国际消费电子展亮眼产品 “裸眼”看3D 电视无线“纠缠”

上周在美国拉斯维加斯国际消费电子展（CES）亮相的最新科技产品，强调让用户更加便利地使用，包括无需戴3D眼镜就能观看3D影像的笔记本电脑，以及采用无线影音传输技术的电视等。

全球最大和最受瞩目的科技盛会——国际消费电子展（CES）上周在美国拉斯维加斯拉开帷幕，有超过3200家参展商参与，吸引约10万人到场参观最新的电子产品和先进技术。《数码空间》为你介绍几款引起全球瞩目的亮点产品。

华硕裸眼3D笔电

华硕（Asus）推出了ProArt StudioBook 16 3D OLED和VivoBook Pro 16X 3D OLED两款笔记本电脑，它们最大的亮点是用户无需佩戴3D眼镜，就能“裸眼”在屏幕上观看3D影像。华硕称这技术为“Spatial Vision”，而笔电的眼球追踪技术可确保屏幕的3D画面始终在用户焦点中。

VivoBook Pro 16X 3D OLED让用户无需佩戴3D眼镜，就能“裸眼”观看3D影像。（厂商提供）

两款笔电采用16英寸OLED面板，分辨率为3200 x 2000，刷新率为120Hz，支持100%的DCI-P3色域。据悉，OLED面板有一层光学树脂，一个玻璃面板和一个双凸透镜层。一对眼球追踪摄像头可根据用户的身体动作做调整，实时显示3D图像。若不习惯看3D画面，用户也可以从3D模式切换回普通的2D模式。

ProArt StudioBook 16 3D OLED搭载最高英特尔第13代Core 9处理器，英伟达（Nvidia）GeForce RTX 40系列显卡，有最高64GB内存和8TB存储空间。较低级的VivoBook Pro 16X 3D OLED主要配置与ProArt StudioBook差不多，同样搭载英特尔第13代Core 9处理器，有最多64GB内存和2TB空间。两款笔电采用相同的IceCool Pro散热系统。华硕目前还未公布产品的上市时间和价格。

LG无线电视

LG发布97英寸Signature OLED M3，是首款采用Zero Connect无线影音传输技术的电视。LG通过一个视听盒装置，在9米的范围内向M3电视无线传输4K 120Hz影像，减少用户为电视排线的烦恼。据悉视听盒有多个接口，能连接游戏机、机顶盒、音箱等。视听盒也支持语音操控，用户还能旋转或调整盒子的天线，加强无线传输能力。

LG Signature OLED M3是首款采用Zero Connect无线影音传输技术的电视。（厂商提供）

LG透露，M3搭载了演算法，能检测周围环境变化，减少传输错误或中断。例如，如果有人或宠物在客厅内移动，电视会自动切换到更好的传输路径，减少干扰。据悉M3电视使用自发光OLED屏幕，并有一个支架，可以实现几乎贴墙的悬挂效果。至于其他细节，LG暂时没有分享。

三星智能设备操控器

随着智能家居市场不断成长，用户需要简单、可靠且可互操作的方法来串联和操控各种智能装置。三星推出了“SmartThings Station”智能设备操控器，帮助用户轻松操控不同品牌的智能家居设备。

SmartThings Station帮助用户轻松操控不同品牌的智能家居设备。（厂商提供）

SmartThings Station设定十分简单，首次开机后便会在用户的三星手机上显示弹出讯息，协助用户顺利完成连线程序。如果不是三星手机用户，也可选择用手机相机扫描QR码快速完成设定。

使用者可以使用SmartThings应用创建最多三个例程，这些例程通过按下SmartThings Station上的智能按钮来启动。用户也能直接从SmartThings应用操作例程。值得一提的是，SmartThings Station还具备15W无线充电功能，可为小型电子产品充电。三星透露SmartThings Station将于2月初在美国上市，售价80美元（约106新元）。

联想旋转双屏笔电

联想（Lenovo）ThinkBook Plus Twist采用OLED及“E Ink”（电子墨水）一体双屏设计，屏幕可在中央转轴180度旋转，提供多场景使用体验。主屏是13.3英寸的2.8K画质OLED面板，副屏则是12英寸电子墨水面板，而且还是最新彩色墨水屏。

ThinkBook Plus Twist屏幕可在中央转轴做180度旋转，提供多场景使用体验。（厂商提供）

用户可以在视讯会议或工作时使用高画质的OLED屏，在阅读文件或浏览网页时将屏幕旋转过来使用墨水屏，除了更节能，也有利眼睛健康。两款屏幕都支持手写笔和触控。配置方面，ThinkBook Plus Twist搭载第13代英特尔处理器，可选16GB内存和1TB存储空间。据悉，这款笔电将以1649美元（约2200新元）的价格推出，预计今年6月上市。

Withings智能尿液分析器

法国公司Withings发布全球首款智能尿液分析器U-Scan。这个鹅卵石形状的装置直径只有90毫米，像除臭球那样挂在马桶内侧就能运作。U-Scan内部感应器检测到尿液后，会自动启动微型泵将少量尿液送入机体中，接着样本会在U-Scan的系统中引发化学反应，分析用户身体状态。完成分析后，U-Scan会把测试结果透过Wi-Fi或蓝牙传输给用户。

U-Scan可把尿液测试结果透过Wi-Fi或蓝牙传输给用户。（互联网）

据悉Withings已经开发U-Scan Cycle Sync和U-Scan Nutri Balance。前者追踪和分析月经、排卵周期，营养水平等；后者则能提供水合及营养的详细代谢数据。U-Scan也能区分不同用户的尿液，分开进行相应的分析。装置大约每三个月需要充电和更换试盒，透过USB-C充电。