彩显得较自然，微距摄影效果出色。（黄少伟摄）

两款手机的拍照素质很相似，手机在白天拍出来的照片无论是色彩、曝光、白平衡或细节都表现优秀。iPhone 14 Plus的色彩会显得比较自然，Pixel 7 Pro的照片有时会稍微鲜艳一点。在夜景模式下，两款手机在暗光环境下有不错的成像素质，但我觉得Pixel 7 Pro的照片会比较清晰一点。

Pixel 7 Pro白天拍摄的照片稍微鲜艳，相当讨喜。（黄少伟摄）

录影方面，两款手机可以拍到最高4K 60fps画质。它们都具有“运动防抖模式”，在这模式下用户奔跑时拍摄的画面会更稳定。苹果手机在这方面稍胜一筹。

配置

iPhone 14 Plus搭载A15 Bionic处理器，跟上一代的iPhone 13 Pro Max一样。它有128GB、256GB和512GB三个存储量选择，内存则只有6GB的选择。iPhone 14 Plus的一大卖点是较强的续航力，视频播放时间最长可达26小时。电池容量为4325mAh，跟iPhone 14 Pro Max差不多，使用苹果20W充电器的话，半小时可充大约一半电量。

Pixel 7 Pro改用新的谷歌Tensor G2处理器，内存为12GB，有128GB、256GB两个存储量选择。续航方面，Pixel 7 Pro搭载了5000mAh电池，能透过AI学习用户的使用习惯，降低不常用的应用程序耗电量。开启省电模式后，谷歌称可以使用72小时之久。Pixel 7 Pro支援30W有线快充，同样也是半小时充约一半电量。

总结

谷歌这几年在手机外观设计和用户界面上越做越好，已开始成为其他安卓手机品牌的有力竞争者。跟iPhone 14 Plus比较，Pixel 7 Pro在硬件方面较出色，拥有更好的屏幕素质，多了一个变焦镜头，有更大电池容量等，而且便宜200元。不过如果你对安卓手机没兴趣或是“果粉”的话，iPhone 14 Plus是一个稳妥选择，它大屏、轻薄、续航时间长，能满足大部分人的需求。由于搭载同样的A15 Bionic处理器，消费者不妨考虑购买去年更高规格的iPhone 13 Pro Max。值得一提的是，所有iPhone 14系列手机支持新的“车祸侦测”与“卫星SOS紧急服务”。前者能够在检测到严重车祸，用户昏迷或无法使用iPhone时，自动拨打求助电话。后者则让手机直接连接到卫星，能在没有电话网络的地方传送讯息给紧急援助单位。如果你看重这些功能，苹果手机应该是你的选择。

售价：iPhone 14 Plus：$1499起（128GB）；Pixel 7 Pro：$1299起（128GB）