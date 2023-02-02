三星推出Galaxy S23系列

韩国科技品牌三星（Samsung）本地时间星期四（2月2日）凌晨举行全球发布会，推出三款Galaxy S23系列手机，分别是S23、S23+和S23 Ultra，全部搭载最新的高通骁龙8 Gen 2处理器。

顶级的S23 Ultra首次搭载一个200MP主摄像头，采用16像素合并（pixel binning）技术，大大提升夜间拍摄功能。S23 Ultra还将搭载两个10MP长焦镜头，分别支持3倍和10倍光学变焦，以及一个12MP超广角镜头。这款手机还可以拍摄高达8K 30fps的视频。

S23 Ultra采用6.8英寸QHD+ AMOLED显示屏，支持最高120Hz刷新率。手机内置5000mAh电池，使用45W充电器能在半小时充65%电量。跟去年一样，S23 Ultra也自带S Pen手写笔，收纳在手机底部。

S23与S23+分别是小型和中型手机。S23采用6.1英寸屏，S23+则用6.6英寸屏，两款手机的刷新率都达120Hz。它们后置三摄系统包括50MP主摄、12MP超广角镜头和10MP长焦镜头（支持3倍光学变焦）。S23和S23+的电池容量分别为3900mAh、4700mAh，比去年稍微增加。

S23系列星期四开始接受预购，并从2月17日开始在新加坡上市。售价从1188元起跳。