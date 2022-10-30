富士通首席技术官维韦克·马哈詹：科技很美好也很“善变”

富士通集团首席技术官维韦克·马哈詹预测“量子革命”在几年内会横扫全球，他认为，数码转型是一个持续过程，永远有东西可以改善。他对日本的科技发展充满信心，但希望日本人更愿意冒险，更主动进取。

日本科技巨头富士通（Fujitsu）今年3月宣布成功开发出世界上最快的量子电脑（quantum computer）模拟器，不到半年便于8月公布将跟理研（Riken）研究所合作，计划在2023年对外推出量子电脑产品，使富士通成为日本首家推出量子电脑产品的企业。

难怪富士通集团首席技术官维韦克·马哈詹（Vivek Mahajan，54岁）预测“量子革命”在几年内会横扫全球。他最近在本地接受《联合早报》专访时说：“我不觉得我的预测过于乐观，有些人甚至说量子电脑会在两三年内出现。量子计算技术已经取得几个重大关键突破，虽然目前还面对一些技术障碍，但是很多美国硅谷电脑专才、新创公司、投资机构、顶尖大学等都积极投入研究，所以我觉得量子革命几年后便会爆发。”

马哈詹（中）认为富士通要提升创新速度，更快地为客户提供新服务。（陈斌勤摄）

量子电脑可执行传统电脑不可能进行的复杂计算，速度更是比超级电脑快超过1亿5000万倍。一台量子电脑花几分钟就能计算出来的答案，超级电脑却得花1万年。量子计算作为世界科技前沿，已成为日本、美国、中国、新加坡等国家的重点投资领域。

马哈詹说：“量子电脑的计算速度极快，能带来各种技术革新，几乎所有产业都会受到影响，包括制药、金融分析、天气预测等。所有计算将变得更容易，目前电脑所无法计算出的各种复杂模拟情况都能计算出来。”

富士通是日本最大的资讯科技服务供应商，已有逾80年历史。马哈詹去年7月加入富士通，之前曾在通用电气、甲骨文、IBM等大企业任职。他上任后把注意力放在五大技术项目——电脑计算、网络、人工智能（AI）、数据安全及融合技术（converging technologies）。他在10月中来到本地见证富士通亚洲与新加坡科技研究局（A*STAR）签署研究合作协议，双方未来会合作加速人工智能及融合技术的科研发展，应用于制造、医疗等领域。

数码转型是个持续过程

冠病疫情加速了全球企业的数码转型。富士通集团2020年10月宣布投入9.6亿新元加速数码转型。富士通新加坡去年也引入灵活工作安排，员工在家办公时间可多达90％，所有全职员工都可获最多1000元的一次过津贴，以支持他们在家办公的需要。

富士通创立至今有87年悠久历史，马哈詹说公司是全球唯一非美国的资讯科技解决方案供应商，在经营和技术上表现不错，“但我认为要提升创新速度，更快地为客户提供新服务。”

马哈詹认为数码转型是一个持续过程：“你永远有东西可以改善，可以数码化。科技很美好却也不断变化，新技术一直出现。”马哈詹坦承推动数码转型会遇到一些挑战：“富士通是一个拥有13万名员工的大企业，跟其他大公司一样，自然会遇到一些转型挑战。我觉得疫情加速了数码转型，公司内部没太多阻力，大家都知道如果富士通要在国际竞争的话，这是他们必须做的事。”

自学日语 旅日近20年

马哈詹与妻子及6岁女儿一起居住在日本。（富士通亚洲提供）

马哈詹曾在新加坡、澳大利亚、美国工作，至今在日本居住了近20年，能够说一口流利的日语。有趣的是，他的日语都是自学的。他笑说：“我在美国修读工商管理硕士时就对日语产生兴趣，我当时很好奇日本企业文化跟美国企业文化的差异是什么。我后来到日本工作，在职场自学日文，听说读写全都学。如果你不会日语，根本无法在当地谈生意。我跟工作团队也用日语沟通，不然无法理解他们的真实想法。我认为你不能指望日本人说英语，就如我到美国不能指望美国人说日语一样。”

一提起日本，很多人的印象是一个非常重视传统的国家。日本社会对“内”与“外”分得很清楚，常常给人一种排他性强的感觉。身为一名印度人，马哈詹在日企工作是否曾遭到排挤？

他直言：“我不觉得只是日本，其他国家如中国、美国、新加坡等也会出现搞圈子排外的情况，我认为这就是人性。不过我在富士通没遇到这情况，不然总裁也不会请我担任集团首席技术官。最终得看你能为公司带来什么价值，无论是技术上或生意上，能为公司贡献什么才是最重要。只要你能带来价值，公司上下都会欢迎你，全球一样。”

在日本工作那么多年，马哈詹对日本有非常深入的了解，他说日本是一个很讲究程序的国家，只要照程序走，很少会出现问题。“然而程序有时也会很慢，特别在科技领域，你必须又快又灵活。我希望日本人更愿意冒险，更主动进取一点。”

马哈詹对日本的科技发展充满信心：“日本的确非常注重传统，但这不是一件坏事，大家对自己的工作深感自豪。日本自二战后一直创新才发展为一个科技强国，他们注重把事情做好，是一个结合传统和科技的美丽国家。”