华为Mate 50 Pro新手机 性能影像令人刮目

评测房

Mate 50系列姗姗来迟，等了两年终于在本地上市。Mate 50 Pro采用自研的XMAGE影像技术，搭载了“超光变”技术，10倍混合变焦表现令人刮目相看。

Mate系列是华为的高端旗舰手机，但华为自2020年推出Mate 40系列后，就一直没推出新的Mate手机。沉寂两年，Mate 50系列姗姗来迟，终于在2022年9月于华为的新品发布会上正式亮相。其中的Mate 50 Pro去年底在新加坡上市，到底有什么卖点？

设计

虽然Mate系列有四种款式，但中国以外只销售Mate 50 Pro。新手机依旧延续了前几代的圆形后摄模组设计，但跟Mate 40系列将镜头隐藏起来的做法不同，Mate 50 Pro的镜头直接突出于模组之上，似乎是想强调其强大的影像能力，也提升了手机的辨识度。上一代手机的“胶囊孔”屏设计也改成了“刘海”，重拾Mate 30系列的设计。

颜色方面，华为在本地只引进了银、黑两色，采用光滑的玻璃机背。中国售卖的橘色素皮款没在本地上市，有点可惜。手机重量209克，握感相当舒适。手机达到IP68防尘防水级别，能在1.5米水中沉浸30分钟而没问题。

影音

Mate 50 Pro采用了一块6.74英寸OLED屏，分辨率为2616 x 1212。相比Mate 40系列的大弧边，Mate 50 Pro的微曲屏能更好地防误触。屏幕支持120Hz自适应式高刷新率，可兼顾视觉流畅和电池续航。值得一提的是，屏幕也支持1440Hz高频PWM调光，在暗光环境下能让眼睛更加舒适。整体屏幕画质看起来很清晰、鲜艳，在观影和游戏中有很出色的体验。此外，手机也内置上下立体声双扬声器，能提供较细腻音质，音量也很大声。

摄影

Mate系列的影像能力一直是业界标杆，此前与徕卡（Leica）的合作虏获了许多手机摄影爱好者的心。不过华为跟徕卡的合作在去年3月31日正式结束，华为因此在Mate 50 Pro采用自研的XMAGE影像技术。后置镜头包括：50MP广角主摄、13MP超广角、64MP长焦和一个激光对焦传感器。长焦镜头具有3.5倍光学变焦，100倍数码变焦；前置摄像镜头则包括13MP主摄及3D深感镜头。

新手机搭载了“超光变”技术，指的是可变光圈技术。Mate 50 Pro主摄镜头能在F1.4到F4之间进行10档切换，让用户更精准控制照片景深，丰富用户的拍摄选择。

Mate 50 Pro拍的照片清晰自然，色彩漂亮。（黄少伟摄）

整体而言，手机的照片清晰，色彩漂亮又自然，能呈现锐利细节，HDR功能也很好地还原画面。10倍混合变焦表现令我刮目相看，拍摄田园风景时，能聚焦在远处的小灯泡，成像效果出色。人像摄影方面，手机恰当地突出人物主体，背景虚化自然。微距拍摄效果也很不错，能拍出花瓣和花芯的细节。Mate 50 Pro在夜景与暗光环境下的表现同样优异，可有效提升照片整体亮度，清晰地显示许多细节。

10倍混合变焦能拍到田园远处的小灯泡。（黄少伟摄）

配置

Mate 50 Pro搭载高通骁龙8+ Gen 1处理器，有8GB内存和256GB存储量。要注意的是，这个处理器只支持4G网络。手机采用EMUI 13安卓操作系统，而不是华为的鸿蒙系统。根据Geekbench 5测试平台，这款手机的性能在安卓手机中名列前茅。

手机搭载了4700mAh电池，支持66W有线快充及50W无线快充。根据测试，Mate 50 Pro在15分钟后可充入约50%电量，30分钟充入约85%，全部充满需约40分钟。

总结

Mate 50 Pro是一款有遗憾的旗舰手机。它的性能和影像能力是安卓手机中的佼佼者，只有少数旗舰手机能与它处于同一水平。然而，它除了价钱昂贵，还面对没有谷歌配套应用和服务（GMS）的老问题，雪上加霜的是也不支持5G网络。这是一款很出色的旗舰手机，但要吸引本地消费者购买面对很大挑战。

售价：$1548