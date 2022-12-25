可旋转显示屏、折叠屏笔电、极限运动智能表、空气净化耳机……全球各大科技品牌今年推出各种新颖产品，《数码空间》评测团队总结出当中最具亮点的10款数码产品。哪一款已经是你的囊中物？

全球首款17英寸折叠屏笔电

折叠屏手机近年越来越普遍，现在这股折叠屏热潮也延烧到了笔电。华硕（Asus）Zenbook 17 Fold OLED是全球首款配备17英寸超大折叠屏笔电，使用17.3英寸柔性OLED触控屏，比例为4:3，分辨率2560x1920，屏占比87%，色域覆盖100% DCI-P3色域。

Zenbook 17 Fold OLED是全球首款17英寸超大折叠屏笔电。（厂商提供照片）

笔电最大特色是支援多种使用情境。折叠为L形的话，上半部可变成12.5英寸屏，下半部是虚拟键盘。华硕随机提供一个轻巧的磁吸式蓝牙实体键盘，吸附在下半部屏幕，操作就跟普通笔电一样。此外，用户能将屏幕完全摊开为17.3英寸，机背有一个支架，跟蓝牙键盘无线连接，仿佛变成一台桌上型电脑。在延伸屏幕模式，笔电折叠为L形，搭配蓝牙键盘使用，宛如有上下主副屏，用户可利用超大屏幕浏览网页、写报告等。

搭载第12代英特尔Core i7处理器及英特尔Iris Xe图像处理器，16GB内存及1TB硬盘，重1.5公斤。OLED屏显示效果明亮生动，颜色看起来鲜艳。四个扬声器获得哈曼卡顿（Harman Kardon）认证。

售价：$5499

超高画质曲面电竞显示屏

Odyssey Ark是全球首款55英寸1000R曲面电竞显示屏。这款屏幕的长宽比是16:9，可在横向和纵向模式下使用。量子Mini LED面板能显示4K超高画质，支持165Hz高刷新率，1ms响应时间，1000尼特峰值亮度等。

Odyssey Ark可在横向和纵向模式下使用。（厂商提供照片）

显示屏搭载FreeSync Premium Pro技术，能减少画面间断、延迟及图像撕裂，玩家进行快速动作及跳跃，或探索复杂游戏场景时，画面仍保持流畅和稳定。四个喇叭、两个低音扬声器支援杜比全景声（Dolby Atmos）及AI音效增强，让玩家能享受“戏院级”的震撼音响体验。值得一提的是，Odyssey Ark还附送一个专属遥控器，可以快速实现多视图、快捷设置、打开游戏工具栏等操作。

售价：$4999

为极限运动而生智能表

Watch Ultra坚固耐用，专为极限运动和冒险活动而设计，采用49毫米钛金属表壳与蓝宝石玻璃表镜，是苹果至今最大、最贵的手表。



Watch Ultra坚固耐用，适合用于极限运动。（厂商提供照片）

苹果在手表左侧添加醒目的橙色按钮，方便用户自行定制一系列功能。苹果称Watch Ultra能满足上山下海等各类极限运动的需求，显示户外海拔高度、指南针位置等，也能用于潜水。它通过EN13319国际潜水标准认证，可作为潜水电脑，显示水深、水下时间和水温，最深达100米。手表电池续航表现很长，在正常使用条件下可达36小时。

售价：$1199

一物两用空气净化耳机

英国科技品牌戴森（Dyson）今年3月宣布推出新的空气净化耳机“Zone”，是该品牌第一款穿戴式产品，让用户边听音乐，边呼吸清洁的过滤空气。戴森12月初公布产品细节，透露Zone研究过程长达六年，头戴式耳罩中内置风扇，可吸入空气，然后通过过滤器把空气从口、鼻前方的喷嘴排出，有低、中、高三种风速选项。耳罩内部搭载戴森历来最小的马达，以每分钟9750圈的转速将空气吸入双重净化滤网。外层静电式滤网可捕获99%小至0.1微米的颗粒物；第二层富钾炭滤网可吸附城市中常见的气体污染物，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧，并减轻二手烟及人体异味的影响。

戴森Zone让用户边听音乐，边呼吸清洁的过滤空气。（厂商提供照片）

耳机有多达8个主动降噪麦克风，可跟口罩分离，独立使用。当用户佩戴Zone并向下翻转口罩时，能暂停音乐播放和气流，进入交谈模式。耳机内置2600mAh电池，纯音乐模式下续航时间约50小时；若开启最强空气净化风速，耳机可使用大约一个半小时。新加坡是东南亚第一个售卖戴森Zone的国家，产品预计明年第一季上市。戴森目前未公布本地售价，但美国售价为949美元（约1300新元）。

人工智能自动对焦相机

索尼最新的A7R V（或称A7R5）无反光镜相机应该是今年最全能的相机，搭载60MP全画幅图像传感器，有最先进的人工智能（AI）自动对焦（AF）系统，可以即时分辨并准确追踪人、鸟、昆虫、汽车、火车、飞机等。在新AI技术的加持下，相机在自动跟踪对焦人眼时，就算目标人物暂时转身，相机侦测不到人眼，仍能准确维持焦点。这项新功能让摄影师专注在照片构图和曝光，不用担心对焦是否准确。

A7R V有最先进的人工智能自动对焦系统。（厂商提供照片）

A7R V采用全新的图像稳定系统，有8级IBIS（机身防抖）。相机支持60MP 10fps连拍和8K超高画质视频拍摄，能满足几乎任何摄影需求。它也支援高速无线传输技术（MIMO 2x2 Wifi），相片或影片可以立刻无线传送到手机或电脑设备。

售价：$5749（机体）

摇滚风便携式音箱

Willen是英国知名摇滚音响品牌Marshall最小的便携式产品，正面采用金属网罩设计，中央是标志性金色手写字体“Marshall”，流露浓郁摇滚风，辨识度很高。音箱由招牌的荔枝纹皮革包裹，设计非常复古和经典，有黑白两色。Willen四方形机身的长宽厚尺寸分别是102、100、40毫米，重量只有310克，可轻松单手握持，非常轻巧。机身背面有一条弹性带，可挂在架子上或吊起来听歌。

Willen正面采用金属网罩设计，有浓郁的摇滚风。（厂商提供照片）

Willen正面右上方有一个金色“多向控制旋钮”，用于控制音量、播放、暂停、跳过曲目及开关机，是Marshall的独特品牌设计。实体旋钮操作简单，不用特别学就能上手，而且不会有误触问题。Willen虽然小巧但里面装下一个“D类”扩音器，一个2英寸10W的全频驱动单元和两个无源辐射器，而且达到IP67级防尘防水等级。

售价：$179

两款年度必玩游戏

由索尼、微软、任天堂等游戏厂商赞助的游戏大奖（The Game Awards）将2022年度游戏桂冠颁给了《艾尔登法环》（Elden Ring），此外它也拿下最佳设计方向、最佳艺术方向、最佳角色扮演游戏（RPG）。

《艾尔登法环》拿下2022年度游戏，为玩家缔造自由探险的史诗级体验。（互联网）

以强悍、高难度的Boss对战为亮点，游戏设计师宫崎英高吸取了《塞尔达传说》开放世界的叙事精髓，不仅让玩家拥有充分自由的探索体验，也在美术上与《冰与火之歌》作者乔治·R·R·马丁合作缔造了一个史诗级的宏大世界。《艾尔登法环》的每一个Boss、地牢或新地图都在设计上有让人始料未及的惊喜感，为角色扮演游戏市场注入了创意新血。

拿下最佳叙事、最佳声效、最佳动作探险游戏的《战神：诸神黄昏》（God of War Ragnarok）则是另一款2022年必玩佳作。继2018年的《战神》后，新作为奎托斯（Kratos）与他的儿子阿特柔斯（Atreus）续写了极具戏剧性的动人叙事。从美术、叙事和恢弘的游戏世界设计来说，《战神：诸神黄昏》都不愧为业界标杆，让玩家沉浸在北欧神话的世界里难以自拔。

《战神：诸神黄昏》续写奎托斯与儿子的感情线索，在北欧神话的面纱下魔幻而感人。（游戏截图）

售价：《艾尔登法环》$79.90；《战神：诸神黄昏》$97.90

颠覆外观“露背”手机

Nothing品牌由前OnePlus联合创办人裴宇在英国成立，今年8月推出的Phone (1) 手机主打透明玻璃机背和独特Glyph灯条设计，在一票大同小异的智能手机中脱颖而出，让手机变得更有趣、好玩。

背部为透明大猩猩玻璃材质，直接将手机内部构造显现出来。特别让大家热议的是背面的Glyph灯条设计，由900多个LED组成，围绕着相机、无线充电线圈，以及靠近USB充电接口，当所有灯亮起来时，看起来像一个古代的神秘图案。Glyph功能十分丰富，例如手机收到通知时，所有白色灯条都会闪烁。不同铃声可设不同发光模式，即使手机静音也可以通过背部LED灯知道是谁来电等。拍摄视频时，用户还可以用Glyph灯条当作补光灯，非常实用。

Phone (1) 搭载高通骁龙778G+处理器，搭配最高12GB内存及256GB存储量。6.55英寸OLED显示屏分辨率为2400x1080，自适应刷新率是60Hz至120Hz。后置双镜头模组包括50MP主摄和50MP超广角镜头。

售价：$769至$949

口红式设计新潮耳机

继Phone (1)手机后，Nothing于11月推出半入耳式耳机Ear（stick）。透明的圆柱形充电盒设计很特别，灵感来自口红，只要转动一下就能打开取出耳机。耳机使用单纯的黑白配色，同样是透明机身，每只耳机仅重4.4克。Ear（stick）采用压感技术，用户可按耳机柄操控。耳机跟Phone (1) 有功能结合，配对时可制定耳机手势控制，设置EQ和查找耳机等。

Ear（stick）圆柱形充电盒设计灵感来自口红。（厂商提供照片）

Ear（stick）使用12.6毫米大动圈单元，具有“Bass Lock”功能，能根据周围环境动态调整低音。目前市场上多数耳机都是入耳式，Ear（stick）为不喜欢入耳式耳机的消费者提供了另一个独特选择。

售价：$169

音乐创作者新宠

今年推出的法国Arturia Minilab Mk3在便携、质感和功能性上全面达到要求，为新手音乐创作者带来相当容易上手的MIDI控制器。搭载25键、8个压力感应垫、8个旋转编码器、4个滑轨，Minilab Mk3比上一代增添了自动琶音器（Arpeggiator）及和弦模式（Chord Mode），让创作者更容易在键盘上编曲，也给予新手更多的创意启发。1.5公斤的重量让人更愿意携带出门，与其他乐手合作演出。

轻巧、便携的Arturia Minilab Mk3成为音乐创作者新宠。（互联网）

售价：$148