恩士迅总裁黄国斌 以“三个化”助公司转型

来自 / 联合早报

文 /
黄少伟

发布 / 2022年12月11日 5:00 AM

恩士迅总裁黄国斌希望把公司打造成一家跨亚太区的资讯科技服务公司。（邬福梁摄）
恩士迅总裁黄国斌希望把公司打造成一家跨亚太区的资讯科技服务公司。（邬福梁摄）

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恩士迅总裁黄国斌坦言重塑品牌，推动公司转型是接任总裁以来最难忘的经历。他在过程中运用了20多年来所学到的各种知识和技能，并动用了各地人脉。他以“国际化”“数码化”“多元化”，概括过去一年半的大转型。

本地知名资讯科技服务公司恩士迅（NCS）去年庆祝创立40周年并于7月宣布重塑品牌，扩大私人企业市场，进一步扩展新加坡、澳大利亚与大中华区的业务，立志成为一家跨亚太区资讯科技服务公司。恩士迅总裁黄国斌以“三个化”——国际化、数码化、多元化，概括过去一年半的大转型。

曾经外派中国7年的黄国斌（53岁）接受《联合早报》专访时笑说，中国人喜欢用“化”这个字形容各种转变，所以当记者请他谈公司过去一年半的转型重点和成果时，他便想到用“三个化”来解释。

“国际化”：开拓澳洲和中国

黄国斌先谈“国际化”，透露恩士迅近年大力投资澳大利亚，收购了当地几家科技公司，有大约2000名员工，让公司有能力为澳洲政府和大企业提供服务。此外，大中华地区（中国大陆和香港）的业务也蒸蒸日上，是恩士迅增长最快的市场。

黄国斌说除了业务国际化，公司内部也开始国际化，“恩士迅主要业务在新加坡，所以员工心态、业务运营等都以新加坡为中心，非常‘新加坡’。我们是一家新加坡企业，这没错，但是我们不能以这种心态成为一家跨亚太公司，所以在企业文化上，我们也推动了一些改变。”

“数码化”：逾半业务与数码转型相关

“数码化”指的是数码转型，恩士迅超过一半的业务项目跟这有关。为帮助客户推动数码转型，恩士迅特别设立了“Next”部门，汇集了人工智能、机器人、云端等各种科技专才，总数约2000人，是公司数码转型的“尖兵”。Next也于2021年在深圳设立创新中心，加速推动新加坡和深圳在数码创新、人才培训，以及智慧城市方面的建设。黄国斌透露，恩士迅内部目前也在做数码转型，计划大大改善公司的数码运作。

恩士迅去年跟亚历山大医院合作研发的护理机器人，可自动测量病人生命体征。（恩士迅提供）

“多元化”：从各方吸引人才加入公司

由于历史缘故，恩士迅主要业务跟新加坡政府部门有关。恩士迅在1981年创立，前称为“国家电脑系统”，原本隶属新加坡国家电脑局，专门负责政府的资讯通信科技（ICT）设施和服务，1997年在私营化过程中被新电信收购。

黄国斌说：“我们的政府科技项目很强，但是如果只专注政府业务，我们为顾客带来的价值会越来越少。如果我长时间跟你合作同样项目，不大可能提供很多新点子。但如果公司除了政府，也跟大私企合作并在海外有项目，我觉得能为包括政府在内的顾客提供更多价值。因为我们具备了跨领域、跨产业的各种技能，对顾客是非常重要的。”这就是黄国斌指的“多元化”转型。

“多元化”还有另一个意思。他说：“公司员工也必须多元化，他们成功的道路也应该如此。过去我们或许只会请一种毕业生，只会提供一种晋升道路，但是我们现在会从各方、各国吸引人才加入。”

黄国斌举例，恩士迅最近就跟资讯通信媒体发展局合作，推出在职进修计划，让理工学院毕业生到恩士迅工作时，可继续深造以取得大学学位。在这项名为Fusion的计划下，恩士迅下来两年会录取及培训400名理工学院毕业生，涵盖的职位包括基础设施、应用程序、软件开发和网络安全等。恩士迅几年前也跟新加坡国立大学合作类似的在职进修计划。

另一个例子是，恩士迅的高级管理层也开始多元化。黄国斌说他当初加入公司时，10名高管的背景相似，“但我们现在有37名高管，三成是女性，三成是外国人。”

推动公司转型最难忘　

黄国斌曾在国际科技公司埃森哲（Accenture）工作25年，其中有两年外派澳洲，7年在北京。他2019年2月加入恩士迅担任副总裁，并在同年8月升任总裁。他坦言重塑品牌，推动公司转型是他接任总裁以来的最难忘经历。

黄国斌去年7月宣布重塑恩士迅品牌。（恩士迅提供）

他说：“转型过程运用到我过去20多年来所学到的各种知识和技能。我也必须动用到澳洲、中国、东南亚的各种人脉。这虽然是一项艰巨挑战，但我很享受过程的每一刻，因为这会把恩士迅转变为一个非凡的企业，具有很大的满足感。我们还没完全成功，可能还需要两三年的时间才会看到成效，不过这是一个很兴奋的过程。”

黄国斌坦承恩士迅目前主要收入仍然来自本地政府部门，但是这比例会随着时间推移而减少。“我不是要故意减少政府项目，我们会继续为政府提供服务，但是随着公司往国外发展，私人企业项目也会增加，所以政府项目比例自然就会减少。”

任用有能力当地人担任领导

中美目前关系紧张，而科技业是两国的兵家必争之地。有趣的是，恩士迅同时在澳洲和中国有业务，黄国斌如何处理其中的敏感性？他说恩士迅完全遵照企业宗旨开展业务，宗旨表明，恩士迅跟政府与企业合作，运用科技积极推动社区进步，改变世界。为了实现目标，公司汇聚人才，成就卓越。

黄国斌解释：“恩士迅是一家企业，我们无法也不想影响地缘政治，只希望看到世界和平，各国互相合作。坦白说，我们澳洲团队对公司的中国业务有些顾虑，而中国团队也会担忧公司在其他国家的业务等，这很自然也很正常。恩士迅员工会秉着公司宗旨办事。”

他也说恩士迅在各国会任用有能力的当地人担任领导，“例如中国大陆的业务领导是一个北京人，香港领导是一个土生土长的香港人等，他们会致力服务所在地，这是恩士迅面对不稳定局势的方式。”

在北京拜师学油画

访问结束时，黄国斌不经意谈起了自己的画画爱好。原来派驻北京时，他发现当地有很多优秀画家，决定向其中一人拜师学习油画。“我主要是看着风景照，每周末在家画画。油画通常有五六层，我每次会花几小时画一层，所以一幅画会花五六周完成。我觉得画画让我放松，不会整天想着工作，也让我表达工作以外的创意。”

黄国斌的油画作品《向日葵》。（恩士迅提供）

他笑说从中国回国后便没再画画，“因为新加坡没有四季变化，我失去了创作灵感，希望能尽快重拾画笔。”

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