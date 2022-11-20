11月限时好礼，订阅《联合早报》平板电子报配套，除了能免费获得平板电脑保护套，平板电脑也会免费派送上门。平板电脑有两种款式，分别是三星Galaxy Tab A8 Wi-Fi（价值$448）或Galaxy Tab S6 Lite LTE（价值$698）。值得一提的是，Tab A8 Wi-Fi保护套价值$38，而Tab S6 Lite LTE附送的是一款蓝牙键盘保护套（价值$88），送完为止。
订早报电子报 免费获平板电脑保护套
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11月限时好礼，订阅《联合早报》平板电子报配套，除了能免费获得平板电脑保护套，平板电脑也会免费派送上门。平板电脑有两种款式，分别是三星Galaxy Tab A8 Wi-Fi（价值$448）或Galaxy Tab S6 Lite LTE（价值$698）。值得一提的是，Tab A8 Wi-Fi保护套价值$38，而Tab S6 Lite LTE附送的是一款蓝牙键盘保护套（价值$88），送完为止。
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