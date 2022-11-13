《战神》斧下的史诗与黄昏 父爱如山崩地裂

与前作相比，《战神：诸神黄昏》在战神奎托斯父子这条叙事线上进一步浓笔着墨。主线游戏长达40个小时，无论决斗场面，叙事节奏，又或是一镜到底的手法，充满北欧神话色彩的《战神：诸神黄昏》都比前作更下功夫。

如果要评2022年的年度游戏，少不了索尼PS5在11月9日推出的《战神：诸神黄昏》（God of War Ragnarok），继前作《战神》（God of War）在2018年拿下年度游戏桂冠之后，全球玩家对其续作高度期待。

由索尼的圣莫尼卡工作室（Santa Monica Studio）制作，新作须要面对的是前作《战神》累计至今年11月超过2300万份的惊人销售额。

另一方面，玩家的期待也是刚柔并济的。说刚，它须要展现出与北欧诸神恢弘而壮烈的对战体验；说柔，则是要看战神奎托斯（Kratos）与他的儿子阿特柔斯（Atreus）细腻的父子情叙事。

因为父爱，所以战斗

宝刀入鞘，英雄已老。如何向新一批玩家，讲述一个已有17年历史的游戏剧情？答案是：重写。

在战神系列里，奎托斯曾经是那个遭到诸神遗弃、背叛，以至于家破人亡的“斯巴达之魂”（Ghost of Sparta），而为了复仇，他是见神杀神的狠角色。直到2018年的《战神》，把视角转向了战神与他儿子的成长故事，这位弑神者的画风突然变得更像一位忍辱负重、不善言辞的年迈父亲。

在前作中，奎托斯为了安葬逝世的妻子，带着儿子一路拼杀，只为踏上米德加尔德（Midgard）之巅，撒下妻子的骨灰。这条故事线的肃穆和感动，让熟悉《战神》过去17年来所有作品的玩家为之一振，因为这不再只是一部杀戮游戏，而是一部包裹在北欧神话外衣下，紧紧拿捏住亲情线索的动人故事。可以说，这段父子叙事为整个系列脱胎换骨，见证了一部老系列面向新世代玩家的成功转型。

与前作相比，《战神：诸神黄昏》无疑在这条父子叙事上进一步浓笔着墨。尝尽诸神折磨的奎托斯，其实对世间本无留恋，但为了养育尚未成年的儿子阿特柔斯（以及妻子留下的遗愿），他不得不重操旧业，挡下所有来犯的敌人。

但这注定是一个莎士比亚式的悲剧史诗，并且充满了北欧神话色彩。根据“诸神黄昏”（Ragnarok）的寓言，阿特柔斯其实背负着成为洛基（Loki，北欧神话的诡计之神），并且最终与北欧诸神共同赴死的命运。奎托斯所要做的，则是要与这条命运硬碰硬，避免“诸神黄昏”的降临。

阿特柔斯背负着成为洛基，并且最终在“诸神黄昏”赴死的命运。（游戏截图，厂商提供照片）

主线游戏长达40个小时，无论决斗场面，叙事节奏，又或是炉火纯青的一镜到底镜头手法，《战神：诸神黄昏》都比前作更下功夫。在游戏开头的几个小时里，奎托斯为了保护儿子，与雷神索尔（Thor）展开了一场大刀阔斧、酣畅淋漓的雷霆对决。仅仅这个华丽的开场，就足以把玩家的热血情绪拉满。北欧神话的神秘面纱也随着剧情的递进，为玩家揭开了更多的惊喜瞬间（在此就不剧透了）。

玩家的九大地图全境解锁，主线游戏长达40个小时，沉浸式体验称绝。（游戏截图，厂商提供照片）

体量庞大，巨细靡遗

顶峰之后，再攀新高，这对今年的战神系列而言有些吃力。

与前作的革新和突破相比，《战神：诸神黄昏》并没有带来彻底改头换面的感觉，相反它延续了玩家熟悉的战斗系统，把剧情的推进和地图的扩展作为主要的发力点。

在前作中，玩家在九大地图里只能够前往其中的六个，如今，全境解锁。九大地图各有特色，横跨丛林、雪境、火山等等，广袤的沉浸式体验在2022年冠绝一方。即便完成了主线内容，也仍然有许多等待解锁的任务和Boss对决，若要拿下100%满贯成就恐怕可以花上不下70个小时。

与一些开放式游戏不同，《战神：诸神黄昏》心思缜密地设计了地图上的细节，充分的引导加上解锁未知地图的惊喜，让九大地图的探索充满吸引力。这是难能可贵的，因为在大部分开放式游戏里，反复、琐碎而无聊的地图探索已经成为一大诟病。

然而，在游戏的中前期，《战神：诸神黄昏》的剧情推进较缓，路径选择也很单一，这导致玩家很难感觉到与前作的差异。

对战和叙事，孰重孰轻？

战神系列在2018年划下了一个分水岭：从“对战为王”过渡到了“叙事为王”。《战神：诸神黄昏》的对战系统基本与前作维持一致，这点就已经说明游戏对叙事有更大的偏重。

但圣莫尼卡工作室的选择十分令人玩味，因为今年与《战神：诸神黄昏》竞争年度游戏的另一部巨作《艾尔登法环》（Elden Ring）恰恰是只谈功夫，不谈剧情的游戏类型。因此在2022年，放在玩家面前的问题是：对战和叙事，孰重孰轻？

游戏市场并不是铁板一块，一款经历时间打磨的系列作品不仅要平衡新旧玩家的观感，也要引领新一代游戏制作人，寻找下一个设计方向。

2013年，顽皮狗（Naughty Dog）工作室制作的《最后生还者》（The Last of Us）奠定了游戏叙事的新标杆，剧情的线索是父女情，讲述父女二人如何在一个丧尸横窜的世界里存活下去，销量达到1700万份。2020年推出的续作《最后生还者2》，销量则有逾1000万份。

以《最后生还者》为标杆，才有了2018年《战神》父子党的成功转型。父女和父子的设定，不仅作用于塑造打动人心的角色，也为吸引老一代和新一代玩家创造了跨越代沟的条件。人们仍然希望看到《最后生还者》和《战神》系列如此着力于台词设计、角色塑造和镜头质感的3A大作。但《战神》系列是否还能在对战方面做出革新？如何去面对新世代玩家的期待？这恐怕是下一位战神的不可承受之重。

售价：$97.90