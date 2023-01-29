微软新加坡首席技术官许振强：“异步”模式将越来越普遍

现在的科技让人们可以随时随地办公，微软称这状态为“自由维度”，而“异步”合作模式将越来越普遍。微软新加坡首席技术官许振强受访时表达上述观点。他也强调，别为了要用科技而用科技，应注重科技如何改善人们的生活。

过去三年的疫情让全球办公方式发生翻天覆地的变化，大部分员工希望继续保有灵活及远程办公的可能性。根据微软去年发布的“2022年工作趋势指数”报告，53%的受访新加坡员工希望可以远程或混合办公。微软新加坡首席技术官（CTO）许振强认为，现在的科技让员工可以随时随地办公，微软称这状态为“自由维度”（free dimension），而“异步”（asynchronous）合作模式会越来越普遍。Zoom等视讯会议是实时进行的，与会者可以双向对话即时反馈，而异步合作指的是非实时的沟通方式，电邮是最常见的异步沟通示例。

许振强接受专访时说：“我们现在可以见面或通过视讯会议合作，这些都是实时进行的。通过微软Teams或微软365，你可以进行异步合作，例如在文件或Excel电子表格上注释，要求我提意见，我会收到通知并稍后提出反馈。这类异步合作模式已经越来越普遍。”许振强说异步合作模式能帮助员工混合办公，“我有些同事要在办公时间外出接小孩放学，帮孩子准备晚餐等。他们之后可以回到电脑前，从离开时的地方开始继续工作，过程非常自然。”

许振强（右二）常鼓励同事跟工作暂时脱离。（谢智扬摄）

然而，能随时随地办公可能令一些员工感到疲劳，认为没办法跟工作完全切割，好好休息。许振强同意有这样的健康隐忧，“因此我们在平台设置了监督功能，让用户和管理层知道他们或下属花多少时间在工作上，如果时间太长就会提醒他们注意休息。”

那身为首席技术官，许振强如何跟科技暂时“脱离”，好好充电？许振强笑答：“我会找一些不需要接触太多科技的事来做，例如我在疫情期间就学会烹饪，而在煮东西时根本无法使用电子产品。或者我会跑步、游泳或滑雪等，这些运动也能让我放松，暂时不接触科技。”

许振强说这类“脱离”时间有助激发思考，“根据研究，人的大脑在专注思考时有时无法有任何突破。其实很多新鲜点子都是在运动、洗澡、煮饭等放空时间想出来的，所以我常鼓励同事要跟工作暂时脱离。”

在美国学到以不同角度看事

许振强是一名资深科技人，1994年加入本地惠普（HP），1999年至2006年被外派到位于美国硅谷的惠普总部。他2006年加入位于华盛顿州雷德蒙德（Redmond）的微软总部，负责微软当时的Office 365等云端产品开发。2011年，许振强在美国工作了12年后，回到新加坡。

他坦言刚到美国时遇到一些挑战，“我们新加坡人讲究效率，不喜欢多说废话，要尽快把工作做好。不过在美国，大家却喜欢进行各种讨论，我一开始认为是在浪费时间，后来才发现其实这样可以打造出更具包容性的产品或服务。”

在美国呆了很长时间，最大收获是什么？许振强说美国是一个多元文化的“大熔炉”，他接触的人来自世界各地，每个人的文化背景不同，让他学到以不同角度看待事情。“我发现世界其实很大，哈哈！我去美国之前不知道或错误理解某些人的文化。我慢慢学习如何以不同角度看事，也尊重和欣赏其他人的不同之处。这对工作有所帮助，因为微软为全球人开发数码产品，产品必须满足多元化需求。我觉得这是最大收获。”

许振强（右二）在美国共事的人来自世界各地。（受访者提供）

许振强于2013年离开微软加入新电信，2016年“回锅”，担任微软新加坡首席技术官。被问及这份工作带给他的乐趣，他说：“看到微软的技术、产品或服务帮助顾客取得之前无法达到的结果，可能帮助了几百万人的生活，让我觉得非常高兴。”

别为了用科技而用科技

走在科技尖端也常让这位首席技术官反思新科技可能带来的负面影响。他说：“我能接触到普通人还没使用的未来科技，这些科技有时会带来好处，有时会对人们的工作和生活带来负面影响。我认为首席技术官面对的最大挑战是，要思考新科技应该做什么，而不是新科技能做什么。我会从自己孩子的角度思考，想想他们以后希望活在什么样的世界。”

许振强是许多政府机构和企业的董事会成员，包括内政科技局（HTX）、英康保险、国家文物局等。谈到新加坡的数码转型，他说本地的数码转型围绕着如何让人民的生活变得更好，“我国领导人了解科技具有扩大效果，能大大提升个人或企业能力，对新加坡这类没有资源的小国特别重要。新加坡可以在能源、交通、医疗等各领域运用科技。”

虽然科技能带来许多好处，不过许振强提醒大家要牢记使用新科技的目的。“当新科技出现时，有些人觉得很酷，想试试看。我认为别为了要用科技而用科技，我一向强调要注重科技如何改善大家的生活。例如科技如何帮我们成为更好的家长？科技如何帮助企业更好地服务客户？科技如何更好地为国民提供服务？”