恩士迅总裁黄国斌 以“三个化”助公司转型

恩士迅总裁黄国斌坦言重塑品牌，推动公司转型是接任总裁以来最难忘的经历。他在过程中运用了20多年来所学到的各种知识和技能，并动用了各地人脉。他以“国际化”“数码化”“多元化”，概括过去一年半的大转型。

本地知名资讯科技服务公司恩士迅（NCS）去年庆祝创立40周年并于7月宣布重塑品牌，扩大私人企业市场，进一步扩展新加坡、澳大利亚与大中华区的业务，立志成为一家跨亚太区资讯科技服务公司。恩士迅总裁黄国斌以“三个化”——国际化、数码化、多元化，概括过去一年半的大转型。

曾经外派中国7年的黄国斌（53岁）接受《联合早报》专访时笑说，中国人喜欢用“化”这个字形容各种转变，所以当记者请他谈公司过去一年半的转型重点和成果时，他便想到用“三个化”来解释。

“国际化”：开拓澳洲和中国

黄国斌先谈“国际化”，透露恩士迅近年大力投资澳大利亚，收购了当地几家科技公司，有大约2000名员工，让公司有能力为澳洲政府和大企业提供服务。此外，大中华地区（中国大陆和香港）的业务也蒸蒸日上，是恩士迅增长最快的市场。

黄国斌说除了业务国际化，公司内部也开始国际化，“恩士迅主要业务在新加坡，所以员工心态、业务运营等都以新加坡为中心，非常‘新加坡’。我们是一家新加坡企业，这没错，但是我们不能以这种心态成为一家跨亚太公司，所以在企业文化上，我们也推动了一些改变。”

“数码化”：逾半业务与数码转型相关

“数码化”指的是数码转型，恩士迅超过一半的业务项目跟这有关。为帮助客户推动数码转型，恩士迅特别设立了“Next”部门，汇集了人工智能、机器人、云端等各种科技专才，总数约2000人，是公司数码转型的“尖兵”。Next也于2021年在深圳设立创新中心，加速推动新加坡和深圳在数码创新、人才培训，以及智慧城市方面的建设。黄国斌透露，恩士迅内部目前也在做数码转型，计划大大改善公司的数码运作。

恩士迅去年跟亚历山大医院合作研发的护理机器人，可自动测量病人生命体征。（恩士迅提供）

“多元化”：从各方吸引人才加入公司

由于历史缘故，恩士迅主要业务跟新加坡政府部门有关。恩士迅在1981年创立，前称为“国家电脑系统”，原本隶属新加坡国家电脑局，专门负责政府的资讯通信科技（ICT）设施和服务，1997年在私营化过程中被新电信收购。

黄国斌说：“我们的政府科技项目很强，但是如果只专注政府业务，我们为顾客带来的价值会越来越少。如果我长时间跟你合作同样项目，不大可能提供很多新点子。但如果公司除了政府，也跟大私企合作并在海外有项目，我觉得能为包括政府在内的顾客提供更多价值。因为我们具备了跨领域、跨产业的各种技能，对顾客是非常重要的。”这就是黄国斌指的“多元化”转型。

“多元化”还有另一个意思。他说：“公司员工也必须多元化，他们成功的道路也应该如此。过去我们或许只会请一种毕业生，只会提供一种晋升道路，但是我们现在会从各方、各国吸引人才加入。”

黄国斌举例，恩士迅最近就跟资讯通信媒体发展局合作，推出在职进修计划，让理工学院毕业生到恩士迅工作时，可继续深造以取得大学学位。在这项名为Fusion的计划下，恩士迅下来两年会录取及培训400名理工学院毕业生，涵盖的职位包括基础设施、应用程序、软件开发和网络安全等。恩士迅几年前也跟新加坡国立大学合作类似的在职进修计划。

另一个例子是，恩士迅的高级管理层也开始多元化。黄国斌说他当初加入公司时，10名高管的背景相似，“但我们现在有37名高管，三成是女性，三成是外国人。”

推动公司转型最难忘

黄国斌曾在国际科技公司埃森哲（Accenture）工作25年，其中有两年外派澳洲，7年在北京。他2019年2月加入恩士迅担任副总裁，并在同年8月升任总裁。他坦言重塑品牌，推动公司转型是他接任总裁以来的最难忘经历。

黄国斌去年7月宣布重塑恩士迅品牌。（恩士迅提供）

他说：“转型过程运用到我过去20多年来所学到的各种知识和技能。我也必须动用到澳洲、中国、东南亚的各种人脉。这虽然是一项艰巨挑战，但我很享受过程的每一刻，因为这会把恩士迅转变为一个非凡的企业，具有很大的满足感。我们还没完全成功，可能还需要两三年的时间才会看到成效，不过这是一个很兴奋的过程。”

黄国斌坦承恩士迅目前主要收入仍然来自本地政府部门，但是这比例会随着时间推移而减少。“我不是要故意减少政府项目，我们会继续为政府提供服务，但是随着公司往国外发展，私人企业项目也会增加，所以政府项目比例自然就会减少。”

任用有能力当地人担任领导

中美目前关系紧张，而科技业是两国的兵家必争之地。有趣的是，恩士迅同时在澳洲和中国有业务，黄国斌如何处理其中的敏感性？他说恩士迅完全遵照企业宗旨开展业务，宗旨表明，恩士迅跟政府与企业合作，运用科技积极推动社区进步，改变世界。为了实现目标，公司汇聚人才，成就卓越。

黄国斌解释：“恩士迅是一家企业，我们无法也不想影响地缘政治，只希望看到世界和平，各国互相合作。坦白说，我们澳洲团队对公司的中国业务有些顾虑，而中国团队也会担忧公司在其他国家的业务等，这很自然也很正常。恩士迅员工会秉着公司宗旨办事。”

他也说恩士迅在各国会任用有能力的当地人担任领导，“例如中国大陆的业务领导是一个北京人，香港领导是一个土生土长的香港人等，他们会致力服务所在地，这是恩士迅面对不稳定局势的方式。”

在北京拜师学油画

访问结束时，黄国斌不经意谈起了自己的画画爱好。原来派驻北京时，他发现当地有很多优秀画家，决定向其中一人拜师学习油画。“我主要是看着风景照，每周末在家画画。油画通常有五六层，我每次会花几小时画一层，所以一幅画会花五六周完成。我觉得画画让我放松，不会整天想着工作，也让我表达工作以外的创意。”

黄国斌的油画作品《向日葵》。（恩士迅提供）

他笑说从中国回国后便没再画画，“因为新加坡没有四季变化，我失去了创作灵感，希望能尽快重拾画笔。”